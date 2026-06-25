H&M-chefen: Den nya tullavgiften gynnar oss

”Det här är ett steg åt rätt håll och det är fördelaktigt för oss”, säger han till TT.

Den 1 juli införs en tullavgift på 3 euro, ungefär 33 kronor, vid köp på nätet när varan skickas från ett land utanför EU. Det gäller varor med ett värde upp till 150 euro.

”Bättre förutsättningar” för H&M

”Det är bättre förutsättningar för oss att vara mer konkurrenskraftiga när det inte längre sker en subventionering av konkurrenter som inte har behövt betala samma tullar som vi har”, säger Ervér.

Hur mycket kan den nya tullavgiften påverka er försäljning?

”Det beror ju också på hur kunden väljer att agera, så det är svårt att spekulera i.”

Tullavgiften kommer att gälla inom hela EU.

Från och med den 1 juli införs en tullavgift på 3 euro när du beställer en vara värd upp till 150 euro. Det här gäller när du handlar på nätet och varan skickas från ett land utanför EU.

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Om webbutiken inte är ansluten till IOSS (Import One Stop Shop) är det du som ska betala tullavgift och moms när varan förs in i Sverige.

Om dina varor kommer till EU och anmäls för import efter den 30 juni tas en tullavgift ut, oavsett när du gjorde din beställning.

Det är Europeiska unionens råd som har beslutat om den nya tullavgiften och den ska gälla inom hela EU.

Källa: Tullverket