12 feb. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

JUST NU:

Sågar EU:s elplan: "Ett dåligt förslag"

Realtid.se
Börs & finans

Experten: Så kopierar du den framgångsrika börsstrategin

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 11 feb. 2026Publicerad: 11 feb. 2026

Det är dags att prata om börsstrategin som över tid har utklassat börsindex med bred marginal. Den är inte särskilt komplicerad, men den kräver disciplin.

Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Finansinspektionen (FI) har gjort klart med en stjärnrekrytering från Unga Aktiesparare. Henrik Wallerström, nuvarande vd, ansluter senare i får och ska bl.a. fokusera på att motverka oseriösa aktörer på nätet.
Börs & finans

FI trappar upp kampen på nätet: Rekryterar Unga Aktiesparares vd

12 feb. 2026
Bank & Fintech

Bitcoin rasar: Kryptolångivare stänger dörrarna för uttag

12 feb. 2026
trump
Börs & finans

"Trump-viskarna" – de fick bäst handelsavtal med USA

11 feb. 2026
heineken
Börs & finans

Färre dricker öl – bryggerijätten tvingas säga upp tusentals

11 feb. 2026
usa
Börs & finans

Surt på Wall Street – trots positiv jobbrapport

11 feb. 2026

Börsstrategin? Utdelningsinvestering, med konsekvent återinvestering. Nicklas Andersson, sparekonom på Montrose och välkänd börsprofil berättar mer i studion.

”Många har hört talas om ränta-på-ränta-effekten. Men man underskattar ofta hur kraftfull den är när utdelningarna återinvesteras”, säger Andersson.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Sedan år 2000 är börsindex upp 255 procent. Med återinvesterade utdelningar stiger avkastningen till 669 procent.

Stor skillnad i enskilda bolag

Skillnaden blir ännu tydligare i enskilda bolag. I fallet Investor visar historiken att en investering från slutet av 1980-talet gett omkring 7 000 procents avkastning. Med återinvesterade utdelningar: cirka 28 000 procent.

”Tre fjärdedelar av värdeskapandet kommer från återinvesterad utdelning. Det är enormt”, säger Andersson.

Även industribolaget Ratos har tidigare visat hur 1 000 kronor investerade på 1950-talet kunnat växa till miljonbelopp, förutsatt att utdelningarna fått arbeta vidare.

Börsstrategin ingen självklarhet

ANNONS

Men strategin är inte självklar för alla.

”Är man ung och har lång tidshorisont bör man främst fokusera på totalavkastning och bolag med hög vinsttillväxt. Utdelningsstrategin passar ofta bättre när man vill ha löpande kassaflöde senare i livet.”

Mogna bolag tenderar att dela ut en större andel av vinsten, men växer långsammare. Yngre tillväxtbolag kan i stället skapa snabbare kapitalökning, vilket på sikt också driver framtida utdelningar.

Återinvesterad utdelning är ett kraftfullt verktyg. Men vilken strategi som passar bäst beror, som alltid, på riskprofil och sparhorisont.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
IntervjuNicklas AnderssonUtdelningar
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.

Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.

Kom igång!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS