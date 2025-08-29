Här är hoten som håller toppekonomen vaken om natten

Robert Sockin är senior chefsekonom på storbanken Citi och är just nu på Nordenturné. I en intervju med Dagens industri berättar han om sin syn på omvärldsläget just nu.

För många är ämnet för dagen just nu den strid som utkämpas om den amerikanska centralbanken Feds oberoende. Det oroar inte Sockin fullt så mycket som andra.

”Det finns många farhågor med en politisering av Fed, men jag tycker att vi har sett under året att administrationen inte går så långt som att helt kapa Fed”, säger han till Di.

Enligt honom kommer Fed kanske bli mer duvaktigt, men fortfarande bestå av kvalificerade personer som inte kommer sänka räntan oansvarigt och omedelbart.

Tullar oroar Robert Sockin

Hotet från de amerikanska tullarna har dominerat bevakningen ända sedan i våras men aktiemarknaderna har lyckats skaka av sig det på grund av höga förväntningar på AI. Men det är inte hela ekonomin påminner Stockin om.

Robert Sockin, chefsekonom på Citi oroas av tullar och avstannad AI-utveckling. Foto: (Citi / Pressbild)

”Min oro är att om tullarna faktiskt blir så störande för ekonomin som vi tror, då blir det någon typ av korrektion förr eller senare, särskilt i de mer cykliska sektorerna”.

Enligt honom har Trump-administrationen just nu ett stort självförtroende när tullintäkterna rullar in och de flesta länder verkar finna sig i de nya avtalen. Men frågan är om det kommer hålla i sig till mellanårsvalen.

”Är administrationen lika kaxig om ekonomin saktar in, arbetslösheten stiger och inflationen är hög när vi går in i nästa år? Det är ett stort frågetecken”, säger han.

Om det sker skulle det kunna öppna upp för omförhandlade handelsavtal.