Det finns inga tecken på en inflationstopp i Europa just nu. Det kan få ECB att fundera ett extra varv kring en räntesänkning i september.
Inflationen håller sig på mattan i Europa
Europas ekonomer följde noggrant inflationsbeskeden i några av eurozonens största ekonomier den här veckan.
Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien presenterade alla sina siffror – och slutsatsen är att inflationen håller sig på relativt låg nivå.
Det öppnar för att Europeiska centralbanken (ECB) kan komma att överväga en räntesänkning vid sitt nästa möte, skriver Wall Street Journal.
Flera ligger under inflationsmålet
Tyskland var det landet med en inflationssiffra som gick uppåt. Där steg priserna marginellt i augusti, enligt EU-siffror.
I Frankrike sjönk däremot inflationen till 0,8 procent från 0,9 procent i årstakt månaden före.
Italien låg kvar på 1,7 procent och Spanien på 2,7 procent.
Sammantaget innebär det att inflationen i tre av eurozonens största ekonomier håller sig klart under ECB:s mål på 2 procent.
Tullarna kommer påverka
Undantaget är Spanien, vars ekonomi har gått på högvarv under de senaste månaderna. Även Frankrike växte relativt starkt under andra kvartalet.
I Tyskland krympte däremot ekonomin med 0,3 procent och arbetslösheten steg till över tre miljoner människor.
Den svaga arbetsmarknaden och fallande konsumentförtroendet pekar på fortsatt press framöver. Nya amerikanska tullar väntas dessutom slå mot exportindustrin.
Räntesänkning inte utesluten
Det ekonomiska läget i Tyskland riskerar att dra ned hela eurozonens tillväxt under årets andra halva. Om avmattningen blir kraftigare än väntat kan trycket på ECB att sänka räntan öka.
ECB väntas i nuläget lämna räntan oförändrad på 2,0 procent i september. Det finns dock en del bedömare som tror att räntan kan sänkas till 1,75 procent om konjunkturen försvagas.
Eurons framfart ett problem
Valutafrågan försvårar bilden. Euron har stärkts med drygt tio procent mot dollarn i år, vilket urholkar exportsektorns konkurrenskraft.
En oförändrad ränta kan förstärka den utvecklingen, särskilt om den amerikanska centralbanken väljer att sänka sina räntor i september.
