Det är inte någon rusning på öl i Europa. Det gör att upp till 6 000 förlorar jobbet på Heineken.
Färre dricker öl – bryggerijätten tvingas säga upp tusentals
Öl verkar inte längre vara en storsäljare, åtminstone inte på samma sätt som förut.
Den nederländska bryggerijätten Heineken planerar nämligen att minska personalstyrkan med mellan 5 000 och 6 000 tjänster under de kommande två åren.
Beskedet kommer mot bakgrund av avtagande efterfrågan på öl i flera nyckelmarknader och ökande press på lönsamheten.
Gick ned mest i Europa
Bolaget, som är världens näst största bryggeri efter AB InBev, uppger att åtgärden är en del av ett program för att öka produktiviteten och sänka kostnaderna.
Neddragningarna motsvarar omkring sju procent av koncernens cirka 87 000 anställda globalt, skriver Euronews.
Under 2025 föll Heinekens totala ölförsäljningsvolymer med 2,4 procent. Nedgången var särskilt tydlig i Europa och Nord- och Sydamerika, där volymerna minskade med 4,1 respektive 3,5 procent.
Fler prismedvetna konsumenter
Samtidigt har konsumenter blivit mer prismedvetna efter flera år av inflation och återkommande prishöjningar inom dryckessektorn.
Inför 2026 räknar bolaget med en dämpad ökning av rörelseresultatet, i intervallet 2 till 6 procent.
Den försiktiga prognosen speglar osäkerheten kring marknadsutvecklingen och det förändrade konsumtionsmönstret.
Förändring i ledningen
Neddragningarna är en del av den långsiktiga strategin EverGreen 2030, som syftar till att förenkla organisationen, centralisera funktioner och öka digitaliseringen.
Redan i oktober 2025 meddelade Heineken att huvudkontoret skulle omstruktureras, bland annat genom att expandera gemensamma tjänster och effektivisera interna processer.
Samtidigt befinner sig bolaget i en ledningsförändring. Vd Dolf van den Brink meddelade i januari att han lämnar sin post efter nära sex år.
Han har lett företaget genom en period präglad av pandemins effekter, geopolitisk oro och ekonomisk osäkerhet.
Dricker inte lika mycket
Trycket på bryggeribranschen har ökat i takt med att konsumenter minskar sin alkoholkonsumtion eller väljer billigare alternativ.
För Heineken innebär det ett behov av att anpassa kostnadsbasen till en mer utmanande marknad.
Hur neddragningarna kommer att fördelas geografiskt eller mellan olika verksamhetsområden har ännu inte specificerats. Fackliga reaktioner väntas när detaljerna klarnar.
