17 jan. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

Realtid.se
Börs & finans

Inflationssiffran ändrar spelplanen – så kan din ränta påverkas nu

Magnus Hjelmér, Felicia Schön och Stefan Westerberg spår om inflationen och räntan. (Foto: ICA Banken, Avanza Bank, LF Bank)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 16 jan. 2026Publicerad: 16 jan. 2026

Decembers inflationssiffror kom in lägre än väntat. Vilket nu väcker frågor om Riksbanken kan komma att sänka räntan mer än tidigare bedömt. Experterna ger sin syn på framtidens inflation och ränta.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Inflationen i Sverige föll kraftigare än förväntat i december, drivet främst av sjunkande elpriser och fallande räntekostnader.

Men det var den stora prisnedgången på hemelektronik, som föll nästan 13 procent på årsbasis, som stack ut mest i statistiken enligt Magnus Hjelmer, vardagsekonom på ICA Banken.

”Med både en höjd elektronikskatt och ökad efterfrågan på avancerade chip riskerar vi att se högre priser för konsumenter under 2026”, säger Hjelmer till Dagens PS.

Experterna om inflationssifforna: ”Öppnar för räntesänkning”

Inflationen i december föll till 2,1 procent, klart under prognoserna. Det ökar trycket på Riksbanken att sänka räntan i vår.

I samma intervju pekar Felicia Schön, sparekonom på Avanza Bank, på att det i princip bara är reserelaterade kostnader som paketresor och hyrbilar som driver på inflationen just nu.

Hon ser det som en naturlig effekt när ekonomin lättar och ett eftersatt rese- och nöjessug ökar efterfrågan.

Flera faktorer talar för fortsatt nedgång

Flera omständigheter pekar mot att inflationen kan fortsätta sjunka under våren.

ANNONS

Den tillfälliga momssänkningen på livsmedel väntas dämpa prisutvecklingen ytterligare. Och om kronan stärks minskar importkostnaderna vilket betyder att Sverige importerar mindre inflation.

Läs även: Inflationen lägre än väntat i december – Dagens PS

Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, lyfter fram det svaga pris- och kostnadstrycket i ekonomin som en viktig faktor.

”Det gör att företag inte har samma behov som tidigare att genomföra kompensatoriska prishöjningar, vilket också kan vara svårt då hushållens konsumtion fortfarande är trevande”, säger Westerberg till Dagens PS.

ANNONS

Avvaktande om fler räntesänkningar

Trots den överraskande låga inflationen är experternas bedömningar om fler räntesänkningar försiktiga.

Hjelmer menar att Riksbanken fortfarande signalerar en avvaktande hållning. Men att banken kan behöva sänka räntan tidigare än planerat om trenden fortsätter.

Schön uttrycker sig mer direkt.

ANNONS

”Jag tror det är mer sannolikt med en räntesänkning i närtid än en räntehöjning”, men tillägger att det krävs minst 2-3 månader i följd med inflation kraftigt under Riksbankens prognos.

Läs även: Slopat avdrag och ny avgift – men du kan vara rikare än du tror. E55

Westerberg är mest återhållsam och anser att räntesänkningar inte är aktuella i nuläget, men kan inte utesluta dem helt.

Enligt honom blir sänkningar aktuella först om inflationen tydligt och varaktigt hamnar under inflationsmålet samtidigt som konjunkturen försvagas mer än i dag.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EkonomiInflationRäntaRiksbanken
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.

Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.

Kom igång!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS