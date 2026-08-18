Den amerikanska storbanken Citi höjer riktkursen för H&M och pekar på flera faktorer som kan lyfta aktien den närmaste tiden. Dessutom kan klädjätten vänta sig upp till 1,5 miljarder kronor i amerikanska tullåterbetalningar.
Därför tror storbanken på att H&M ska lyfta
Citi upprepar sitt neutrala råd men höjer riktkursen från 158 till 171 kronor, strax under måndagens stängningskurs.
Det framgår av en analys som Dagens industri rapporterat om.
Banken placerar samtidigt aktien på en 90-dagars positiv katalysatorbevakning inför kvartalsrapporten, uppger Börsvärlden.
Färre butiker, färre chefer: H&M bantar organisationen land för land
H&M varslar upp till 250 anställda vid sina brittiska huvudkontor. Det är en del av ett mönster som redan drabbat Nederländerna, Belgien, Spanien och Singapore under det senaste året. Det svenska klädbolaget, som samtidigt stänger fler butiker än det öppnar, säger att neddragningarna ska föra besluten närmare kunderna. Inte spara pengar på kort sikt.
Räknar med vändning i försäljningen
Trots svag marknadsdata tror Citi att H&M:s försäljning har accelererat i juli och augusti jämfört med juni. Banken pekar på svaga jämförelsetal och EU:s nya de minimis-regler, som gör det dyrare att importera billiga varor och bland annat drabbar kinesiska konkurrenter.
Citi räknar nu med en valutajusterad försäljningstillväxt på 0,8 procent under tredje kvartalet, mot tidigare minus 0,5 procent.
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Bruttomarginalprognosen höjs till 53,3 procent, då positiva effekter från valuta och interna åtgärder väntas väga upp motvinden från tullar och högre fraktkostnader, enligt Börsvärlden.
Bankens bedömning är att kostnadskontrollen för helåret blir bättre än bolagets egen guidning.
Tullmiljarder kan trilla in
Ett större tillskott kan komma i form av amerikanska tullåterbetalningar. Citi uppskattar att H&M kan ha rätt till upp till 1,5 miljarder kronor, även om alla belopp kanske inte hinner begäras eller betalas ut under tredje kvartalet.
Hur mycket det kan betyda framgick av en tidigare Citi-analys som Privata Affärer rapporterat om: eventuella återbetalningar kan motsvara omkring 12 procent av marknadens snittförväntningar på H&M:s rörelseresultat för helåret 2026, att jämföra med 3 procent för konkurrenten Inditex.
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Bakgrunden är att USA:s högsta domstol i februari underkände Donald Trumps så kallade IEEPA-tullar. Rätten till återbetalning fastställdes därefter av den amerikanska handelsdomstolen Court of International Trade, vilket Realtid tidigare rapporterat.
Enligt Business Sweden har omkring hälften av de dryga 90 miljarder dollar som ska återbetalas redan betalats ut, och flera svenska bolag, däribland Electrolux, står på tur, uppger TT.
Alla banker är inte lika positiva
Alla delar dock inte Citis optimism. Jefferies höjer visserligen riktkursen till 160 kronor men ligger under konsensus och ser fortsatt press på lönsamheten inför fjärde kvartalet, rapporterar Affärsvärlden. Samtidigt köpte H&M:s IT-chef Diego Teijeiro Ruiz 8 000 aktier i bolaget den 17 augusti.
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H&M:s rapport för tredje kvartalet, som omfattar december 2025 till och med augusti 2026, släpps den 24 september.