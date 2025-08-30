Realtid
Realtid.se
Börs & finans

Inflationen håller sig på mattan i Europa

europa
ECB-chefen Christine Lagarde lär vara nöjd med att inflationen inte tar fart igen i Europa, även om tillväxten skulle kunna vara bättre. (Foto: Michael Probst/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 30 aug. 2025Publicerad: 30 aug. 2025

Det finns inga tecken på en inflationstopp i Europa just nu. Det kan få ECB att fundera ett extra varv kring en räntesänkning i september.

Europas ekonomer följde noggrant inflationsbeskeden i några av eurozonens största ekonomier den här veckan.

Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien presenterade alla sina siffror – och slutsatsen är att inflationen håller sig på relativt låg nivå.

Det öppnar för att Europeiska centralbanken (ECB) kan komma att överväga en räntesänkning vid sitt nästa möte, skriver Wall Street Journal.

ECB:s enighet spricker när euron rusar.

Flera ligger under inflationsmålet

Tyskland var det landet med en inflationssiffra som gick uppåt. Där steg priserna marginellt i augusti, enligt EU-siffror.

I Frankrike sjönk däremot inflationen till 0,8 procent från 0,9 procent i årstakt månaden före.

Tysklands ekonomi krympte under andra kvartalet och problemen ser ut att bita sig fast. (Foto: Michael Probst/AP/TT).
Italien låg kvar på 1,7 procent och Spanien på 2,7 procent.

Sammantaget innebär det att inflationen i tre av eurozonens största ekonomier håller sig klart under ECB:s mål på 2 procent.

Toppgeneral: Europa måste tuffa till sig.

Tullarna kommer påverka

Undantaget är Spanien, vars ekonomi har gått på högvarv under de senaste månaderna. Även Frankrike växte relativt starkt under andra kvartalet.

I Tyskland krympte däremot ekonomin med 0,3 procent och arbetslösheten steg till över tre miljoner människor.

Den svaga arbetsmarknaden och fallande konsumentförtroendet pekar på fortsatt press framöver. Nya amerikanska tullar väntas dessutom slå mot exportindustrin.

Europas krigsekonomi oroar: "Kommer ruinera oss".

Räntesänkning inte utesluten

Det ekonomiska läget i Tyskland riskerar att dra ned hela eurozonens tillväxt under årets andra halva. Om avmattningen blir kraftigare än väntat kan trycket på ECB att sänka räntan öka.

ECB väntas i nuläget lämna räntan oförändrad på 2,0 procent i september. Det finns dock en del bedömare som tror att räntan kan sänkas till 1,75 procent om konjunkturen försvagas.

ECB: Kina kan slå ut europeiska jobb.

Eurons framfart ett problem

Valutafrågan försvårar bilden. Euron har stärkts med drygt tio procent mot dollarn i år, vilket urholkar exportsektorns konkurrenskraft.

En oförändrad ränta kan förstärka den utvecklingen, särskilt om den amerikanska centralbanken väljer att sänka sina räntor i september.

Försvaret kan ge kraftigt lyft – och högre inflation.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

