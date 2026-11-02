Ägaren till First Camp: Ledningen flyttar till Schweiz

Fyra av de mest tongivande personerna på Norvestor flyttar till Schweiz, rapporterar Dagens Næringsliv.

Det handlar om Lars Grinde, Olav Osland Vik-Mo, Fredrik Gyllenhammar Raaum och Erlend Bondø, som enligt DN lämnar Norvestors kontor på Filipstad Brygge i Oslo. Tre av dem har enligt tidningen redan sålt sina hus.

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Grinde är managing partner och Vik-Mo partner och operativ chef. Gyllenhammar Raaum är partner och Bondø är finanschef. Det är alltså i praktiken bolagets toppledning som flyttar.

Kontor i sju städer

Norvestor grundades 1989 och är en av de tyngre aktörerna på den nordiska mellanmarknaden. Bolaget har huvudkontor i Oslo och sex kontor i övriga Europa, nämligen Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Luxemburg, Berlin och London, med totalt omkring 55 anställda. Fokus ligger på nordiska bolag som omsätter mellan 20 och 300 miljoner euro.

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Den senaste fonden, Norvestor IX, förvaltas av ett luxemburgskt bolag. Själva fondstrukturen ligger med andra ord redan utanför Norge.