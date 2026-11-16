Börsnoteringarna har slutat i fiasko – väcker frågor inför Anthropic-noteringen

De tio största börsnoteringarna på Wall Street under 2026 har i genomsnitt tappat 20,5 procent i värde jämfört med teckningskurserna.

Utvecklingen väcker frågor om investerarnas aptit på nya aktier, samtidigt som AI-boomen börjar visa tecken på avmattning.

Den amerikanska marknaden för börsintroduktioner har annars haft ett starkt år.

Drivs av stora noteringar

Värdet av årets noteringar är redan det högsta under ett enskilt år på hela decenniet. En stor del av uppgången har drivits av jättelika noteringar, däribland Elon Musks Space X.

Men medan investmentbankerna har kunnat dra nytta av den stora aktiviteten har utvecklingen varit betydligt sämre för många investerare.

Enligt Financial Times sammanställning har årets tio största noteringar i genomsnitt fallit med 20,5 procent från introduktionskurserna.

Det står i kontrast till de fyra föregående åren, då investerare som köpte de tio största amerikanska börsintroduktionerna vid årets slut hade gjort en vinst.