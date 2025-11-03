Marginalen lånar ut miljarder till egna bolaget – trots FI-varning

I september överklagade Marginalen Bank Finansinspektionens varning till kammarrätten och begärde att beslutet antingen upphävs helt eller omvandlas till en mildare anmärkning.

Banken vill att kammarrätten vänder sig till EU-domstolen för ett förhandsbesked. Marginalen Bank menar att FI har tolkat EU:s tillsynsförordning för banker på ett alltför långtgående sätt.

Förvaltningsrätten gav FI rätt när banken överklagade beslutet första gången. Men banken håller fast vid att domen saknar en egentlig prövning av huruvida ekonomiska problem skulle kunna spridas mellan bolagen.

FI övervägde först en sanktionsavgift, men valde varning med hänsyn till bankens redan pressade kapitalsituation.

Hela kapitalbasen i riskzonen

Nu visar FinansWatchs senaste granskning av årsredovisningen för 2024 att utlåningen till närstående motsvarar exakt 100 procent av kapitalbasen.

1,73 miljarder går uppåt till moderbolaget Marginalen AB, medan resterande 211 miljoner kanaliseras till andra koncerndotterbolag.

Utlåningen kvarstår trots att Finansinspektionen i oktober 2024 varnade banken för att ha brutit mot god riskhantering.

Varningen grundade sig på en granskning mellan september 2021 och september 2023, där banken misslyckades med att slå samman exponeringar mot fyra större kunder.