Dollarn faller: Oro att marknaden ska rata USA

Redan under måndagen föll dollarindexet tillbaka till sin lägsta nivå på en vecka efter uppgifter om att kinesiska myndigheter bett landets finansinstitut att dra ned på sina innehav i amerikanska statsskuldväxlar.

Beskedet undergräver dollarns status som global trygg hamn och väcker liv i den fruktade ”debasement”-handeln, där investerare aktivt söker sig bort från dollarn.

Samtidigt kommer rapporter om att USA:s konsumtion går åt helt fel håll, med låga siffror under årets viktigaste månad.

Investerarna väljer guld och yen

Vad väljer marknaden över dollarn? Den japanska yenen stärktes markant efter verbala interventioner från finansminister Katayama, som betonat vikten av stabilitet i samtal med USA:s finansminister Bessent, skriver Barchart.

Parallellt har intresset för ädelmetaller exploderat i över ett år. Guld och silver steg kraftigt under 2025 och även om rallyt har kommit av sig handlas båda på höga nivåer. Uppgången drivs av en kombination av geopolitisk oro och en ovilja att hålla dollarbaserade tillgångar.

Politiskt tryck på dollarn

Det råder också en ovanlig osäkerhet kring den amerikanska penningpolitiken. President Trump har tidigare uttryckt att han är bekväm med en svagare dollar, vilket har fungerat som tändvätska för marknadens skepsis.

När National Economic Council-direktören Hassett dessutom varnade för svagare sysselsättningssiffror, accelererade dollartappet ytterligare.

Med ett växande budgetunderskott och ökande politisk polarisering i Washington börjar allt fler fråga sig om dollarns glansdagar som ohotad världsetta är över.