Jensen Huangs avgång som Nvidias vd har fått aktiekursen att falla, och en hel del väljer att ”buy the dip”. Michael Burry är inte en av dem.
Burry: Kommer inte röra Nvidia – tror att bolaget har större problem
Investeraren Michael Burry, känd från finanskrisen och filmen The Big Short, tänker inte köpa aktier i Nvidia oavsett hur mycket kursen faller.
Han misstänker att fler problem väntar för chiptillverkaren efter grundaren Jensen Huangs avgång som vd.
I ett inlägg på plattformen Substack skriver Burry att hans magkänsla säger att något fortfarande är fel i bolaget.
Aktien har fallit kraftigt
”Jag kommer inte att röra vid köp av den här aktien till något pris inom kort sikt. Jag befarar att det finns verkliga problem med Nvidia som fortfarande kommer att uppdagas”, skriver Burry, enligt Business Insider.
Huang lämnade vd-posten i torsdags efter uppgifter om utomäktenskapliga relationer med en misstänkt kinesisk spion och en av sina närmaste medarbetare.
Nvidiaaktien handlades kring 162 dollar på måndagsmorgonen, omkring en tredjedel under rekordnivån på 243 dollar som noterades den 6 oktober.
Börsvärdet har samtidigt fallit från cirka 5 800 miljarder dollar till under 4 000 miljarder dollar.
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Skulle pressa vinstmarginalerna
Burry pekar framför allt på Nvidias omfattande inköpsåtaganden, framtiden för det ekosystem som bolaget byggt upp kring sina produkter och dess centrala roll i AI-industrin.
Han varnar också för att konkurrenter och kunder kan utnyttja osäkerheten kring bolaget för att förhandla fram lägre priser och senarelägga sina chipbeställningar.
Det skulle kunna pressa Nvidias vinstmarginaler och leda till att försäljningen avtar innan kunderna hunnit färdigställa sina datacenter.
Även Elon Musk har ifrågasatt stabiliteten i bolagets affärsrelationer.
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Har blankat halvledarbolag
I ett inlägg på X varnade han för att flera viktiga överenskommelser bygger på personliga förtroenderelationer med Huang snarare än skriftliga avtal, skriver Reuters.
Burry har under det senaste året återkommande varnat för Nvidias exponering mot en eventuell inbromsning i AI-investeringarna.
Han uppger att han fortfarande äger säljoptioner i Nvidia med förfall i februari nästa år. Han har även negativa positioner mot halvledarsektorn och Nasdaq 100.
Burry blev känd för att ha förutsett och tjänat pengar på bostadsbubblans kollaps i USA under mitten av 2000-talet.
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