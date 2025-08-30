Inflationen håller sig på mattan i Europa

Nå framgång och gemensamma mål - Kostnadsfri intro

Europas ekonomer följde noggrant inflationsbeskeden i några av eurozonens största ekonomier den här veckan.

Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien presenterade alla sina siffror – och slutsatsen är att inflationen håller sig på relativt låg nivå.

Det öppnar för att Europeiska centralbanken (ECB) kan komma att överväga en räntesänkning vid sitt nästa möte, skriver Wall Street Journal.

Flera ligger under inflationsmålet

Tyskland var det landet med en inflationssiffra som gick uppåt. Där steg priserna marginellt i augusti, enligt EU-siffror.

I Frankrike sjönk däremot inflationen till 0,8 procent från 0,9 procent i årstakt månaden före.

Tysklands ekonomi krympte under andra kvartalet och problemen ser ut att bita sig fast. (Foto: Michael Probst/AP/TT).

Italien låg kvar på 1,7 procent och Spanien på 2,7 procent.

Sammantaget innebär det att inflationen i tre av eurozonens största ekonomier håller sig klart under ECB:s mål på 2 procent.

