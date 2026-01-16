Decembers inflationssiffror kom in lägre än väntat. Vilket nu väcker frågor om Riksbanken kan komma att sänka räntan mer än tidigare bedömt. Experterna ger sin syn på framtidens inflation och ränta.
Inflationssiffran ändrar spelplanen – så kan din ränta påverkas nu
Mest läst i kategorin
Euro på ny botten – kronan fortsätter att överraska
En euro har inte varit såhär billig sedan slutet av 2022. Den svenska kronan inleder däremot 2026 med förnyad styrka. Svensk import från euroområdet och resor till Europa har blivit ännu lite billigare när kronan fortsätter att överraska med styrkebesked. Trots att Sveriges styrränta ligger lägre än ECB:s fortsätter en euro att bli billigare och …
Mercosur – avtalet som kan spränga hela EU
Stora ord hörs återigen av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på plats i Sydamerika för att skriva under det stora handelsavtalet med Mercosurländerna Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay. Stora vinster och nödvändiga internationella kontakter, säger anhängarna – samtidigt som motståndarna förbereder både protester och rättstvister. EU:s handelsavtal med Latinamerika är politisk dynamit. Stora ord …
Försvarsaktier i rekordrally – bästa starten någonsin i Europa
Europeiska försvarsaktier har inlett 2026 med kraftiga uppgångar sedan årsskiftet. Eskalerande geopolitiska spänningar driver på investerarintresset. Flera viktiga europeiska försvarsbolag nådde i början av veckan nya rekordnivåer på börsen, med uppgångar på upp till 1,2 procent i måndags. JP Morgan har justerat upp sina riktkurser för bolag som BAE Systems, som fick en ny riktkurs …
Schweiz vill sätta stopp för invandring – röstar om befolkningstak
Schweiz förbereder sig för en folkomröstning som kan förändra landets framtid i grunden. Förslaget om att begränsa befolkningen till maximalt 10 miljoner invånare har väckt intensiv debatt. Det nationalkonservativa partiet SVP (Schweizerische Volkspartei) lanserade initiativet 2023 som ett svar på växande missnöje bland befolkningen. Landet har upplevt en befolkningstillväxt på omkring 10 procent det senaste …
Tidigare arméchef: Staten kan inte betala försvaret själv
Årtionden av underinvesteringar tvingar fram en ny modell för försvarssatsningar. Privat kapital måste bli del av finansieringen, menar Karl Engelbrektson. Världsordningen förändras och vapen blir återigen ett centralt verktyg i politiken. För högindustrialiserade länder innebär det att finansmarknaderna måste dra sitt lass i försvarsuppbyggnaden – skattemedel räcker helt enkelt inte längre. Karl Engelbrektson, tidigare arméchef …
Inflationen i Sverige föll kraftigare än förväntat i december, drivet främst av sjunkande elpriser och fallande räntekostnader.
Men det var den stora prisnedgången på hemelektronik, som föll nästan 13 procent på årsbasis, som stack ut mest i statistiken enligt Magnus Hjelmer, vardagsekonom på ICA Banken.
”Med både en höjd elektronikskatt och ökad efterfrågan på avancerade chip riskerar vi att se högre priser för konsumenter under 2026”, säger Hjelmer till Dagens PS.
Experterna om inflationssifforna: ”Öppnar för räntesänkning”
Inflationen i december föll till 2,1 procent, klart under prognoserna. Det ökar trycket på Riksbanken att sänka räntan i vår.
I samma intervju pekar Felicia Schön, sparekonom på Avanza Bank, på att det i princip bara är reserelaterade kostnader som paketresor och hyrbilar som driver på inflationen just nu.
Hon ser det som en naturlig effekt när ekonomin lättar och ett eftersatt rese- och nöjessug ökar efterfrågan.
Flera faktorer talar för fortsatt nedgång
Flera omständigheter pekar mot att inflationen kan fortsätta sjunka under våren.
Den tillfälliga momssänkningen på livsmedel väntas dämpa prisutvecklingen ytterligare. Och om kronan stärks minskar importkostnaderna vilket betyder att Sverige importerar mindre inflation.
Läs även: Inflationen lägre än väntat i december – Dagens PS
Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, lyfter fram det svaga pris- och kostnadstrycket i ekonomin som en viktig faktor.
”Det gör att företag inte har samma behov som tidigare att genomföra kompensatoriska prishöjningar, vilket också kan vara svårt då hushållens konsumtion fortfarande är trevande”, säger Westerberg till Dagens PS.
Senaste nytt
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Avvaktande om fler räntesänkningar
Trots den överraskande låga inflationen är experternas bedömningar om fler räntesänkningar försiktiga.
Hjelmer menar att Riksbanken fortfarande signalerar en avvaktande hållning. Men att banken kan behöva sänka räntan tidigare än planerat om trenden fortsätter.
Schön uttrycker sig mer direkt.
”Jag tror det är mer sannolikt med en räntesänkning i närtid än en räntehöjning”, men tillägger att det krävs minst 2-3 månader i följd med inflation kraftigt under Riksbankens prognos.
Läs även: Slopat avdrag och ny avgift – men du kan vara rikare än du tror. E55
Westerberg är mest återhållsam och anser att räntesänkningar inte är aktuella i nuläget, men kan inte utesluta dem helt.
Enligt honom blir sänkningar aktuella först om inflationen tydligt och varaktigt hamnar under inflationsmålet samtidigt som konjunkturen försvagas mer än i dag.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.