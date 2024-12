Oron för börskrasch växer: "Kommer inte att hålla"

Vi är bara en månad in i vintern, men björnarna ser redan ut att ha vaknat ur ide.

Ruchir Sharma, en av världens mest inflytelserika finansprofiler, har varnat för en börskrasch under 2025. Franska kapitalförvaltaren Carmignacs investeringsstrateg Kevin Thozet likaså.

Efter två år av kraftiga börsuppgångar sällar sig alltfler experter till den dystra prognosen. Främsta drivs oron för en börskrasch av vad som beskrivs som extrema värderingar på amerikanska techbolag.

”Det kommer inte hålla”, säger den oberoende börsanalytikern Peter Malmqvist till Svenska Dagbladet.

Går mot strömmen

Värderingsmåttet CAPE, som jämför aktiekurser med bolagens vinster över tid, har bara varit högre under IT-bubblan runt år 2000 och kortvarigt under 2021, enligt The Economist.

Goldman Sachs spår nu endast 3 procents årlig avkastning de kommande tio åren.

Men alla delar inte den dystra synen. Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie, ser ljust på framtiden.

”Jag tror att vi kan få en fortsättning på den här positiva långsiktiga börstrenden som startade oktober 2023”, säger han till SvD.

CAPE-måttet CAPE, eller cyclical adjusted PE, är ett mått för att bedöma huruvida börsen är högt värderad eller inte. Detta görs genom att mäta börsens värdering i relation mot dess historiska vinster, utjämnat på inflationsjusterade sådana under tioårsperioder. Källa: Investerarfysikern.se

Trots detta söker sig investerare nu till alternativa strategier för att skydda sig mot en eventuell nedgång, skriver Barron’s.

Småbolag och värdebolag lyfts fram som möjliga skydd, liksom investeringar i traditionella sektorer som bank och läkemedel.