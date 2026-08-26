Industrin tar fart i Trumps USA – men inte fabriksjobben

Finns även andra faktorer

Bilproduktionen steg omkring 9 procent mellan december 2025 och juli 2026 och stod för ungefär en fjärdedel av den totala ökningen i industrin.

Samtidigt är det svårt att koppla hela uppgången till Trumps tullpolitik.

Bilindustrin återhämtade sig efter produktionsstörningar under slutet av förra året, samtidigt som efterfrågan på pickup-modeller och stadsjeepar varit stark. Nya bilmodeller har också bidragit.

Tullarna har dessutom ökat kostnaderna för tillverkarna. General Motors räknar med att tullarna kostar bolaget mellan 2,5 och 3,5 miljarder dollar i år, bland annat eftersom företaget fortfarande importerar fordon och komponenter.

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Relativt få nya jobb

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Även andra delar av industrin har vuxit av orsaker som började före Trumps återkomst till Vita huset. Flygplansproduktionen ökade nästan 9 procent under årets första hälft, men återhämtningen inleddes redan 2022.

En annan viktig drivkraft är den kraftiga investeringsboomen kring artificiell intelligens. Utbyggnaden av datacenter och elinfrastruktur har ökat efterfrågan på bland annat halvledare, elektroniska komponenter, kylutrustning och cement.

Enligt en uppskattning stod datacenter- och kraftutbyggnaden för nära en tredjedel av ökningen i industriproduktionen under första halvåret.

När det gäller jobben är bilden betydligt svagare. Under årets första sju månader ökade antalet anställda inom tillverkningsindustrin med omkring 31 000.

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Annan typ av jobb

Det kan jämföras med att 315 000 fabriksjobb försvann under de tre föregående åren.

Nästan hela ökningen har dessutom kommit inom flygindustrin och sektorer kopplade till datacenter och energiinfrastruktur. Traditionell tillverkningsindustri har samtidigt fortsatt att tappa jobb.

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De nya industrijobben skiljer sig också från den typ av fabriksarbete som länge förknippats med amerikansk tillverkning.

Flygindustrin efterfrågar ingenjörer och tekniker, medan automatisering och robotisering minskar behovet av manuella arbetare.

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