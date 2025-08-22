Danmark tar bort världens högsta skatt: "Läskris"

I åratal har det kostat 25 procent i moms för att köpa böcker i Danmark.

Nu har den försvunnit helt och hållet.

Danmarks regering vill nämligen vända en negativ trend i läsandet och hoppas att fler ska köpa böcker i och med förändringen, skriver Politiken.

Missa inte: Efter 40 års förbud: Danmark kommer närmare kärnkraft. Realtid

Högst i världen

Med en momssats på 25 procent har Danmark haft världens högsta skatt på böcker, något som regeringen bedömer har bidragit till en växande läskris.

Läsandet bland ungdomar saktar in, något som oroar danska politiker. (Foto: Liselotte Sabroe/AP/TT).

Reformen beräknas minska statens intäkter med omkring 330 miljoner danska kronor per år, motsvarande nästan en halv miljard svenska kronor.

ANNONS

”Det här är något som jag, som kulturminister, har arbetat för länge, eftersom jag anser att vi måste sätta allt på spel om vi ska få ett slut på den läskris som tyvärr har spridit sig de senaste åren”, säger kulturministern Jakob Engel-Schmidt till nyhetsbyrån Ritzau.

Missa inte: Det nya näringslivets ”hemliga” mötesplats. Dagens PS