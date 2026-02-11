Färre dricker öl – bryggerijätten tvingas säga upp tusentals

Öl verkar inte längre vara en storsäljare, åtminstone inte på samma sätt som förut.

Den nederländska bryggerijätten Heineken planerar nämligen att minska personalstyrkan med mellan 5 000 och 6 000 tjänster under de kommande två åren.

Beskedet kommer mot bakgrund av avtagande efterfrågan på öl i flera nyckelmarknader och ökande press på lönsamheten.

Gick ned mest i Europa

Bolaget, som är världens näst största bryggeri efter AB InBev, uppger att åtgärden är en del av ett program för att öka produktiviteten och sänka kostnaderna.

Neddragningarna motsvarar omkring sju procent av koncernens cirka 87 000 anställda globalt, skriver Euronews.

Under 2025 föll Heinekens totala ölförsäljningsvolymer med 2,4 procent. Nedgången var särskilt tydlig i Europa och Nord- och Sydamerika, där volymerna minskade med 4,1 respektive 3,5 procent.