Danmark tar bort världens högsta skatt: "Läskris"

I åratal har det kostat 25 procent i moms för att köpa böcker i Danmark.
Nu har den försvunnit helt och hållet.
Danmarks regering vill nämligen vända en negativ trend i läsandet och hoppas att fler ska köpa böcker i och med förändringen, skriver Politiken.
Högst i världen
Med en momssats på 25 procent har Danmark haft världens högsta skatt på böcker, något som regeringen bedömer har bidragit till en växande läskris.
Reformen beräknas minska statens intäkter med omkring 330 miljoner danska kronor per år, motsvarande nästan en halv miljard svenska kronor.
”Det här är något som jag, som kulturminister, har arbetat för länge, eftersom jag anser att vi måste sätta allt på spel om vi ska få ett slut på den läskris som tyvärr har spridit sig de senaste åren”, säger kulturministern Jakob Engel-Schmidt till nyhetsbyrån Ritzau.
Sänktes i Sverige 2001
Skillnaderna är stora i övriga Norden. I Sverige är momsen på böcker 6 procent, i Finland 14 procent och i Norge är den helt avskaffad.
Sverige sänkte sin bokmoms redan 2001, vilket ledde till ökade försäljningsvolymer, även om analyser visade att de främst kom från redan etablerade läsare, enligt The Guardian.
Den danska regeringen hoppas att slopad moms ska göra litteratur mer tillgänglig för breda grupper och samtidigt stimulera nyfikenheten bland barn och unga.
Har avsatt pengar
Redan tidigare har pengar avsatts till samarbete mellan landets folkbibliotek och skolor, i syfte att väcka intresse för läsning i tidig ålder.
Enligt Danmarks statistikmyndighet såldes 8,3 miljoner böcker i butik och online under 2023, i ett land med drygt sex miljoner invånare.
Öppen för att ompröva
Barn- och ungdomslitteratur, inklusive bilderböcker och aktivitetsböcker, var den mest populära genren, följt av kriminalromaner, thrillers och spänningslitteratur.
Reformen är tänkt att både sänka bokpriser och öka konsumtionen, men myndigheterna kommer att följa utvecklingen noga.
Om det visar sig att slopad moms inte leder till lägre priser för konsumenterna utan enbart till ökade vinster för förlagen kan åtgärden komma att omprövas.
