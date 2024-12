Här är Europas bästa aktie 2024

Börs & finans

Oron för börskrasch växer: "Kommer inte att hålla"

Värderingarna på amerikanska techbolag har nått nivåer som bara har överträffats under IT-bubblan. Flera tunga bedömare varnar för en krasch under 2025. Samtidigt finns det de som tror på fortsatt uppgång – särskilt på Stockholmsbörsen. Vi är bara en månad in i vintern, men björnarna ser redan ut att ha vaknat ur ide. Ruchir Sharma, …