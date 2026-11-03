Många synnerligen rika har lockats av låg beskattning i Italien. Men nu kan det vara på väg att förändras.
Förmögna fruktar nytt skatteförslag i Italien – kan krävas på pengar vid flytt
Italiens regering vill införa en särskild exitbeskattning för förmögna personer som lämnar landet.
Förslaget ingår i budgeten för 2027 och är tänkt att ge extra inkomster till statskassan.
Men kritiker menar att det riskerar att göra Italien mindre attraktivt för internationella höginkomsttagare och förmögna utlandsboende.
Kan välja andra länder
Enligt förslaget ska en skatt på 26 procent tas ut på orealiserade vinster för personer med tillgångar på minst 800 000 euro som flyttar från Italien, skriver Financial Times.
Reglerna ska omfatta personer som varit skattemässigt bosatta i landet under minst sex av de senaste tio åren före utflyttningen.
Förslaget har väckt oro bland skattejurister och rådgivare inom förmögenhetsförvaltning. De varnar för att beskattningen kan få personer som överväger att flytta till Italien att välja andra länder.
Även personer som redan etablerat sig i landet kan komma att ompröva sina planer.
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Har infört skattelättnader
Under det senaste decenniet har Italien försökt locka till sig förmögna utlänningar och högutbildade yrkesverksamma genom olika skattelättnader.
Ett centralt inslag har varit landets särskilda system med en fast årlig avgift på utländska inkomster och tillgångar.
När systemet infördes 2017 låg den avgiften på 100 000 euro per år. För nytillkomna deltagare har den sedan höjts till 300 000 euro, vilket Reuters har rapporterat om.
Systemet har bidragit till att locka förmögna personer till bland annat Milano, som under senare år blivit ett alltmer populärt centrum för internationella förmögenheter.
Regeringen har dock samtidigt mött kritik mot inflödet av mycket rika utlandsboende och har vid två tillfällen höjt den årliga schablonskatten.
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Tror på högre intäkter
Den nya exitbeskattningen innebär ytterligare en förändring av landets skatteregler. Enligt förslaget ska skatten kunna återbetalas om de berörda finansiella tillgångarna inte säljs under en viss tid efter utflyttningen.
Det är däremot ännu oklart exakt hur reglerna ska tillämpas och hur de ska förhålla sig till de befintliga skattelättnaderna. Det finns även frågetecken kring om beskattningen ska omfatta tillgångar i Italien eller även tillgångar i andra länder.
Italiens regering räknar med att exitbeskattningen ska ge 3,7 miljoner euro i intäkter under 2027.
Under de följande fyra åren väntas intäkterna uppgå till drygt 6,7 miljoner euro årligen, innan de minskar igen från 2032 när möjligheten till återbetalning börjar få genomslag.
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