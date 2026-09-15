Olja och gas har blivit rika investerares favoritobjekt igen

Rika investerare och familjekontor flockas kring olje- och gastillgångar.

Pipelines, exportanläggningar och amerikansk skifferproduktion lockar kapital när stigande energipriser och växande efterfrågan skapar nya möjligheter.

Kriget i Iran och den ökade energiefterfrågan från AI-industrin har stärkt intresset för sektorn.

Nådde nya nivåer

Enligt Bank of America riktar familjekontor allt större uppmärksamhet mot energiinfrastruktur, där investeringarna kan ge långsiktig exponering mot efterfrågan på olja och gas, skriver Oilprice.com.

Utvecklingen sker samtidigt som konkurrensen om tillgångarna hårdnar. Enligt Wood Mackenzie nådde utgifterna för fusioner och förvärv inom olje- och gassektorn en tvåårshögsta nivå under första halvåret 2026.

Bland de större affärerna märks Devons planerade fusion med Coterra Energy, värderad till 25 miljarder dollar, samt Shells köp av ARC Resources för 16 miljarder dollar.

Trots de höga värderingarna finns möjligheter för mindre investerare. Familjekontor kan exempelvis köpa minoritetsposter i mindre olje- och gastillgångar där konkurrensen är begränsad.

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