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Sverige vänder: Ljusning på arbetsmarknaden

De flesta uppsagda hittar nytt jobb. Arkivbild.
De flesta uppsagda hittar nytt jobb. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Nyhetsbyrån TT

Nyhetsbyrån TT

Det har ljusnat tydligt på arbetsmarknaden. Åtminstone är det färre som blir av med jobbet, visar nya siffror.

Under andra kvartalet fick omkring 3 900 personer som blivit av med sina jobb omställningsstöd av Trygghetsfonden TSL. Det var nästan hälften så många som samma period i fjol.

TSL fungerar som en privat jobbförmedlare för uppsagda LO-arbetare i privat sektor.

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”Tydlig nedgång”

”Vi ser en tydlig nedgång i inflödet till omställningsstödet och även färre konkurser. Det är positiva signaler som tyder på en mer stabil utveckling på arbetsmarknaden”, säger fondens vd Caroline Söder i en skriftlig kommentar.

Och arbetsmarknaden för de som nyligen blivit av med sitt jobb ser bra ut. Nio av tio hittar ny sysselsättning – arbete, studier eller eget företagande – inom en tolvmånadersperiod efter avslutat stöd, enligt TSL.

Senaste lediga jobben

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