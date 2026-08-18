Därför tror storbanken på att H&M ska lyfta

Citi upprepar sitt neutrala råd men höjer riktkursen från 158 till 171 kronor, strax under måndagens stängningskurs.

Det framgår av en analys som Dagens industri rapporterat om.

Banken placerar samtidigt aktien på en 90-dagars positiv katalysatorbevakning inför kvartalsrapporten, uppger Börsvärlden.

Räknar med vändning i försäljningen

Trots svag marknadsdata tror Citi att H&M:s försäljning har accelererat i juli och augusti jämfört med juni. Banken pekar på svaga jämförelsetal och EU:s nya de minimis-regler, som gör det dyrare att importera billiga varor och bland annat drabbar kinesiska konkurrenter.

Citi räknar nu med en valutajusterad försäljningstillväxt på 0,8 procent under tredje kvartalet, mot tidigare minus 0,5 procent.

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Bruttomarginalprognosen höjs till 53,3 procent, då positiva effekter från valuta och interna åtgärder väntas väga upp motvinden från tullar och högre fraktkostnader, enligt Börsvärlden.

Bankens bedömning är att kostnadskontrollen för helåret blir bättre än bolagets egen guidning.