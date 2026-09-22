Dömd vd har fått 44 miljoner – bolaget saknar intäkter

Affärsvärlden har gått igenom Eurobattery Minerals årsredovisningar. Genomgången visar att vd:n Roberto García Martínez har fått minst 43,9 miljoner kronor i olika former av ersättning sedan han tillträdde 2019.

Granskningen kommer efter att bolaget i lördags bekräftade att García Martínez är dömd för bedrägeri i Spanien. Spaniens högsta domstol avgjorde målet den 21 januari i år och domen har vunnit laga kraft, enligt bolagets pressmeddelande. Straffet blev två års fängelse, med verkställigheten uppskjuten under fem års prövotid.

Missa inte: Storbolagen betalar styrelsen 90 procent mer – kvinnor efter. Realtid

Enligt Affärsvärlden föll den första domen redan 2022. Bolaget har inte informerat marknaden om någon av dem förrän nu.

I summan av ersättningen ingår lön, konsultarvoden som fakturerats via bolag, aktiebaserad bonus och styrelsearvoden. Konsultarvodena är den största posten, med drygt 22 miljoner kronor.

Ersättningarna har dessutom ökat över tid. 2019 uppgick de till knappt 2,4 miljoner kronor. För 2024 och 2025 låg de på omkring 10 miljoner kronor per år.

Under hela perioden har bolaget redovisat noll kronor i omsättning.

Läs även: Förmögenhetsskatten försvann 2007: Nu diskuteras skatt på stora tillgångar igen. E55

ANNONS

Nästan lika mycket som gruvprojekten

Ersättningen kan ställas mot de 47 miljoner kronor som Eurobattery under samma period har redovisat som balanserade utvecklingskostnader i sina gruvprojekt, alltså bland annat borrning och prospektering.

Förra året tillkom inga nya sådana investeringar alls. Vd:ns ersättning samma år uppgick till 9,7 miljoner kronor.

Läs även: Svenskt gruvbolag stoppat – vd:n dömd till fängelse. Dagens PS

García Martínez har också sålt aktier i hög takt. Mellan sommaren 2023 och sommaren 2025 finns 300 registrerade avyttringar, enligt ägartjänsten Holdings. Totalt har han på tre år sålt 40 miljoner aktier för omkring 7,7 miljoner kronor.

Affärsvärlden har inte räknat in försäljningarna i ersättningssumman, eftersom aktierna helt eller delvis kan ha tjänats in via bonusprogrammen. García Martínez äger fortfarande 170 miljoner aktier, motsvarande 16 procent av kapitalet.