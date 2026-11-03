Förmögna fruktar nytt skatteförslag i Italien – kan krävas på pengar vid flytt

Italiens regering vill införa en särskild exitbeskattning för förmögna personer som lämnar landet.

Förslaget ingår i budgeten för 2027 och är tänkt att ge extra inkomster till statskassan.

Men kritiker menar att det riskerar att göra Italien mindre attraktivt för internationella höginkomsttagare och förmögna utlandsboende.

Kan välja andra länder

Enligt förslaget ska en skatt på 26 procent tas ut på orealiserade vinster för personer med tillgångar på minst 800 000 euro som flyttar från Italien, skriver Financial Times.

Reglerna ska omfatta personer som varit skattemässigt bosatta i landet under minst sex av de senaste tio åren före utflyttningen.

Förslaget har väckt oro bland skattejurister och rådgivare inom förmögenhetsförvaltning. De varnar för att beskattningen kan få personer som överväger att flytta till Italien att välja andra länder.

Även personer som redan etablerat sig i landet kan komma att ompröva sina planer.

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