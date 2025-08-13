Experter varnar: Världen kommer inte att lita på vår statistik

Bedömare varnar för att förtroendet för amerikanska jobb- och inflationssiffror kan urholkas, med potentiella följder för både marknader och finansiering av landets ekonomi.

Läs mer:

Statistikchefen sparkas – dollarn rasar. Realtid

Siffrorna passade inte Trump: ”Vill ha eget folk”. Dagens PS

Efter ett svagt jobbrapport tidigare i augusti avskedade Donald Trump BLS-chefen Erika McEntarfer och anklagade henne, utan bevis, för att ha ”riggat” statistiken.

Kritik även från högerkanten

BLS, Bureau of Labor Statistics, ansvarar för att ta fram några av världens mest bevakade ekonomiska indikatorer, som månatliga jobbrapporter och KPI-siffror

Nu har presidenten nominerat EJ Antoni, ekonom vid den konservativa tankesmedjan Heritage Foundation och en uttalad förespråkare för Trumps tullar och ekonomiska linje. Beskedet har mötts av oro även bland ekonomer på högerkanten.

Läs mer:

Förtroendekrisen växer – tidigare Trump-chef sågar presidenten. Realtid

”Hoppet var att han skulle välja någon med relevant erfarenhet och som inte var hyperpartisk”, säger Stan Veuger till Financial Times, ”EJ Antoni är raka motsatsen”.

ANNONS

Jessica Riedl, tidigare kollega till Antoni vid Heritage menar att det finns gott om kvalificerade konservativa ekonomer som kunde ha fått jobbet men att ingen trovärdig kandidat skulle acceptera ett uppdrag där man riskerar att bli avskedad för att publicera korrekta siffror.