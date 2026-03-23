Den svenska gödselstartupen NitroCapt har utvecklat en plasmabaserad metod för att producera kvävegödsel direkt ur luften med hjälp av förnybar el, utan fossila bränslen.
De vill göra Sverige självförsörjande på gödsel
Nu planeras upp till 34 regionala produktionsanläggningar.
Idén kläcktes av Gustaf Forsberg redan 2006, men det dröjde ett decennium innan han och medgrundaren Peter Baeling tog de första konkreta stegen.
Stora expansionsplaner
I dag driver bolaget en pilotanläggning i Uppsala och har avsiktsförklaringar om att bygga ut rejält.
”Varje anläggning kommer att kunna tillverka gödsel för mellan 50 000 och 80 000 hektar åkermark. Och i Sverige skulle vi behöva 20 anläggningar för att försörja Sverige med kvävegödsel, vilket skulle minska utsläppen med cirka 640 000 ton koldioxidekvivalenter per år, säger Gustaf Forsberg till Tidningen Näringslivet.
Metoden reducerar de totala koldioxidutsläppen med upp till 75 procent jämfört med traditionell Haber-Bosch-produktion, som står för 2,7 procent av de globala utsläppen.
Affärsmodellen bygger på att sälja anläggningar och licensiera tekniken direkt till kunder inom livsmedelsindustrin och gödseldistribution.
”I stället för att de ska köpa gödsel från de stora globala gödselföretagen så kan de tillverka sin egen gödsel själva utan att vara beroende av importerade råvaror. Det blir en resilient affärsmodell”, säger Forsberg till TN.
Stort kapitaltilskott från vinst
Nu får bolaget också ett kraftigt kapitaltillskott. NitroCapt har vunnit Food Planet Prize 2025, världens största miljöpris för livsmedelssystem, och tar hem 2 miljoner dollar, motsvarande nästan 20 miljoner kronor.
Det är första gången en svensk vinnare utses, skriver Dagens industri. Priset instiftades 2019 av hamburgerkedjan Max grundare Curt Bergfors och delades den 13 juni.
Pengarna ska användas för att skala upp tekniken mot kommersiell produktion, med målet att lansera en mindre kommersiell anläggning under 2026.
”Vi har en pilotanläggning som står och går för fullt i Uppsala och vi har gjort gödsel som finns ute i fältförsök i Sverige. Med det här priset i ryggen är vi redo att ta nästa steg för att skala upp den här tekniken till en mindre kommersiell skala som vi kan lansera under nästa år”, säger Forsberg till Di.