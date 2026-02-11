Efter en veckas återhämtning är raset för den amerikanska dollarn i gång igen. Färska rapporter om att fler vänder ryggen åt amerikanska statspapper och svag konsumtion i USA går som chockvågor genom valutamarknaden.
Dollarn faller: Oro att marknaden ska rata USA
Mest läst i kategorin
FI trappar upp kampen på nätet: Rekryterar Unga Aktiesparares vd
Finansinspektionen (FI) gör en rejäl förstärkning i arbetet mot explosionen av bedrägerier och oseriösa investeringsaktörer på nätet och sociala medier. Henrik Wallerström (tidigare Johansson), som fram till nu varit framgångsrik vd på Unga Aktiesparare, har rekryterats som finansinspektör bl.a. med fokus på digitala aktörer kan Realtid som första media berätta. Läs även: Stjäl miljoner via …
Bitcoin rasar: Kryptolångivare stänger dörrarna för uttag
Kryptolångivaren BlockFills har stoppat alla uttag och insättningar i spåren av bitcoins kraftiga nedgång. Ett tecken på att krisen på kryptomarknaden nu börjar få konkreta konsekvenser för aktörerna i branschen. Det Chicagobaserade bolaget, som tillhandahåller likviditet och utlåning till kryptomarknaden, meddelade på onsdagen att uttagen stoppades redan förra veckan. Missa inte: Tusentals faller för bedragarnas …
"Trump-viskarna" – de fick bäst handelsavtal med USA
Att förhandla med USA om handeln är inte lätt i dagens läge. Men två länder lyckades under omständigheterna bra med sina avtal, menar The Economist. President Donald Trump har de senaste veckorna slutit flera nya handelsavtal, bland annat med Argentina och Indien. Avtalen har mötts av kritik i respektive land, där motståndare beskriver dem som …
Färre dricker öl – bryggerijätten tvingas säga upp tusentals
Det är inte någon rusning på öl i Europa. Det gör att upp till 6 000 förlorar jobbet på Heineken. Öl verkar inte längre vara en storsäljare, åtminstone inte på samma sätt som förut. Den nederländska bryggerijätten Heineken planerar nämligen att minska personalstyrkan med mellan 5 000 och 6 000 tjänster under de kommande två …
Surt på Wall Street – trots positiv jobbrapport
Att många fler jobb än väntat skapades i USA i januari var en positiv överraskning. Ändå var det inga muntra miner på USA-börserna under onsdagen. En oväntat stark jobbrapport för januari var inte nog för att ge börsen varaktig skjuts i USA. Även Wall Street var något positiva till en början var ändå slutsatsen att …
Redan under måndagen föll dollarindexet tillbaka till sin lägsta nivå på en vecka efter uppgifter om att kinesiska myndigheter bett landets finansinstitut att dra ned på sina innehav i amerikanska statsskuldväxlar.
Beskedet undergräver dollarns status som global trygg hamn och väcker liv i den fruktade ”debasement”-handeln, där investerare aktivt söker sig bort från dollarn.
Samtidigt kommer rapporter om att USA:s konsumtion går åt helt fel håll, med låga siffror under årets viktigaste månad.
Investerarna väljer guld och yen
Vad väljer marknaden över dollarn? Den japanska yenen stärktes markant efter verbala interventioner från finansminister Katayama, som betonat vikten av stabilitet i samtal med USA:s finansminister Bessent, skriver Barchart.
Parallellt har intresset för ädelmetaller exploderat i över ett år. Guld och silver steg kraftigt under 2025 och även om rallyt har kommit av sig handlas båda på höga nivåer. Uppgången drivs av en kombination av geopolitisk oro och en ovilja att hålla dollarbaserade tillgångar.
Politiskt tryck på dollarn
Det råder också en ovanlig osäkerhet kring den amerikanska penningpolitiken. President Trump har tidigare uttryckt att han är bekväm med en svagare dollar, vilket har fungerat som tändvätska för marknadens skepsis.
När National Economic Council-direktören Hassett dessutom varnade för svagare sysselsättningssiffror, accelererade dollartappet ytterligare.
Med ett växande budgetunderskott och ökande politisk polarisering i Washington börjar allt fler fråga sig om dollarns glansdagar som ohotad världsetta är över.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.