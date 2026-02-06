För att tolka vad rapporten betyder i praktiken gästade Mattias Fritz, vd för Zurich i Norden, studion.

Den största globala risken i årets rapport är geoekonomisk konfrontation – ett begrepp som redan har blivit verklighet för många svenska företag, enligt Fritz.

”Det märks tydligast i leverantörskedjorna. Svenska företag måste redan i dag hantera sanktioner, tullar och exportbegränsningar. Efter pandemin har många lämnat just-in-time-modellerna, och den här utvecklingen accelererar det skiftet”, säger han.

Finansiell risk ökar

Utöver leverantörsledet pekar han på ökade finansiella och operativa risker.

”Valutafluktuationer, energipriser och transporter påverkas direkt av konflikter i omvärlden. Risk har blivit en central del av strategiska beslut, inte en sidofråga.”

Samtidigt sticker Sverige ut i rapporten. Här rankas brottslighet och illegal ekonomi som det största hotet. En kraftig förändring jämfört med tidigare år.

”Fyra av tio svenska företag har drabbats av brottslighet. Det handlar om cyberattacker, stölder och organiserad brottslighet som infiltrerar verksamheter”, säger Fritz.

Den ekonomiska brottsligheten har enligt honom vuxit snabbt, från omkring 150 miljarder kronor till 350 miljarder kronor på bara två år.