Historiska krigsgravar plundras – ett skepp kan ge tiotals miljoner

Rostande skrov från gamla krig har blivit en guldgruva för illegala bärgare. Under ytan döljer sig metaller för miljarder, och jakten på vinst lämnar tusentals sjömäns sista viloplatser i spillror.

Idag letar specialbyggda bärgningspråmar utrustade med tunga lyftkranar över vraken i bland annat Javasjön. Enligt rapporter har upp till 40 fartyg redan förstörts helt eller delvis.

Miljonvinster på skrotmarknaden

Drivkraften bakom den illegala verksamheten är den exploderande efterfrågan på metallskrot. Under det senaste året har priset på koppar stigit med över 40 procent, vilket gjort bärgningen än mer lönsam.

Enligt strålskyddsexperten Laurence Jones kan värdet på stålet från ett enda sänkt krigsfartyg uppgå till över 35 miljoner kronor, uppger The Guardian. Utöver själva skrovet tillkommer värdefulla komponenter som kopparkablar och propellrar i fosforbrons, vilket driver upp vinsten ytterligare.

Även om de ekonomiska incitamenten är tydliga, finns det en mörkare sida av ekvationen. Skroven fungerar som gravplatser för uppskattningsvis 4 500 besättningsmän vars kvarlevor nu skändas när fartygen slits isär.