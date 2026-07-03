Bezos försonades med Trump – nu blomstrar hans rymdbolag

Förhållandet mellan Jeff Bezos och USA:s president Donald Trump har genomgått en dramatisk förändring sedan Trumps första mandatperiod.

Då sågs relationen mellan de båda männen djupt konfliktfylld.

Trump kritiserade Bezos offentligt, attackerade Amazon och riktade återkommande angrepp mot Washington Post, som Bezos köpte 2013.

Beskrev honom som en fiende

Enligt tidningen övervägde Trump redan 2017 om det gick att ta ned Amazon ett snäpp och beskrev Bezos som en personlig fiende.

I dag är relationen betydligt varmare. Enligt Wall Street Journals källor träffas Trump och Bezos regelbundet och har löpande kontakt.

Presidenten ska även ha sagt till medarbetare att han vill se Bezos startup Blue Origin lyckas i kapplöpningen om månen och vinna fler statliga kontrakt.

Utvecklingen sammanfaller med att Blue Origin fått flera stora uppdrag från den amerikanska staten.

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