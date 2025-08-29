Realtid
Här är hoten som håller toppekonomen vaken om natten

Två saker oroar Robert Stockin - och det är inte Fed. Foto: (Ng Han Guan / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 29 aug. 2025Publicerad: 29 aug. 2025

När Robert Sockin, chefsekonom på Citibank analyserar omvärldsläget är det inte hotet mot Fed som upptar hans tankar.

Robert Sockin är senior chefsekonom på storbanken Citi och är just nu på Nordenturné. I en intervju med Dagens industri berättar han om sin syn på omvärldsläget just nu.

För många är ämnet för dagen just nu den strid som utkämpas om den amerikanska centralbanken Feds oberoende. Det oroar inte Sockin fullt så mycket som andra.

”Det finns många farhågor med en politisering av Fed, men jag tycker att vi har sett under året att administrationen inte går så långt som att helt kapa Fed”, säger han till Di.

Enligt honom kommer Fed kanske bli mer duvaktigt, men fortfarande bestå av kvalificerade personer som inte kommer sänka räntan oansvarigt och omedelbart.

Tullar oroar Robert Sockin

Hotet från de amerikanska tullarna har dominerat bevakningen ända sedan i våras men aktiemarknaderna har lyckats skaka av sig det på grund av höga förväntningar på AI. Men det är inte hela ekonomin påminner Stockin om.

Robert Sockin, chefsekonom på Citi oroas av tullar och avstannad AI-utveckling. Foto: (Citi / Pressbild)
”Min oro är att om tullarna faktiskt blir så störande för ekonomin som vi tror, då blir det någon typ av korrektion förr eller senare, särskilt i de mer cykliska sektorerna”.

Enligt honom har Trump-administrationen just nu ett stort självförtroende när tullintäkterna rullar in och de flesta länder verkar finna sig i de nya avtalen. Men frågan är om det kommer hålla i sig till mellanårsvalen.

”Är administrationen lika kaxig om ekonomin saktar in, arbetslösheten stiger och inflationen är hög när vi går in i nästa år? Det är ett stort frågetecken”, säger han.

Om det sker skulle det kunna öppna upp för omförhandlade handelsavtal.

Stort fokus på AI oroar

Robert Sockin återkommer till att AI just nu är det som driver utvecklingen men att det finns en risk med att allt för mycket kretsar kring det.

”Det kan knappast kallas för en svart svan, men jag oroar mig för vad som händer om hela AI-storyn stannar av, då kan det få mycket negativa effekter, särskilt eftersom så mycket av börsen och investeringarna just nu kretsar kring AI. Det oroar mig.”

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

