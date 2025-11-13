Realtid
Hon har utsetts till Årets Ledare

Åsa Bergman, vd på Sweco, har av Affärsvärlden utsetts till Årets ledare. (Foto: Tobias Regell / Sweco/ PRessbild)
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Åsa Bergman, vd för teknikkonsultbolaget Sweco, har utsetts till Årets Ledare 2025 av Affärsvärldens jury. Utmärkelsen kommer efter en period av stark tillväxt där aktiekursen mer än dubblerats de senaste tre åren.

Under Bergmans ledning har Sweco vuxit till Europas största arkitekt- och teknikkonsultbolag med 23 000 medarbetare i 15 länder, skriver Affärsvärlden. Analytiker menar att bolaget ”spelar i en egen liga” rent resultatmässigt.

Bergman började sin karriär på bolaget 1990 som projektledarkonsult när företaget, som då hette FFNS, bara hade några hundra anställda.

Idag driver Sweco 150 000 projekt årligen inom arkitektur, vatten, energi, industri samt byggnader och stadsdelar.

Fokus på decentraliserad organisation

Nyckeln till framgången är enligt Bergman en decentraliserad organisation där medarbetare trivs.

”Jag tänkte redan tidigt – hur ska jag få de här individerna att vilja prestera? Folk måste vilja befinna sig i ens ledarskap”, säger hon till Affärsvärlden.

När tidningen Chef utvärderade hennes ledarskap i somras sa en anonym medarbetare att denne: ”inte kan tänka sig någon som inte tycker om Åsa”.

Stark tredje kvartalsrapport

Swecos senaste kvartalsrapport sticker ut positivt jämfört med konkurrenterna. Medan ärkerivalen Afry minskade både omsättning och vinst rapporterade Sweco klart högre vinst än väntat för det tredje kvartalet, skriver Dagens Industri.

”Jag är nöjd med det här kvartalet. Vi stärker vårt resultat i en blandad marknad”, konstaterade Bergman i Di TV då.

Framgången drivs av höjda arvoden, förbättrad debiteringsgrad och tillväxt i antalet medarbetare.

Bergman ser potential för ytterligare marginallyft.

”Vi kommer fortsätta att fokusera på priser, effektivitet och säkerställa att vi hela tiden kan ta tillvara på de möjligheter som finns på marknaden”, sa hon till Di.

Efter rapporten rusade Sweco-aktien nära 12 procent på börsen.

AffärsvärldenSweco
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

