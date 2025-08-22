Realtid
Realtid.se
Börs & finans

Danmark tar bort världens högsta skatt: "Läskris"

danmark
Den danske kulturministern Jakob Engel-Schmidt är nöjd med att ha fått igenom förslaget. (Foto: Liselotte Sabroe/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

Sverige sänkte sin bokmoms redan 2001. Nu är det Danmarks tur att ta beslutet som ska motverka en läskris i landet.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Polestar gör bra bilar men har extrema utmaningar
Spela klippet
Realtid TV

Polestar rusar globalt – men kollapsar på hemmaplan

21 aug. 2025

I åratal har det kostat 25 procent i moms för att köpa böcker i Danmark.

Nu har den försvunnit helt och hållet.

Danmarks regering vill nämligen vända en negativ trend i läsandet och hoppas att fler ska köpa böcker i och med förändringen, skriver Politiken.

Missa inte: Efter 40 års förbud: Danmark kommer närmare kärnkraft. Realtid

Högst i världen

Med en momssats på 25 procent har Danmark haft världens högsta skatt på böcker, något som regeringen bedömer har bidragit till en växande läskris.

Läsandet bland ungdomar saktar in, något som oroar danska politiker. (Foto: Liselotte Sabroe/AP/TT).

Reformen beräknas minska statens intäkter med omkring 330 miljoner danska kronor per år, motsvarande nästan en halv miljard svenska kronor.

ANNONS

”Det här är något som jag, som kulturminister, har arbetat för länge, eftersom jag anser att vi måste sätta allt på spel om vi ska få ett slut på den läskris som tyvärr har spridit sig de senaste åren”, säger kulturministern Jakob Engel-Schmidt till nyhetsbyrån Ritzau.

Missa inte: Det nya näringslivets ”hemliga” mötesplats. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Sänktes i Sverige 2001

Skillnaderna är stora i övriga Norden. I Sverige är momsen på böcker 6 procent, i Finland 14 procent och i Norge är den helt avskaffad.

Sverige sänkte sin bokmoms redan 2001, vilket ledde till ökade försäljningsvolymer, även om analyser visade att de främst kom från redan etablerade läsare, enligt The Guardian.

Den danska regeringen hoppas att slopad moms ska göra litteratur mer tillgänglig för breda grupper och samtidigt stimulera nyfikenheten bland barn och unga.

Missa inte: Nasdaq: Sju böcker som gör underverk för plånboken. Dagens PS

Har avsatt pengar

ANNONS

Redan tidigare har pengar avsatts till samarbete mellan landets folkbibliotek och skolor, i syfte att väcka intresse för läsning i tidig ålder.

Enligt Danmarks statistikmyndighet såldes 8,3 miljoner böcker i butik och online under 2023, i ett land med drygt sex miljoner invånare.

Missa inte: Grönlands val: Nej till USA – nej till Danmark. Realtid

Öppen för att ompröva

Barn- och ungdomslitteratur, inklusive bilderböcker och aktivitetsböcker, var den mest populära genren, följt av kriminalromaner, thrillers och spänningslitteratur.

Reformen är tänkt att både sänka bokpriser och öka konsumtionen, men myndigheterna kommer att följa utvecklingen noga.

Om det visar sig att slopad moms inte leder till lägre priser för konsumenterna utan enbart till ökade vinster för förlagen kan åtgärden komma att omprövas.

Missa inte: Larm: Dagens unga läser inte – har sju timmars skärmtid om dagen. News55

ANNONS

ANNONS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS