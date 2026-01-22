Donald Trump backade från tullhot mot bland annat Sverige. Det fick börserna att stiga igen.
Efter Trumps tal – nu är TACO-trejden tillbaka
Finansmarknader över hela världen steg kraftigt efter att USA:s president Donald Trump dragit tillbaka hot om nya tullar mot flera europeiska länder.
Beskedet minskade oron för ett nytt handelskrig och bidrog till breda uppgångar i aktier.
Dessutom ledde det till att tidigare fall i dollar och statsobligationer delvis återhämtades.
Oro efter hoten
U-svängen kom efter att Trump signalerat att USA och Europa närmat sig en överenskommelse kopplad till Grönland, vilket fick honom att backa från planerade tullar på upp till 25 procent.
Hoten hade tidigare utlöst kraftiga marknadsrörelser när investerare fruktade eskalerande handelsspänningar mellan USA och Europa.
Efter beskedet steg de ledande amerikanska börsindexen tydligt, och uppgången spred sig vidare till Europa och Asien när marknaderna öppnade.
Tror inte att Trumps hot fullföljs
Utvecklingen har åter aktualiserat det så kallade ”TACO-trejden” – en förkortning för ”Trump Always Chickens Out” – där investerare räknar med att hårda tullhot inte fullföljs, skriver CNBC.
Samtidigt finns en viss försiktighet kvar på marknaden. Intresset för defensiva tillgångar har dämpats men inte försvunnit helt.
