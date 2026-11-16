Burry: Kommer inte röra Nvidia – tror att bolaget har större problem

Investeraren Michael Burry, känd från finanskrisen och filmen The Big Short, tänker inte köpa aktier i Nvidia oavsett hur mycket kursen faller.

Han misstänker att fler problem väntar för chiptillverkaren efter grundaren Jensen Huangs avgång som vd.

I ett inlägg på plattformen Substack skriver Burry att hans magkänsla säger att något fortfarande är fel i bolaget.

Aktien har fallit kraftigt

”Jag kommer inte att röra vid köp av den här aktien till något pris inom kort sikt. Jag befarar att det finns verkliga problem med Nvidia som fortfarande kommer att uppdagas”, skriver Burry, enligt Business Insider.

Huang lämnade vd-posten i torsdags efter uppgifter om utomäktenskapliga relationer med en misstänkt kinesisk spion och en av sina närmaste medarbetare.

Nvidiaaktien handlades kring 162 dollar på måndagsmorgonen, omkring en tredjedel under rekordnivån på 243 dollar som noterades den 6 oktober.

Börsvärdet har samtidigt fallit från cirka 5 800 miljarder dollar till under 4 000 miljarder dollar.

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