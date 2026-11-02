Den högsta ledningen i den norska riskkapitaljätten Norvestor lämnar Oslo för Schweiz. Tre av dem har redan sålt sina hus. Norvestor har stora investeringar i Sverige, bland annat i Wint och First Camp.
Ägaren till First Camp: Ledningen flyttar till Schweiz
Fyra av de mest tongivande personerna på Norvestor flyttar till Schweiz, rapporterar Dagens Næringsliv.
Det handlar om Lars Grinde, Olav Osland Vik-Mo, Fredrik Gyllenhammar Raaum och Erlend Bondø, som enligt DN lämnar Norvestors kontor på Filipstad Brygge i Oslo. Tre av dem har enligt tidningen redan sålt sina hus.
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Grinde är managing partner och Vik-Mo partner och operativ chef. Gyllenhammar Raaum är partner och Bondø är finanschef. Det är alltså i praktiken bolagets toppledning som flyttar.
Kontor i sju städer
Norvestor grundades 1989 och är en av de tyngre aktörerna på den nordiska mellanmarknaden. Bolaget har huvudkontor i Oslo och sex kontor i övriga Europa, nämligen Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Luxemburg, Berlin och London, med totalt omkring 55 anställda. Fokus ligger på nordiska bolag som omsätter mellan 20 och 300 miljoner euro.
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Den senaste fonden, Norvestor IX, förvaltas av ett luxemburgskt bolag. Själva fondstrukturen ligger med andra ord redan utanför Norge.
Tunga i Sverige
I Sverige är Norvestor framför allt känt som ägare till campingkedjan First Camp. Karl Svozilik, partner på Norvestor, har tidigare sagt till Realtid att campingbranschen har marginaler på 20 till 25 procent.
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Hösten 2024 tog Norvestor IX majoriteten i Göteborgsbaserade Wint, som säljer automatiserad redovisning och lön till småföretag. Wint hade då över 140 miljoner kronor i årlig återkommande intäkt och omkring 4 500 kunder.
I IT-återvinnaren Foxway sålde Norvestor majoriteten till Nordic Capital 2023. Norvestor är kvar som minoritetsägare.
Del av en lång rad
Flytten sker mot bakgrund av en lång rad förmögna norrmän som bosatt sig i Schweiz de senaste åren. Norge tar ut förmögenhetsskatt på 1 procent på nettoförmögenheter över 1,9 miljoner norska kronor och 1,1 procent på förmögenheter över 21,5 miljoner kronor.
Enligt en sammanställning från DNB, som DN rapporterat om, bor fler än 500 rika norrmän i Schweiz. Bland dem som flyttade under 2025 finns investeraren Øystein Stray Spetalen och Itera-grundaren Arne Mjøs, enligt E24.
Även Dagens PS har följt utflyttningen. Realtid har tidigare beskrivit hur Schweiz-tricket fungerar. Norrmän som bott tre hela år i Schweiz kan flytta vidare till Sverige utan att drabbas av norsk förmögenhetsskatt.
Det är ännu oklart vad flytten betyder för Norvestors verksamhet i Oslo och för var nordiska riskkapitalbolag väljer att ha sina ledningar framöver.