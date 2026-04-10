Hormuzsundet måste öppnas helt och hållet inom tre veckor, annars får europeiska flygplatser brist på jetbränsle. Det är budskapet från branschen.
Europas flygplatser får bränslebrist – inom tre veckor
Europeiska flygplatser riskerar att drabbas av omfattande brist på flygbränsle inom tre veckor om trafiken genom Hormuzsundet inte återgår till normala nivåer.
Det varnar branschorganisationen ACI Europe, som representerar flygplatser runt om i Europa.
Bakgrunden är den pågående konflikten kopplad till Iran, som har lett till störningar i en av världens viktigaste transportleder för energi.
Får snabbt konsekvenser
Hormuzsundet är centralt för den globala distributionen av flygbränsle, och störningar där får snabbt konsekvenser för internationell flygtrafik.
Enligt branschen börjar lagren i Europa nu minska samtidigt som leveranskedjorna pressas av både militär aktivitet och ökad efterfrågan.
Situationen förvärras ytterligare av att högsäsongen för resande närmar sig, vilket ökar trycket på redan ansträngda system.
Kraftigt stigande priser
Hittills har Europa undvikit akuta bristsituationer, men priserna på flygbränsle har stigit kraftigt.
Kostnaderna har mer än fördubblats sedan konflikten eskalerade, vilket redan påverkar flygbolagens verksamhet. Flera aktörer har börjat minska kapaciteten eller justera sina rutter för att hantera de ökade kostnaderna, skriver Financial Times.
Bland annat har Delta Air Lines aviserat neddragningar i sitt trafikprogram, samtidigt som bolaget räknar med kraftigt ökade bränslekostnader under våren.
Även Air New Zealand och LOT Polish Airlines har reducerat vissa avgångar och överväger prishöjningar.
Vill ha mer samordning
Leverantörer uppges kunna säkra tillgången på kort sikt, men osäkerheten kring leveranser in i maj skapar oro i branschen. På vissa håll har redan restriktioner införts.
I Italien har flera flygplatser tillfälligt begränsat tillgången till flygbränsle efter störningar hos en viktig leverantör.
Samtidigt efterlyser branschföreträdare en mer samordnad europeisk strategi.
Finns inte en gemensam överblick
I dag saknas en gemensam överblick över produktion, lager och distribution inom EU, vilket försvårar möjligheten att hantera en snabbt förvärrad situation.
Om bristen fördjupas riskerar konsekvenserna att bli omfattande. Förutom störningar i flygtrafiken hotas även turism och regional ekonomi i flera europeiska länder.
Flygförbindelser spelar en central roll för många ekonomier, särskilt under sommarmånaderna, vilket gör utvecklingen till en potentiellt bredare ekonomisk risk.
