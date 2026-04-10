Europas flygplatser får bränslebrist – inom tre veckor

Europeiska flygplatser riskerar att drabbas av omfattande brist på flygbränsle inom tre veckor om trafiken genom Hormuzsundet inte återgår till normala nivåer.

Det varnar branschorganisationen ACI Europe, som representerar flygplatser runt om i Europa.

Bakgrunden är den pågående konflikten kopplad till Iran, som har lett till störningar i en av världens viktigaste transportleder för energi.

Får snabbt konsekvenser

Hormuzsundet är centralt för den globala distributionen av flygbränsle, och störningar där får snabbt konsekvenser för internationell flygtrafik.

Enligt branschen börjar lagren i Europa nu minska samtidigt som leveranskedjorna pressas av både militär aktivitet och ökad efterfrågan.

Situationen förvärras ytterligare av att högsäsongen för resande närmar sig, vilket ökar trycket på redan ansträngda system.