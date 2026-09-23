Persson-familjen fortsätter att öka sitt ägande i H&M. Genom Ramsbury Invest har familjen köpt 36,8 miljoner aktier hittills i år och äger nu 68 procent av kapitalet. På röstsidan är kontrollen ännu större, familjen har 85 procent.
Familjen Persson närmar sig 70 procent i H&M
Stefan Perssons ägarbolag Ramsbury Invest har varit aktivt på marknaden. Bara mellan den 12 och 14 augusti köpte bolaget 3,1 miljoner B-aktier i H&M för omkring 544 miljoner kronor, enligt Finansinspektionens insynsregister.
Den 17–18 augusti följde ytterligare 851 440 B-aktier för omkring 148 miljoner kronor.
På knappt en vecka köpte Ramsbury därmed nästan 4 miljoner aktier för närmare 700 miljoner kronor.
Reuters rapporterar att Ramsbury totalt har köpt 36,8 miljoner aktier hittills i år. Vid utgången av augusti ägde familjen Persson och närstående bolag 68 procent av H&M aktier – upp från 49,5 procent i början av 2021.
Ägandet koncentreras
H&M:s egen ägarstatistik visar att familjen Persson vid utgången av augusti ägde omkring 1,09 miljarder aktier. Skillnaden mellan kapital och röster beror på familjens stora innehav av A-aktier. Dessa ger tio röster per aktie.
Den näst största ägargruppen är familjen Lottie Tham med drygt 5 procent av kapitalet. Bland övriga större ägare finns Blackrock, Vanguard och Fjärde AP-fonden.
90 procent är nästa gräns
Den centrala gränsen för ett eventuellt utköp är 90 procent av aktierna. När en ägare når den nivån kan resterande aktier tvångsinlösas enligt svenska regler.
Familjen Persson har fortfarande drygt 20 procentenheter kvar till gränsen. Ett utköp är därför inte nära förestående baserat på dagens ägarandel, men den fortsatta köptakten gör frågan relevant på längre sikt.
Handelsbanken bedömde i en analys, som rapporterades av Placera i augusti, att familjen kan komma nära 90 procent omkring 2030 om den fortsätter köpa aktier för omkring 1 miljard kronor per år och återinvesterar utdelningarna.
Analytiker ser möjlig avnotering
Reuters har talat med Sverre Linton, chefsjurist på Aktiespararna, som ser familjens köp som ett möjligt långsamt utköp. Deutsche Bank-analytikern Adam Cochrane räknar enligt Reuters med att H&M kan vara privatägt senast 2030. Även Peter Magnusson på Cicero Fonder ser ett framtida utköp som en möjlig förklaring till köpen.
Familjen Persson har däremot inte bekräftat några planer på att avnotera H&M.
”Familjen Persson tror på bolaget, är långsiktiga ägare och har historiskt sett ökat sitt ägande över tid”, säger en talesperson för Ramsbury Invest till Reuters.
Vändningen dröjer
Bolagets vd Daniel Erver försöker samtidigt få fart på försäljningen. Den föll 1 procent under årets första kvartal och var oförändrad under det andra. H&M rapporterar sitt tredje kvartal på torsdag.
Aktien har tappat mer än hälften av sitt värde sedan toppen 2015, och konkurrensen har hårdnat från bland annat Shein och Inditex, ägare till Zara.
För ägarbilden innebär utvecklingen att familjen Perssons kontroll fortsätter att stärkas, medan andelen H&M som finns hos övriga aktieägare successivt minskar.