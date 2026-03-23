De vill göra Sverige självförsörjande på gödsel

Nu planeras upp till 34 regionala produktionsanläggningar.

Idén kläcktes av Gustaf Forsberg redan 2006, men det dröjde ett decennium innan han och medgrundaren Peter Baeling tog de första konkreta stegen.

Stora expansionsplaner

I dag driver bolaget en pilotanläggning i Uppsala och har avsiktsförklaringar om att bygga ut rejält.

”Varje anläggning kommer att kunna tillverka gödsel för mellan 50 000 och 80 000 hektar åkermark. Och i Sverige skulle vi behöva 20 anläggningar för att försörja Sverige med kvävegödsel, vilket skulle minska utsläppen med cirka 640 000 ton koldioxidekvivalenter per år, säger Gustaf Forsberg till Tidningen Näringslivet.

Metoden reducerar de totala koldioxidutsläppen med upp till 75 procent jämfört med traditionell Haber-Bosch-produktion, som står för 2,7 procent av de globala utsläppen.

Affärsmodellen bygger på att sälja anläggningar och licensiera tekniken direkt till kunder inom livsmedelsindustrin och gödseldistribution.

”I stället för att de ska köpa gödsel från de stora globala gödselföretagen så kan de tillverka sin egen gödsel själva utan att vara beroende av importerade råvaror. Det blir en resilient affärsmodell”, säger Forsberg till TN.