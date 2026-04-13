Den svajiga världsekonomins är inte det enda som är beroende av transporter genom Hormuzsundet och stabilitet i Mellanöstern. Gulfstaternas ekonomier pressas nu mot avgrunden.
Fem hot tvingar Gulfstaterna mot det ekonomiska stupet
Nyhetsflödet har en tendens att fokusera på det som påverkar oss mest här och nu. Mer långvariga konsekvenser av det som sker runtom oss hamnar ofta i skymundan. Ett exempel på det svåra ekonomiska läger som tar form för Gulfstaterna.
Från iranska robotar och drönare som skadar viktig infrastruktur och möjligheterna att resa fritt i regionen till risken för minskade investeringar från omvärlden. Fem huvudsakliga hot kan sänka olje- och gasländerna som bland annat är kända för sin förmögenhet.
Iran illa ute
Innan vi listar hoten kan det vara på sin plats att påpeka att Iran är långt från immuna. Landets ekonomi kan förvisso växa till följd av de stora satsningarna som behövs för upprustning och försvar, men när det kommer till långsiktig och hållbar tillväxt genom den civila ekonomin ser det sämre ut.
Priserna i landet hade rusat redan innan krigets utbrott och hoten som pressar grannländerna är lika påtagliga för Iran, rapporterar Fortune.
Dan Alamariu, chef för geopolitisk strategi på Alpine Macro, konstaterade i ett meddelande i fredags att det ekonomiska missförhållandet i Iran går djupt:
”För att överleva kommer den iranska regimen antingen behöva reformera eller exportera instabilitet utomlands genom ombud samt en satsning på missil- och kärnvapenspridning”, skrev han:
”Utan detta kommer den troligen att falla, även om det kan dröja 1-3 år. Iran är förmodligen den mest instabila regimen bland stora utvecklingsländer, om man ser till två mått på regiminstabilitet.”
Gulfstaterna i skottlinjen
Det kanske mest akuta hotet mot Gulfstaterna är den direkta påverkan på energimarknaderna och logistiken i regionen. Osäkerheten kring Hormuzsundet har inte bara lett till strypta oljeflöden, utan även drivit upp krigsriskpremierna för sjöfart till extrema nivåer, skriver Oilprice.com.
För länder vars hela välstånd vilar på att säkert kunna exportera råvaror till världsmarknaden är det ett fundamentalt hot mot statskassorna.
Parallellt med logistikproblemen ser vi en systematisk förstörelse av kritisk infrastruktur. Iranska attacker har vid upprepade tillfällen riktats mot strategiska mål som gasterminaler och raffinaderier. Men hotet sträcker sig bortom oljan; även regionens avsaltningsanläggningar, som är en förutsättning för liv i ökenstaterna, har hamnat i siktet.
Attackerna skapar dessutom en osäkerhet som skrämmer bort det utländska kapitalet. Den kapitalflykt och de fallande börskurser vi nu ser i finansnav som Dubai och Abu Dhabi riskerar att leda till en djup och långvarig recession, där länder som Kuwait och Qatar spås se dramatiska tapp i BNP.
En krossad dröm om diversifiering
Ett annat bistert bakslag är den tvärnit som drabbat turistnäringen och flygsektorn. Under de senaste decennierna har Gulfstaterna satsat enorma summor på att göra sig mindre beroende av olja genom att bygga upp globala nav för turism och handel.
När flygplatser skadas och resesäkerheten inte längre kan garanteras, raderas miljardintäkter ut på daglig basis. Det som skulle vara regionens framtida tillväxtmotor har istället blivit en kostsam påminnelse om sårbarhet.
Slutligen vilar ett mörkt moln över regionens framtid i form av omfattande miljöskador. Krigföringen har orsakat massiva oljeutsläpp och atmosfäriska föroreningar som inte bara är en ekologisk katastrof, utan en ekonomisk skuld som framtida generationer måste betala.
Förgiftat grundvatten och förstörd jordbruksmark innebär att visionen om en hållbar och diversifierad ekonomi i Gulfstaten nu retirerar inför en bister verklighet av saneringskostnader och hälsokriser.