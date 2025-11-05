FinansWatch avslöjar: Nyckelpersoner från Marginalen-koncernen återfinns i styrelserna för stiftelsebolag som köpt förfallna lån för 2,4 miljarder kronor.
Glennows toppchefer styr stiftelsebolag
Finanschefer, vd:ar och trotjänare.
De har alla arbetat för Ewa Glennow – och alla återfinns nu i styrelserna för stiftelsebolag som köper förfallna lån, skriver FinansWatch.
Per Örtlund har undertecknat alla årsredovisningar för Helix Ice, Glennows bolag som kontrollerar flera stiftelsebolag.
Han har arbetat inom Marginalen-koncernen sedan 2002, bland annat som vice vd i Marginalen AB.
Men när FinansWatch frågar om stiftelsebolagen svarar han: ”Jag är inte inblandad i stiftelsebolagen, jag sitter inte med i någon styrelse eller i någon ledning för stiftelserna.”
Två finanschefer fick styrelseplatser
Lars Neret, tidigare finanschef i ett av Glennows moderbolag, lämnade Helix Ices årsredovisning för undertecknande 2020. Han sitter nu i styrelserna för två stiftelsebolag med inköpta låneportföljer värda 883 miljoner kronor.
Linda Strauss, efterföljande finanschef, följde samma mönster. Efter ansvaret för Helix Ice fick även hon styrelseplatser i stiftelsens bolag.
Totalt har stiftelsebolagen köpt förfallna lån värda 2,4 miljarder kronor. Checkräkningskrediter på en halv miljard omvandlades under 2024 till banklån på närmare 800 miljoner kronor.
Lånar ut lika mycket som hela kapitalbasen
Häromdagen avslöjade FinansWatch att Marginalen Bank lånar ut 1,9 miljarder kronor till bolag inom den egna koncernen – en exponering som motsvarar exakt 100 procent av kapitalbasen.
Till jämförelse lånar Norion (börskurs Norion Bank), med Erik Selin som majoritetsägare, ut 2,3 miljarder till närstående bolag. Men det motsvarar bara 25 procent av deras kapitalbas.
Bakom Marginalen Banks utlåning står 300 000 kunder med 20 miljarder kronor i inlåning.
Bankens obligationslån prissattes i oktober förra året till sju öre per krona – på nivå för bolag som vanligtvis är ”konkursfärdig alla gånger”, enligt Carl Johan Lagercrantz på Strand Kapitalförvaltning.
Revisor för stiftelsen Akicia International är Catarina Ericsson från PWC – som tidigare granskade Marginalen Bank mellan 2012 och 2017, enligt FinansWatch.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
