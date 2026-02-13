14 feb. 2026

Svenska bolagets flytt från USA – så undviker man onödig skatt

Hit flyttar världens rikaste: detta driver dem på flykt

Karin Andersen
Karin Andersen
Uppdaterad: 13 feb. 2026Publicerad: 13 feb. 2026

Rika familjer flyttar just nu över gränserna i en takt som saknar motstycke.

De lämnar länder där skatter höjs, politiken svajar och regler ändras snabbt och söker i stället tryggare mark. Det rapporterar Dagens PS.

Miljardärer packar om sina liv

Samtidigt visar ny rapport från UBS visar att 36 av 87 tillfrågade miljardärer redan flyttat minst en gång under 2025.

Ytterligare nära tio procent av samma grupp överväger att göra det. Och bland miljardärer under 55 år är rörelsen ännu tydligare: nästan hälften bytte land förra året.

Razzia mot Amazon – misstänks för skatteflykt – Realtid

Oro för att politiska beslut ändras snabbt

Rådgivare som arbetar med förmögna familjer beskriver trend. Flyttvågen handlar inte längre bara om skatteskäl: många vill minska risken att fastna i länder där politiska beslut kan ändras över en natt.

Deepesh Agarwal är vd och medgrundare av mobilitetsbolaget Farro & Co som hjälper rika att navigera mellan olika länders regelverk och hör samma resonemang från sina klienter.

”Familjer inser i allt högre grad att politiska system kan förändras snabbt, regelverk kan skärpas och geopolitiska spänningar kan eskalera med begränsad varsel”, säger han.

Skatter driver på flytten

Men skatt är fortfarande en viktig anledning till att förmögna flyttar. Storbritannien har tappat rika invånare efter nya skatteregler. I Kalifornien har förslaget om en miljardärsskatt fått techmiljardärer att planera sin flytt. Vissa har redan lämnat. I USA ökar dessutom antalet som helt avsäger sig sitt medborgarskap.

Rapport: Credit Suisse hjälper fortfarande rika amerikaner med skatteflykt – Realtid

Här landar de i stället

Förenade Arabemiraten har noll inkomstskatt och generösa visumprogram. Hit flyttar flest miljardärer som söker ny hemvist.

Landet lockade nära 10 000 dollarmiljonärer under 2025. Även Portugal, Grekland, Schweiz och Singapore fortsätter att dra till sig kapitalstarka familjer, medan Saudiarabien seglar upp som en ny konkurrent.

Karin Andersen
Ekonomijournalist med inriktning på ekonomi och breda samhällsfrågor.

