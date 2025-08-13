Realtid
Realtid.se
Börs & finans

Experter varnar: Världen kommer inte att lita på vår statistik

E.J. Antoni ska su ansvara för statistiken för arbetsmarknaden
Utnämningen av E.J Antoni har fått skarp kritik även från Trumps egna led. Experter går till och med så långt att de varnar för att ingen kommer tro på USAs arbetsmarknadsstatistik (Foto: United States Senate, Public domain, via Wikimedia Commons)
Mikael Gullstrom
Mikael Gullstrom
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Donald Trumps beslut att sparka chefen för USA:s statistikmyndighet BLS och nominera den kontroversielle ekonomen E.J. Antoni har utlöst stark kritik.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Bedömare varnar för att förtroendet för amerikanska jobb- och inflationssiffror kan urholkas, med potentiella följder för både marknader och finansiering av landets ekonomi.

Läs mer:
Statistikchefen sparkas – dollarn rasar. Realtid
Siffrorna passade inte Trump: ”Vill ha eget folk”. Dagens PS

Efter ett svagt jobbrapport tidigare i augusti avskedade Donald Trump BLS-chefen Erika McEntarfer och anklagade henne, utan bevis, för att ha ”riggat” statistiken.

Kritik även från högerkanten

BLS, Bureau of Labor Statistics, ansvarar för att ta fram några av världens mest bevakade ekonomiska indikatorer, som månatliga jobbrapporter och KPI-siffror

Nu har presidenten nominerat EJ Antoni, ekonom vid den konservativa tankesmedjan Heritage Foundation och en uttalad förespråkare för Trumps tullar och ekonomiska linje. Beskedet har mötts av oro även bland ekonomer på högerkanten.

Läs mer:
Förtroendekrisen växer – tidigare Trump-chef sågar presidenten. Realtid

”Hoppet var att han skulle välja någon med relevant erfarenhet och som inte var hyperpartisk”, säger Stan Veuger till Financial Times, ”EJ Antoni är raka motsatsen”.

ANNONS

Jessica Riedl, tidigare kollega till Antoni vid Heritage menar att det finns gott om kvalificerade konservativa ekonomer som kunde ha fått jobbet men att ingen trovärdig kandidat skulle acceptera ett uppdrag där man riskerar att bli avskedad för att publicera korrekta siffror.

ANNONS

Senaste nytt

magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Tidigare statistiken är ”BS” enligt Antoni

Antoni har tidigare beskrivit BLS-data som ”BS” och föreslagit att jobbrapporten helt borde skrotas. När Fox News uppmärksammade dessa uttalanden tappade dollarn i värde.

Experter varnar för konsekvenserna: ”Om världen inte litar på våra data kommer den inte att låna oss pengar”

Enligt kritiker handlar utnämningen mer om lojalitet än kompetens. ”Deras urval av personer som anses tillräckligt lojala och som har en doktorsexamen i ekonomi är ganska begränsat”

Vita Huset i försvar

Från Vita huset försvarar man beslutet. Talespersonen Taylor Rogers lyfter Antonis utbildning, erfarenhet och att han ofta vittnat inför kongressen.

Vissa bedömare tonar ner riskerna. Steve Hanke, professor vid Johns Hopkins University och tidigare ekonomisk rådgivare åt Ronald Reagan, säger att BLS har fastlagda metoder som är svåra att manipulera. Idén att man kan manipulera siffrorna helt öppet är rent nonsens.

ANNONS

Men andra, som Joe Brusuelas, chefsekonom vid RSM, tror att marknaden kommer att vända sig till privata dataleverantörer om förtroendet för BLS sjunker. ”Det här kan bli en växande bransch framöver”, säger han.

Objektiva siffror eller inte?

Andra ekonomer varnar för ett fragmenterat informationslandskap där alla skapar sin egen sanning, en utveckling som kan leda till större politisk och ekonomisk osäkerhet.

Om senaten godkänner nomineringen kan EJ Antoni snart leda den myndighet vars siffror ligger till grund för såväl centralbankens beslut som internationella investerares syn på världens största ekonomi.

Frågan är om dessa siffror då fortfarande kommer att betraktas som objektiva eller som politikens förlängda arm.

Fler nyheter:
Guldets framtid: Är det en säker investering? E55

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ArbetsmarknadDonald TrumpStatistik
Mikael Gullstrom
Mikael Gullstrom

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Realtid sedan juni 2024. Bevakar främst politik, världshändelser och makro.

Mikael Gullstrom
Mikael Gullstrom

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Realtid sedan juni 2024. Bevakar främst politik, världshändelser och makro.

Senaste lediga jobben

Transfer Pricing Manager till Lantmännen 
Sista ansökningsdag: 31/08/2025
M&A Controller till Asker Healthcare Group
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 31/08/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS