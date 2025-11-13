Hon har utsetts till Årets Ledare

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Under Bergmans ledning har Sweco vuxit till Europas största arkitekt- och teknikkonsultbolag med 23 000 medarbetare i 15 länder, skriver Affärsvärlden. Analytiker menar att bolaget ”spelar i en egen liga” rent resultatmässigt.

Bergman började sin karriär på bolaget 1990 som projektledarkonsult när företaget, som då hette FFNS, bara hade några hundra anställda.

Missa inte:

Sweco rusar – toppförvaltaren prickade rätt. Realtid

Idag driver Sweco 150 000 projekt årligen inom arkitektur, vatten, energi, industri samt byggnader och stadsdelar.

Fokus på decentraliserad organisation

Nyckeln till framgången är enligt Bergman en decentraliserad organisation där medarbetare trivs.

”Jag tänkte redan tidigt – hur ska jag få de här individerna att vilja prestera? Folk måste vilja befinna sig i ens ledarskap”, säger hon till Affärsvärlden.

Läs även:

Räntefest stundar om exportbolagen får rätt. Dagens PS

ANNONS

När tidningen Chef utvärderade hennes ledarskap i somras sa en anonym medarbetare att denne: ”inte kan tänka sig någon som inte tycker om Åsa”.