Gröna industrin slår tillbaka – härmar oljebolagen

Vita huset har hittills slopat över 600 miljarder dollar i skattelättnader för elbilar, sol- och vindkraft, samtidigt som miljarder i subventioner styrts om till olje- och gasindustrin.

Situationen har blivit så absurd att USA nyligen betalade nästan en miljard dollar till ett franskt bolag bara för att de skulle skrota planerna på en vindkraftspark.

Gröna industrin har inte gett upp

Nu har den gröna industrin fått nog och lanserar en ”hämndkampanj” för att slå tillbaka. Genom att kopiera den fossila industrins framgångsrika lobbystrategier siktar de nu på att straffa politiker som motarbetar förnybar energi, rapporterar Futurism.

”Man måste känna en viss rädsla för att det kostar politiskt att rösta emot oss”, säger Michael Brune, chef för Clean Break Fund.

Ger sig in i politiken

Ett konkret exempel är Chris Larsen, medgrundare av Ripple, som tillsammans med andra investerare finansierar tunga reklamkampanjer mot republikanska kandidater som Chip Roy i Texas.

Trots att 75 procent av Trumps väljare enligt undersökningar stöttar solenergi fortsätter administrationen att prioritera fossila bränslen.

