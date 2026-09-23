Familjen Persson närmar sig 70 procent i H&M

Stefan Perssons ägarbolag Ramsbury Invest har varit aktivt på marknaden. Bara mellan den 12 och 14 augusti köpte bolaget 3,1 miljoner B-aktier i H&M för omkring 544 miljoner kronor, enligt Finansinspektionens insynsregister.

Den 17–18 augusti följde ytterligare 851 440 B-aktier för omkring 148 miljoner kronor.

På knappt en vecka köpte Ramsbury därmed nästan 4 miljoner aktier för närmare 700 miljoner kronor.

Reuters rapporterar att Ramsbury totalt har köpt 36,8 miljoner aktier hittills i år. Vid utgången av augusti ägde familjen Persson och närstående bolag 68 procent av H&M aktier – upp från 49,5 procent i början av 2021.

Ägandet koncentreras

H&M:s egen ägarstatistik visar att familjen Persson vid utgången av augusti ägde omkring 1,09 miljarder aktier. Skillnaden mellan kapital och röster beror på familjens stora innehav av A-aktier. Dessa ger tio röster per aktie.

Den näst största ägargruppen är familjen Lottie Tham med drygt 5 procent av kapitalet. Bland övriga större ägare finns Blackrock, Vanguard och Fjärde AP-fonden.