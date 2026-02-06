06 feb. 2026

Vita huset kan inte fly från USA:s ekonomiska rävsax

"Fyra av tio svenska företag har drabbats av brottslighet"

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 06 feb. 2026Publicerad: 06 feb. 2026

Årets Global Risks Report, som presenterades inför World Economic Forum i Davos, tecknar bilden av ett allt mer instabilt globalt risklandskap. Geopolitik och ekonomi dominerar internationellt, medan svenska företagsledare pekar ut brottslighet och illegal ekonomi som de största hoten.

För att tolka vad rapporten betyder i praktiken gästade Mattias Fritz, vd för Zurich i Norden, studion.

Den största globala risken i årets rapport är geoekonomisk konfrontation – ett begrepp som redan har blivit verklighet för många svenska företag, enligt Fritz.

”Det märks tydligast i leverantörskedjorna. Svenska företag måste redan i dag hantera sanktioner, tullar och exportbegränsningar. Efter pandemin har många lämnat just-in-time-modellerna, och den här utvecklingen accelererar det skiftet”, säger han.

Finansiell risk ökar

Utöver leverantörsledet pekar han på ökade finansiella och operativa risker.

”Valutafluktuationer, energipriser och transporter påverkas direkt av konflikter i omvärlden. Risk har blivit en central del av strategiska beslut, inte en sidofråga.”

Samtidigt sticker Sverige ut i rapporten. Här rankas brottslighet och illegal ekonomi som det största hotet. En kraftig förändring jämfört med tidigare år.

”Fyra av tio svenska företag har drabbats av brottslighet. Det handlar om cyberattacker, stölder och organiserad brottslighet som infiltrerar verksamheter”, säger Fritz.

Den ekonomiska brottsligheten har enligt honom vuxit snabbt, från omkring 150 miljarder kronor till 350 miljarder kronor på bara två år.

AI hotar

Även AI-relaterade risker klättrar snabbt i rapporten. Oron gäller dock inte tekniken i sig, utan tempot.

”Utvecklingen går så fort att företagen inte hinner bygga kontroller och processer. Vi ser till exempel hur avancerade vd-bedrägerier nu kommer tillbaka med hjälp av AI-genererade röster och video”, säger Fritz.

De företag som klarar turbulensen bäst är de som har integrerat riskhantering i hela organisationen.

”Risk är numera en lednings- och styrelsefråga. Företag med hög riskmedvetenhet presterar tydligt bättre över tid”, säger han.

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

