För bara några år sedan var det iskallt mellan Jeff Bezos och Donald Trump. En uppseendeväckande utveckling har skett sedan dess.
Bezos försonades med Trump – nu blomstrar hans rymdbolag
Förhållandet mellan Jeff Bezos och USA:s president Donald Trump har genomgått en dramatisk förändring sedan Trumps första mandatperiod.
Då sågs relationen mellan de båda männen djupt konfliktfylld.
Trump kritiserade Bezos offentligt, attackerade Amazon och riktade återkommande angrepp mot Washington Post, som Bezos köpte 2013.
Beskrev honom som en fiende
Enligt tidningen övervägde Trump redan 2017 om det gick att ta ned Amazon ett snäpp och beskrev Bezos som en personlig fiende.
I dag är relationen betydligt varmare. Enligt Wall Street Journals källor träffas Trump och Bezos regelbundet och har löpande kontakt.
Presidenten ska även ha sagt till medarbetare att han vill se Bezos startup Blue Origin lyckas i kapplöpningen om månen och vinna fler statliga kontrakt.
Utvecklingen sammanfaller med att Blue Origin fått flera stora uppdrag från den amerikanska staten.
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Har fått flera stora kontrakt
Bland annat har bolaget godkänts för militära och underrättelserelaterade uppskjutningar till ett värde av upp till 2,4 miljarder dollar.
Företaget har även tilldelats ett treårigt försvarskontrakt på 78 miljoner dollar för att bygga ut kapaciteten vid en rymdbas i Florida samt ett Nasa-kontrakt på 188 miljoner dollar för transporter till månens sydpol inom Artemisprogrammet.
En analys som Wall Street Journal gjort av federala kontrakt visar att Blue Origins genomsnittliga årliga kontraktsvärde ökat med 177 procent jämfört med genomsnittet under Joe Bidens mandatperiod.
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Ville inte hamna på efterkälken
Bolaget har hittills fått federala kontrakt värda omkring 1,1 miljarder dollar under Trumps nuvarande mandatperiod, nästan lika mycket som under hela Bidens fyra år.
Enligt tidningens källor började Bezos söka en närmare relation med Trump sedan Elon Musk blivit en av presidentens viktigaste allierade efter valet 2024.
Bezos ska ha bedömt att Blue Origin riskerade att hamna på efterkälken i kampen om statliga rymdkontrakt om bolaget inte förbättrade sina kontakter med den nya administrationen.
Vita huset avfärdar uppgifterna om särbehandling och säger att Trump samarbetar med företag och företagsledare inom en rad olika branscher.
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