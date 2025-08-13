Donald Trumps beslut att sparka chefen för USA:s statistikmyndighet BLS och nominera den kontroversielle ekonomen E.J. Antoni har utlöst stark kritik.
Experter varnar: Världen kommer inte att lita på vår statistik
Bedömare varnar för att förtroendet för amerikanska jobb- och inflationssiffror kan urholkas, med potentiella följder för både marknader och finansiering av landets ekonomi.
Efter ett svagt jobbrapport tidigare i augusti avskedade Donald Trump BLS-chefen Erika McEntarfer och anklagade henne, utan bevis, för att ha ”riggat” statistiken.
Kritik även från högerkanten
BLS, Bureau of Labor Statistics, ansvarar för att ta fram några av världens mest bevakade ekonomiska indikatorer, som månatliga jobbrapporter och KPI-siffror
Nu har presidenten nominerat EJ Antoni, ekonom vid den konservativa tankesmedjan Heritage Foundation och en uttalad förespråkare för Trumps tullar och ekonomiska linje. Beskedet har mötts av oro även bland ekonomer på högerkanten.
”Hoppet var att han skulle välja någon med relevant erfarenhet och som inte var hyperpartisk”, säger Stan Veuger till Financial Times, ”EJ Antoni är raka motsatsen”.
Jessica Riedl, tidigare kollega till Antoni vid Heritage menar att det finns gott om kvalificerade konservativa ekonomer som kunde ha fått jobbet men att ingen trovärdig kandidat skulle acceptera ett uppdrag där man riskerar att bli avskedad för att publicera korrekta siffror.
Tidigare statistiken är ”BS” enligt Antoni
Antoni har tidigare beskrivit BLS-data som ”BS” och föreslagit att jobbrapporten helt borde skrotas. När Fox News uppmärksammade dessa uttalanden tappade dollarn i värde.
Experter varnar för konsekvenserna: ”Om världen inte litar på våra data kommer den inte att låna oss pengar”
Enligt kritiker handlar utnämningen mer om lojalitet än kompetens. ”Deras urval av personer som anses tillräckligt lojala och som har en doktorsexamen i ekonomi är ganska begränsat”
Vita Huset i försvar
Från Vita huset försvarar man beslutet. Talespersonen Taylor Rogers lyfter Antonis utbildning, erfarenhet och att han ofta vittnat inför kongressen.
Vissa bedömare tonar ner riskerna. Steve Hanke, professor vid Johns Hopkins University och tidigare ekonomisk rådgivare åt Ronald Reagan, säger att BLS har fastlagda metoder som är svåra att manipulera. Idén att man kan manipulera siffrorna helt öppet är rent nonsens.
Men andra, som Joe Brusuelas, chefsekonom vid RSM, tror att marknaden kommer att vända sig till privata dataleverantörer om förtroendet för BLS sjunker. ”Det här kan bli en växande bransch framöver”, säger han.
Objektiva siffror eller inte?
Andra ekonomer varnar för ett fragmenterat informationslandskap där alla skapar sin egen sanning, en utveckling som kan leda till större politisk och ekonomisk osäkerhet.
Om senaten godkänner nomineringen kan EJ Antoni snart leda den myndighet vars siffror ligger till grund för såväl centralbankens beslut som internationella investerares syn på världens största ekonomi.
Frågan är om dessa siffror då fortfarande kommer att betraktas som objektiva eller som politikens förlängda arm.
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Realtid sedan juni 2024. Bevakar främst politik, världshändelser och makro.
