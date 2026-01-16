Inflationssiffran ändrar spelplanen – så kan din ränta påverkas nu

Inflationen i Sverige föll kraftigare än förväntat i december, drivet främst av sjunkande elpriser och fallande räntekostnader.

Men det var den stora prisnedgången på hemelektronik, som föll nästan 13 procent på årsbasis, som stack ut mest i statistiken enligt Magnus Hjelmer, vardagsekonom på ICA Banken.

”Med både en höjd elektronikskatt och ökad efterfrågan på avancerade chip riskerar vi att se högre priser för konsumenter under 2026”, säger Hjelmer till Dagens PS.

I samma intervju pekar Felicia Schön, sparekonom på Avanza Bank, på att det i princip bara är reserelaterade kostnader som paketresor och hyrbilar som driver på inflationen just nu.

Hon ser det som en naturlig effekt när ekonomin lättar och ett eftersatt rese- och nöjessug ökar efterfrågan.

Flera faktorer talar för fortsatt nedgång

Flera omständigheter pekar mot att inflationen kan fortsätta sjunka under våren.

Den tillfälliga momssänkningen på livsmedel väntas dämpa prisutvecklingen ytterligare. Och om kronan stärks minskar importkostnaderna vilket betyder att Sverige importerar mindre inflation.

Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, lyfter fram det svaga pris- och kostnadstrycket i ekonomin som en viktig faktor.

”Det gör att företag inte har samma behov som tidigare att genomföra kompensatoriska prishöjningar, vilket också kan vara svårt då hushållens konsumtion fortfarande är trevande”, säger Westerberg till Dagens PS.