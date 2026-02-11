12 feb. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

JUST NU:

Sågar EU:s elplan: "Ett dåligt förslag"

Realtid.se
Börs & finans

Färre dricker öl – bryggerijätten tvingas säga upp tusentals

heineken
Det är tuffa tider för den nederländska bryggerigiganten Heineken som tvingas säga upp folk. (Foto: Peter Dejong/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 11 feb. 2026Publicerad: 11 feb. 2026

Det är inte någon rusning på öl i Europa. Det gör att upp till 6 000 förlorar jobbet på Heineken.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Finansinspektionen (FI) har gjort klart med en stjärnrekrytering från Unga Aktiesparare. Henrik Wallerström, nuvarande vd, ansluter senare i får och ska bl.a. fokusera på att motverka oseriösa aktörer på nätet.
Börs & finans

FI trappar upp kampen på nätet: Rekryterar Unga Aktiesparares vd

12 feb. 2026
Bank & Fintech

Bitcoin rasar: Kryptolångivare stänger dörrarna för uttag

12 feb. 2026
trump
Börs & finans

"Trump-viskarna" – de fick bäst handelsavtal med USA

11 feb. 2026
usa
Börs & finans

Surt på Wall Street – trots positiv jobbrapport

11 feb. 2026
japan
Börs & finans

Japans bomb kan brisera – och sprida sig världen över

11 feb. 2026

Öl verkar inte längre vara en storsäljare, åtminstone inte på samma sätt som förut.

Den nederländska bryggerijätten Heineken planerar nämligen att minska personalstyrkan med mellan 5 000 och 6 000 tjänster under de kommande två åren.

Beskedet kommer mot bakgrund av avtagande efterfrågan på öl i flera nyckelmarknader och ökande press på lönsamheten.

Gick ned mest i Europa

Bolaget, som är världens näst största bryggeri efter AB InBev, uppger att åtgärden är en del av ett program för att öka produktiviteten och sänka kostnaderna.

Neddragningarna motsvarar omkring sju procent av koncernens cirka 87 000 anställda globalt, skriver Euronews.

Under 2025 föll Heinekens totala ölförsäljningsvolymer med 2,4 procent. Nedgången var särskilt tydlig i Europa och Nord- och Sydamerika, där volymerna minskade med 4,1 respektive 3,5 procent.

ANNONS

Fler prismedvetna konsumenter

ANNONS

Samtidigt har konsumenter blivit mer prismedvetna efter flera år av inflation och återkommande prishöjningar inom dryckessektorn.

Inför 2026 räknar bolaget med en dämpad ökning av rörelseresultatet, i intervallet 2 till 6 procent.

Den försiktiga prognosen speglar osäkerheten kring marknadsutvecklingen och det förändrade konsumtionsmönstret.

Förändring i ledningen

Neddragningarna är en del av den långsiktiga strategin EverGreen 2030, som syftar till att förenkla organisationen, centralisera funktioner och öka digitaliseringen.

Redan i oktober 2025 meddelade Heineken att huvudkontoret skulle omstruktureras, bland annat genom att expandera gemensamma tjänster och effektivisera interna processer.

Samtidigt befinner sig bolaget i en ledningsförändring. Vd Dolf van den Brink meddelade i januari att han lämnar sin post efter nära sex år.

Han har lett företaget genom en period präglad av pandemins effekter, geopolitisk oro och ekonomisk osäkerhet.

ANNONS

Dricker inte lika mycket

Trycket på bryggeribranschen har ökat i takt med att konsumenter minskar sin alkoholkonsumtion eller väljer billigare alternativ.

För Heineken innebär det ett behov av att anpassa kostnadsbasen till en mer utmanande marknad.

Hur neddragningarna kommer att fördelas geografiskt eller mellan olika verksamhetsområden har ännu inte specificerats. Fackliga reaktioner väntas när detaljerna klarnar.

Läs mer: Schweiz kan stoppa all invandring – röstar om befolkningstak. Dagens PS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
alkoholMat & dryckNederländerna
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.

Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.

Kom igång!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS