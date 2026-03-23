USA betalar energijätte för att ställa om – till olja

USA:s regering under Donald Trump har ingått ett avtal med det franska energibolaget TotalEnergies värt nära en miljard dollar.

Planen för att styra om investeringar från havsbaserad vindkraft till olje- och gasproduktion.

Överenskommelsen innebär att det amerikanska inrikesdepartementet ersätter bolaget för kostnaderna för två vindkraftslicenser utanför USA:s kust.

Kritisk till vindkraft

I gengäld ska TotalEnergies avbryta projekten och i stället satsa motsvarande belopp på fossil energiproduktion, inklusive naturgas och olja, skriver Financial Times.

Beslutet kommer i ett läge där stigande energipriser, kopplade till konflikten med Iran, sätter press på den amerikanska regeringen att öka utbudet och dämpa kostnaderna för konsumenter.

Samtidigt speglar det administrationens kritiska hållning till havsbaserad vindkraft, som anses vara både dyr och tekniskt problematisk.

Har pausats

De aktuella vindprojekten, belägna utanför New York och North Carolina, hade ännu inte påbörjats. Bolaget pausade utvecklingen redan efter presidentvalet 2024.

Som en del av uppgörelsen har TotalEnergies även förbundit sig att inte starta nya havsbaserade vindkraftsprojekt i USA, vilket markerar en tydlig politisk kursändring i landets energistrategi.