Har Donald Trumps tullar gett USA industriell tillverkning tillbaka? Ja, till viss del. Men den stora jobbvågen har uteblivit.
Industrin tar fart i Trumps USA – men inte fabriksjobben
Donald Trump lovade att återindustrialisera USA med många löften om såväl nya fabriker som fler jobb.
Satsningen har också gett ett tydligt lyft åt landets tillverkningsindustri.
Men ökningen av produktionen har ännu inte lett till den breda återkomst av fabriksjobb som presidenten lovade, skriver The Economist.
Biltillverkningen i fokus
Amerikansk industriproduktion steg med motsvarande 4,5 procent i årstakt under första halvåret 2026.
Det är den snabbaste ökningen sedan 2011, bortsett från återhämtningen efter pandemin. Även inköpschefsindex för industrin har visat tillväxt varje månad i år.
Bilindustrin har varit en central del av utvecklingen. Trump har infört 25-procentiga tullar på importerade bilar och många bildelar, vilket har fått flera tillverkare att flytta planerad produktion till USA.
Ford, General Motors, Stellantis och Honda har samtliga presenterat förändringar som innebär ökad amerikansk produktion.
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Finns även andra faktorer
Bilproduktionen steg omkring 9 procent mellan december 2025 och juli 2026 och stod för ungefär en fjärdedel av den totala ökningen i industrin.
Samtidigt är det svårt att koppla hela uppgången till Trumps tullpolitik.
Bilindustrin återhämtade sig efter produktionsstörningar under slutet av förra året, samtidigt som efterfrågan på pickup-modeller och stadsjeepar varit stark. Nya bilmodeller har också bidragit.
Tullarna har dessutom ökat kostnaderna för tillverkarna. General Motors räknar med att tullarna kostar bolaget mellan 2,5 och 3,5 miljarder dollar i år, bland annat eftersom företaget fortfarande importerar fordon och komponenter.
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Relativt få nya jobb
Även andra delar av industrin har vuxit av orsaker som började före Trumps återkomst till Vita huset. Flygplansproduktionen ökade nästan 9 procent under årets första hälft, men återhämtningen inleddes redan 2022.
En annan viktig drivkraft är den kraftiga investeringsboomen kring artificiell intelligens. Utbyggnaden av datacenter och elinfrastruktur har ökat efterfrågan på bland annat halvledare, elektroniska komponenter, kylutrustning och cement.
Enligt en uppskattning stod datacenter- och kraftutbyggnaden för nära en tredjedel av ökningen i industriproduktionen under första halvåret.
När det gäller jobben är bilden betydligt svagare. Under årets första sju månader ökade antalet anställda inom tillverkningsindustrin med omkring 31 000.
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Annan typ av jobb
Det kan jämföras med att 315 000 fabriksjobb försvann under de tre föregående åren.
Nästan hela ökningen har dessutom kommit inom flygindustrin och sektorer kopplade till datacenter och energiinfrastruktur. Traditionell tillverkningsindustri har samtidigt fortsatt att tappa jobb.
De nya industrijobben skiljer sig också från den typ av fabriksarbete som länge förknippats med amerikansk tillverkning.
Flygindustrin efterfrågar ingenjörer och tekniker, medan automatisering och robotisering minskar behovet av manuella arbetare.
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