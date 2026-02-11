Experten: Så kopierar du den framgångsrika börsstrategin

Börsstrategin? Utdelningsinvestering, med konsekvent återinvestering. Nicklas Andersson, sparekonom på Montrose och välkänd börsprofil berättar mer i studion.

”Många har hört talas om ränta-på-ränta-effekten. Men man underskattar ofta hur kraftfull den är när utdelningarna återinvesteras”, säger Andersson.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Sedan år 2000 är börsindex upp 255 procent. Med återinvesterade utdelningar stiger avkastningen till 669 procent.

Stor skillnad i enskilda bolag

Skillnaden blir ännu tydligare i enskilda bolag. I fallet Investor visar historiken att en investering från slutet av 1980-talet gett omkring 7 000 procents avkastning. Med återinvesterade utdelningar: cirka 28 000 procent.

”Tre fjärdedelar av värdeskapandet kommer från återinvesterad utdelning. Det är enormt”, säger Andersson.

Även industribolaget Ratos har tidigare visat hur 1 000 kronor investerade på 1950-talet kunnat växa till miljonbelopp, förutsatt att utdelningarna fått arbeta vidare.

Börsstrategin ingen självklarhet

ANNONS

Men strategin är inte självklar för alla.

”Är man ung och har lång tidshorisont bör man främst fokusera på totalavkastning och bolag med hög vinsttillväxt. Utdelningsstrategin passar ofta bättre när man vill ha löpande kassaflöde senare i livet.”

Mogna bolag tenderar att dela ut en större andel av vinsten, men växer långsammare. Yngre tillväxtbolag kan i stället skapa snabbare kapitalökning, vilket på sikt också driver framtida utdelningar.

Återinvesterad utdelning är ett kraftfullt verktyg. Men vilken strategi som passar bäst beror, som alltid, på riskprofil och sparhorisont.