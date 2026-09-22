Eurobattery Minerals vd har tagit emot nära 44 miljoner kronor i ersättningar sedan 2019. Under samma tid har gruvbolaget inte haft några intäkter. Nu lämnar ordföranden, mitt i krisen kring vd:ns bedrägeridom och misstankar om grovt insiderbrott.
Dömd vd har fått 44 miljoner – bolaget saknar intäkter
Affärsvärlden har gått igenom Eurobattery Minerals årsredovisningar. Genomgången visar att vd:n Roberto García Martínez har fått minst 43,9 miljoner kronor i olika former av ersättning sedan han tillträdde 2019.
Granskningen kommer efter att bolaget i lördags bekräftade att García Martínez är dömd för bedrägeri i Spanien. Spaniens högsta domstol avgjorde målet den 21 januari i år och domen har vunnit laga kraft, enligt bolagets pressmeddelande. Straffet blev två års fängelse, med verkställigheten uppskjuten under fem års prövotid.
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Enligt Affärsvärlden föll den första domen redan 2022. Bolaget har inte informerat marknaden om någon av dem förrän nu.
I summan av ersättningen ingår lön, konsultarvoden som fakturerats via bolag, aktiebaserad bonus och styrelsearvoden. Konsultarvodena är den största posten, med drygt 22 miljoner kronor.
Ersättningarna har dessutom ökat över tid. 2019 uppgick de till knappt 2,4 miljoner kronor. För 2024 och 2025 låg de på omkring 10 miljoner kronor per år.
Under hela perioden har bolaget redovisat noll kronor i omsättning.
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Nästan lika mycket som gruvprojekten
Ersättningen kan ställas mot de 47 miljoner kronor som Eurobattery under samma period har redovisat som balanserade utvecklingskostnader i sina gruvprojekt, alltså bland annat borrning och prospektering.
Förra året tillkom inga nya sådana investeringar alls. Vd:ns ersättning samma år uppgick till 9,7 miljoner kronor.
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García Martínez har också sålt aktier i hög takt. Mellan sommaren 2023 och sommaren 2025 finns 300 registrerade avyttringar, enligt ägartjänsten Holdings. Totalt har han på tre år sålt 40 miljoner aktier för omkring 7,7 miljoner kronor.
Affärsvärlden har inte räknat in försäljningarna i ersättningssumman, eftersom aktierna helt eller delvis kan ha tjänats in via bonusprogrammen. García Martínez äger fortfarande 170 miljoner aktier, motsvarande 16 procent av kapitalet.
Dom och brottsmisstankar
Det spanska målet rör en investering i gruvverksamhet i Sierra Leone 2011. Utöver fängelsestraffet dömdes García Martínez till böter och solidariskt ansvar för skadestånd på 3,46 miljoner dollar.
Även bolagets revisor Johan Isbrand fick nyligen kännedom om domen.
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Ekobrottsmyndigheten har dessutom delgett García Martínez misstanke om tre fall av grovt insiderbrott i handeln med bolagets finansiella instrument. Det är en misstanke och inget åtal har väckts. Aktien har varit handelsstoppad sedan förra veckan.
Insiderhandel står högt på myndigheternas agenda. Finansinspektionen har under året kallat till sig flera företag efter misstänkta fall.
Ordföranden lämnar
I måndags meddelade Eurobattery att styrelseordföranden Jan Olof Arnbom lämnar styrelsen med omedelbar verkan. Bolaget har inte utsett någon efterträdare och inte heller angett skälen.
Så sent som i helgen öppnade Arnbom för att García Martínez skulle kunna stanna kvar i bolaget som konsult.
”Han är så involverad i allt. Vi måste reda ut saker”, sa Arnbom till Affärsvärlden.
Styrelsen uppger att den utreder situationen och överväger lämpliga åtgärder, men har ännu inte meddelat något om vd:ns framtid. García Martínez har inte svarat på Affärsvärldens frågor.
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