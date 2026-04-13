Fem hot tvingar Gulfstaterna mot det ekonomiska stupet

Nyhetsflödet har en tendens att fokusera på det som påverkar oss mest här och nu. Mer långvariga konsekvenser av det som sker runtom oss hamnar ofta i skymundan. Ett exempel på det svåra ekonomiska läger som tar form för Gulfstaterna.

Från iranska robotar och drönare som skadar viktig infrastruktur och möjligheterna att resa fritt i regionen till risken för minskade investeringar från omvärlden. Fem huvudsakliga hot kan sänka olje- och gasländerna som bland annat är kända för sin förmögenhet.

Iran illa ute

Innan vi listar hoten kan det vara på sin plats att påpeka att Iran är långt från immuna. Landets ekonomi kan förvisso växa till följd av de stora satsningarna som behövs för upprustning och försvar, men när det kommer till långsiktig och hållbar tillväxt genom den civila ekonomin ser det sämre ut.

Priserna i landet hade rusat redan innan krigets utbrott och hoten som pressar grannländerna är lika påtagliga för Iran, rapporterar Fortune.

Dan Alamariu, chef för geopolitisk strategi på Alpine Macro, konstaterade i ett meddelande i fredags att det ekonomiska missförhållandet i Iran går djupt:

”För att överleva kommer den iranska regimen antingen behöva reformera eller exportera instabilitet utomlands genom ombud samt en satsning på missil- och kärnvapenspridning”, skrev han:

”Utan detta kommer den troligen att falla, även om det kan dröja 1-3 år. Iran är förmodligen den mest instabila regimen bland stora utvecklingsländer, om man ser till två mått på regiminstabilitet.”