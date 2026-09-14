Tim Cooks varning i somras avfärdades av många som en förhandling om Apples marginaler. Tre månader senare har komponentbristen blivit en bredare prisfråga och den märks nu i svensk industri.
"Hundraårsflod" i minneschip – nu slår AI-notan mot svenska bolag
När Tim Cook i juni beskrev kostnadsläget på minnes- och lagringskretsar för Wall Street Journal använde han ord som sällan hörs från en Apple-vd. Han kallade situationen en hundraårsflod och sade sig inte ha sett något liknande på över 40 år, samtidigt som han konstaterade att prishöjningar var oundvikliga och att bolaget dittills försökt skydda kunderna.
Uttalandet fick extra spridning när Elon Musk kort därefter instämde på X och beskrev prisuppgången som den kraftigaste han själv sett.
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Cook har sedan dess lämnat vd-posten. John Ternus tillträdde den 1 september, samtidigt som Cook blev executive chairman och tog plats i styrelsen. Problemet han beskrev har däremot inte gått över.
Datacentren tränger undan konsumentmarknaden
Orsaken är att AI-utbyggnaden köper upp samma kretsar som sitter i telefoner och datorer. Tillverkarna prioriterar det mer lönsamma HBM-minnet till AI-servrar, vilket krymper utbudet till konsumentprodukter.
Apple höjde priserna på Mac och Ipad redan den 25 juni med uttrycklig hänvisning till minnes- och lagringskostnader. HP, Dell och Nintendo har gjort motsvarande justeringar. Realtid har tidigare beskrivit hur samma bristläge nu tvingar även Nvidia till kraftiga prishöjningar på AI-servrar.
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Att det inte handlar om en tillfällig puckel understryks av leverantörsledet. SK Hynix räknar med att bristen består åtminstone till slutet av 2030 och ser inga tydliga tecken på avtagande efterfrågan, något som fått Macbook-hyllorna att gapa tomma, rapporterar Dagens PS.
”Det här kommer inte att gå över”
Effekterna har nått Sverige. Malin Berglund på branschorganisationen Svensk Elektronik beskriver läget som något annat än pandemins halvledarkris. Då stannade leveranskedjan, nu styr AI om investeringar och produktionskapacitet mot en specifik minnestyp. Hennes bedömning är att problemet inte är övergående, säger hon till Börskollen.
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Enligt Berglund märker svenska bolag av bristen, även om få börsnoterade bolag hittills flaggat för det offentligt.
Smal impuls – men inte harmlös
För makrobilden är komponentpriser en smal kanal. Svensk inflation är fortsatt låg: KPIF låg på 0,7 procent i augusti och Riksbanken har lämnat styrräntan på 1,75 procent, samtidigt som det underliggande trycket oroar mer än huvudsiffran.
Men en kostnadsimpuls som varar i flera år, och som träffar allt från routrar och tv-boxar till bilar, är svårare att avfärda som brus.