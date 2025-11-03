Realtid
Marginalen lånar ut miljarder till egna bolaget – trots FI-varning

marginalen
Marginalen Banks tidigare vd Ewa Glennow är fortfarande största ägaren. (Foto: Marginalen Bank)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

Ett år efter Finansinspektionens varning visar FinansWatch granskning att Marginalen Bank fortsätter låna ut 1,9 miljarder kronor till bolag inom den egna koncernen. Exponeringen motsvarar hela kapitalbasen.

I september överklagade Marginalen Bank Finansinspektionens varning till kammarrätten och begärde att beslutet antingen upphävs helt eller omvandlas till en mildare anmärkning.

Banken vill att kammarrätten vänder sig till EU-domstolen för ett förhandsbesked. Marginalen Bank menar att FI har tolkat EU:s tillsynsförordning för banker på ett alltför långtgående sätt.

Förvaltningsrätten gav FI rätt när banken överklagade beslutet första gången. Men banken håller fast vid att domen saknar en egentlig prövning av huruvida ekonomiska problem skulle kunna spridas mellan bolagen.

FI övervägde först en sanktionsavgift, men valde varning med hänsyn till bankens redan pressade kapitalsituation.

Hela kapitalbasen i riskzonen

Nu visar FinansWatchs senaste granskning av årsredovisningen för 2024 att utlåningen till närstående motsvarar exakt 100 procent av kapitalbasen.

1,73 miljarder går uppåt till moderbolaget Marginalen AB, medan resterande 211 miljoner kanaliseras till andra koncerndotterbolag.

marginalen
Lunars tidigare kommersiella chef, Mats Persson Bergius, är i dag vd för Marginalen Bank. (Foto: Marginalen Bank)
Utlåningen kvarstår trots att Finansinspektionen i oktober 2024 varnade banken för att ha brutit mot god riskhantering.

Varningen grundade sig på en granskning mellan september 2021 och september 2023, där banken misslyckades med att slå samman exponeringar mot fyra större kunder.

Kapitalbuffertkravet bröts hela 2024

Samtidigt visar tidigare rapportering från Finanswatch att Marginalen Bank bröt mot kapitalbuffertkravet under hela 2024. Omfattande felberäkningar drabbade både balans- och resultaträkningen.

”Tillgänglig kärnprimärkapital har efter justeringen av resultatet och balansräkningen minskat vilket har lett till att banken inte uppfyllt det samlade buffertkravet vid var tid under år 2024”, skriver Marginalen Bank i sin årsredovisning för fjolåret, enligt Finanswatch.

För att täcka bristen tvingades banken ta in kapitaltillskott på 45 miljoner kronor från ägaren i mars 2025.

Fyra gånger högre än jämförbara banker

Norion (börskurs Norion Bank), där fastighetsmagnaten Erik Selin är majoritetsägare genom både privat ägande och Balder (börskurs Balder), lånar ut 2,3 miljarder till närstående bolag.

Men det motsvarar bara 25 procent av kapitalbasen – en fjärdedel av Marginalens exponering.

”Ett sådant upplägg har nog inte lagstiftaren haft för ögonen när man konstruerat regleringen för banker”, säger Rebecca Söderström, lektor i kapitalmarknadsrätt vid Uppsala universitet, till FinansWatch.

300 000 kunder bakom utlåningen

Banker tar in insättningar från allmänheten med omfattande lagskydd – en säker och billig finansiering avsedd för samhällskritiska funktioner, påpekar Söderström.

”Det kan bli förtroendeskadligt om det uppfattas som att en bank har som huvudsakligt syfte att finansiera andra bolag i samma koncern”, säger hon till FinansWatch.

Marginalen Bank har över 300 000 kunder och 20 miljarder i inlåning från svenska allmänheten.

Marknaden räknar med konkurs

I oktober förra året prissattes bankens obligationslån till sju öre per krona.

Nivån signalerar att investerare inte räknar med att få tillbaka sina pengar.

Carl Johan Lagercrantz, förvaltare och partner på Strand Kapitalförvaltning, beskrev för Affärsvärlden prissättningen som på nivå för bolag som vanligtvis är ”konkursfärdig alla gånger”.

Grundaren lämnade vd-posten

I september tog Mats Persson Bergius över som vd och ersatte Marginalen Banks grundare och ägare Ewa Glennow.

Hon kvarstår som styrelseledamot och ensam ägare.

Joakim Ringh tillträdde samtidigt som ny finansdirektör.

Simon Kronö
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

