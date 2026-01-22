22 jan. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

Realtid.se
Börs & finans

Efter Trumps tal – nu är TACO-trejden tillbaka

trump
Donald Trumps tal har fått marknaderna att lugna sig efter att vissa tullhot drogs tillbaka. (Foto: Laurent Gillieron /AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

Donald Trump backade från tullhot mot bland annat Sverige. Det fick börserna att stiga igen.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Finansmarknader över hela världen steg kraftigt efter att USA:s president Donald Trump dragit tillbaka hot om nya tullar mot flera europeiska länder.

Beskedet minskade oron för ett nytt handelskrig och bidrog till breda uppgångar i aktier.

Dessutom ledde det till att tidigare fall i dollar och statsobligationer delvis återhämtades.

Oro efter hoten

U-svängen kom efter att Trump signalerat att USA och Europa närmat sig en överenskommelse kopplad till Grönland, vilket fick honom att backa från planerade tullar på upp till 25 procent.

Hoten hade tidigare utlöst kraftiga marknadsrörelser när investerare fruktade eskalerande handelsspänningar mellan USA och Europa.

Efter beskedet steg de ledande amerikanska börsindexen tydligt, och uppgången spred sig vidare till Europa och Asien när marknaderna öppnade.

Tror inte att Trumps hot fullföljs

ANNONS

Utvecklingen har åter aktualiserat det så kallade ”TACO-trejden” – en förkortning för ”Trump Always Chickens Out” – där investerare räknar med att hårda tullhot inte fullföljs, skriver CNBC.

Samtidigt finns en viss försiktighet kvar på marknaden. Intresset för defensiva tillgångar har dämpats men inte försvunnit helt.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Donald TrumptullarUSA
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.

Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.

Kom igång!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS