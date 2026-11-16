Investmentbankerna har dragit in stora pengar tack vare ett starkt IPO-år i USA. Men för bolagen har det inte gått lika bra på börsen.
Börsnoteringarna har slutat i fiasko – väcker frågor inför Anthropic-noteringen
De tio största börsnoteringarna på Wall Street under 2026 har i genomsnitt tappat 20,5 procent i värde jämfört med teckningskurserna.
Utvecklingen väcker frågor om investerarnas aptit på nya aktier, samtidigt som AI-boomen börjar visa tecken på avmattning.
Den amerikanska marknaden för börsintroduktioner har annars haft ett starkt år.
Drivs av stora noteringar
Värdet av årets noteringar är redan det högsta under ett enskilt år på hela decenniet. En stor del av uppgången har drivits av jättelika noteringar, däribland Elon Musks Space X.
Men medan investmentbankerna har kunnat dra nytta av den stora aktiviteten har utvecklingen varit betydligt sämre för många investerare.
Enligt Financial Times sammanställning har årets tio största noteringar i genomsnitt fallit med 20,5 procent från introduktionskurserna.
Det står i kontrast till de fyra föregående åren, då investerare som köpte de tio största amerikanska börsintroduktionerna vid årets slut hade gjort en vinst.
Föll tillbaka efter några dagar
Även under 2022, när S&P 500 föll med 19,4 procent, gav investeringarna i de största noteringarna positiv avkastning.
En förklaring är det stora utbudet av nya aktier. Även kapitalanskaffningar från redan börsnoterade bolag och omfattande obligationsutgivning från teknikjättar har bidragit till att pressa marknaden.
Samtidigt har värderingarna på flera AI-relaterade bolag bedömts vara höga i förhållande till framtida förmåga att tjäna pengar.
Årets största notering hittills, Space X, rusade inledningsvis men föll tillbaka efter några dagar. Aktien har under stora delar av den senaste månaden handlats kring introduktionskursen på 135 dollar, skriver Barrons.
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Känslig tidpunkt
Nu riktas investerarnas blickar mot AI-bolaget Anthropic, som väntas genomföra en av historiens största börsnoteringar.
Bolaget har inlett sin investerarpresentation inför en planerad försäljning av 825 miljoner aktier.
Det ursprungliga prisintervallet på 70–78 dollar skulle värdera bolaget till som mest 1 400 miljarder dollar.
Intresset uppges vara stort, men tidpunkten är känslig.
En nedgång för halvledaraktier och oro för att investeringarna i AI-infrastruktur inte ska ge tillräcklig avkastning har bidragit till ökad osäkerhet på marknaden.
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