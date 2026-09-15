Fossila bränslen som olja och gas har inte försvunnit i en tid av förnybara bränslen. Tvärtom tycks finns det många investerare som dras till dem.
Olja och gas har blivit rika investerares favoritobjekt igen
Rika investerare och familjekontor flockas kring olje- och gastillgångar.
Pipelines, exportanläggningar och amerikansk skifferproduktion lockar kapital när stigande energipriser och växande efterfrågan skapar nya möjligheter.
Kriget i Iran och den ökade energiefterfrågan från AI-industrin har stärkt intresset för sektorn.
Nådde nya nivåer
Enligt Bank of America riktar familjekontor allt större uppmärksamhet mot energiinfrastruktur, där investeringarna kan ge långsiktig exponering mot efterfrågan på olja och gas, skriver Oilprice.com.
Utvecklingen sker samtidigt som konkurrensen om tillgångarna hårdnar. Enligt Wood Mackenzie nådde utgifterna för fusioner och förvärv inom olje- och gassektorn en tvåårshögsta nivå under första halvåret 2026.
Bland de större affärerna märks Devons planerade fusion med Coterra Energy, värderad till 25 miljarder dollar, samt Shells köp av ARC Resources för 16 miljarder dollar.
Trots de höga värderingarna finns möjligheter för mindre investerare. Familjekontor kan exempelvis köpa minoritetsposter i mindre olje- och gastillgångar där konkurrensen är begränsad.
Läs mer: Fonden som har rusat 3 600 procent i år – cashar in på kriget. Dagens PS
Citadel köper på sig mer
Även råvaruhandlare och hedgefonder tar steget från finansiell handel till fysisk olje- och gasproduktion.
Schweiziska Gunvor förhandlar om att köpa gastillgångar i Haynesville-bäckenet i USA för mellan 1,2 och 1,5 miljarder dollar.
Bolaget stödjer också Western Natural Resources i förvärv av amerikanska skiffertillgångar.
Hedgefonden Citadel har på liknande sätt expanderat inom uppströmsverksamhet. Förra året köpte fonden Paloma Natural Gas, senare omdöpt till Apex Natural Gas, i en affär värd omkring 1,2 miljarder dollar.
Läs mer: Falklandskrisen: Argentinas hot sänker oljebolagen. Dagens PS
Oljan över 100 dollar per fat
Råvaruhandlaren Vitol har länge arbetat efter en strategi där amerikanska oljeproduktionstillgångar köps när priserna är låga och säljs när värderingarna stiger.
I juli sålde bolaget VTX Energy Partners till Verde Operating Company för omkring 2,3 miljarder dollar.
Enligt CFTC-data steg förvaltarnas nettolånga positioner i råoljeterminer kraftigt under den senaste veckan.
Brentoljan handlades på måndagen till 105,61 dollar per fat, medan WTI låg på 101,20 dollar. Den amerikanska dieseln nådde samtidigt rekordnivån 6,23 dollar per gallon.
Läs mer: Drömhus på Marstrand till försäljning – kan nå över 100 miljoner. Dagens PS