Djupt på havets botten pågår en systematisk plundring av historiska krigsvrak. Det hela är en del av en global och cynisk miljardindustri driven av rusande råvarupriser.
Historiska krigsgravar plundras – ett skepp kan ge tiotals miljoner
Rostande skrov från gamla krig har blivit en guldgruva för illegala bärgare. Under ytan döljer sig metaller för miljarder, och jakten på vinst lämnar tusentals sjömäns sista viloplatser i spillror.
Idag letar specialbyggda bärgningspråmar utrustade med tunga lyftkranar över vraken i bland annat Javasjön. Enligt rapporter har upp till 40 fartyg redan förstörts helt eller delvis.
Miljonvinster på skrotmarknaden
Drivkraften bakom den illegala verksamheten är den exploderande efterfrågan på metallskrot. Under det senaste året har priset på koppar stigit med över 40 procent, vilket gjort bärgningen än mer lönsam.
Enligt strålskyddsexperten Laurence Jones kan värdet på stålet från ett enda sänkt krigsfartyg uppgå till över 35 miljoner kronor, uppger The Guardian. Utöver själva skrovet tillkommer värdefulla komponenter som kopparkablar och propellrar i fosforbrons, vilket driver upp vinsten ytterligare.
Även om de ekonomiska incitamenten är tydliga, finns det en mörkare sida av ekvationen. Skroven fungerar som gravplatser för uppskattningsvis 4 500 besättningsmän vars kvarlevor nu skändas när fartygen slits isär.
Myten om det unika stålet
Det har länge spekulerats i att det är det så kallade ”lågaktiva stålet” som lockar plundrarna. Stål tillverkat före de första atombombstesterna 1945 är fritt från radioaktiv kontaminering från atmosfären.
Detta unika stål har tidigare varit eftertraktat för känslig vetenskaplig utrustning. Men experter menar nu att bärgningen i Javasjön snarare handlar om ren volym och de höga dagspriserna på skrotmarknaden oavsett stålets ålder.
Den teknologiska utvecklingen har gjort det möjligt för kriminella nätverk att hitta och plundra vrak på allt djupare vatten. Det som tidigare var oåtkomligt är nu tillgängligt för fjärrstyrd bärgning.
Krigsgravar skändas för pengar
Plundringen är en del av en komplex svart ekonomi där det illegala stålet tvättas in i den lagliga globala försörjningskedjan. Fartyg registrerade i bland annat Kina, Malaysia och Kambodja har observerats vid vrakplatserna.
För länderna vars historia vilar på havets botten är situationen kritisk. James Hunter vid Australian National Maritime Museum har beskrivit chocken över att se hur krigsfartyg som HMAS Perth bokstavligen raderats från havets botten.
Trots internationella protester och försök till övervakning fortsätter bärgningspråmarna att skörda sina miljonvinster.
