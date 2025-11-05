Glennows toppchefer styr stiftelsebolag

Finanschefer, vd:ar och trotjänare.

De har alla arbetat för Ewa Glennow – och alla återfinns nu i styrelserna för stiftelsebolag som köper förfallna lån, skriver FinansWatch.

Per Örtlund har undertecknat alla årsredovisningar för Helix Ice, Glennows bolag som kontrollerar flera stiftelsebolag.

Han har arbetat inom Marginalen-koncernen sedan 2002, bland annat som vice vd i Marginalen AB.

Men när FinansWatch frågar om stiftelsebolagen svarar han: ”Jag är inte inblandad i stiftelsebolagen, jag sitter inte med i någon styrelse eller i någon ledning för stiftelserna.”

Två finanschefer fick styrelseplatser

Lars Neret, tidigare finanschef i ett av Glennows moderbolag, lämnade Helix Ices årsredovisning för undertecknande 2020. Han sitter nu i styrelserna för två stiftelsebolag med inköpta låneportföljer värda 883 miljoner kronor.

Linda Strauss, efterföljande finanschef, följde samma mönster. Efter ansvaret för Helix Ice fick även hon styrelseplatser i stiftelsens bolag.

Totalt har stiftelsebolagen köpt förfallna lån värda 2,4 miljarder kronor. Checkräkningskrediter på en halv miljard omvandlades under 2024 till banklån på närmare 800 miljoner kronor.