Konjunkturinstitutet (KI) räknar i en ny prognos med tre räntehöjningar. En räntehöjning i slutet av 2026 och ytterligare två höjningar under nästa år.
Då kommer räntehöjningarna – enligt KI
Samtidigt har hushållens konsumtion tagit fart – en utveckling som enligt KI:s generaldirektör Albin Kainelainen bottnar i reella inkomster och inte tillfälliga subventioner.
Prognosen från KI är ljus, trots att de flaggar för en högre inflation och därmed räntehöjningar nästa år. Vid en pressträff på tisdagen meddelade KI att hushållens konsumtion har växt starkt i år och att inkomsterna just nu ökar snabbare än priserna.
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Dopad köpkraft påverkar räntehöjningar
Trots att oljepriset förväntas sjunka spår KI att inflationen stiger nästa år. Detta i och med att de subventioner som hållit inflationen tillbaka i år, bland annat den sänkta drivmedelsskatten, försvinner.
KI var ursprungligen kritiskt i remissrundan mot de åtgärder som stärkte och kanske i viss mån dopade köpkraften, konstaterar Albin Kainelainen. Den ljusa prognosen har räknat in detta och bygger nu på en inflationsprognos utan de effekterna, betonar han. Den ekonomiska återhämtningen vilar därmed på en solid grund, snarare än subventioner.
Stöttålig ekonomi
På TT:s fråga om varför årets prognos är säkrare än fjolårets, svarar Kainelainen:
Skillnaden nu är att vi ser att svenska hushåll faktiskt har ökat sin konsumtion till följd av ökade inkomster. Vi ser också att svensk ekonomi klarade tullchocken relativt bra, säger Kainelainen och tillägger att man hittills inte heller sett tydliga effekter av Mellanösternkriget i svensk ekonomi. Ekonomin är stöttålig, säger Albin Kainelainen.
Trots att inflationen väntas stiga kommer den att ligga nära, om än över, målet, enligt generaldirektören. Däremot tror han att många hushåll kanske har en annan bild än den KI presenterar.
Vi är i slutet, inte i början av återhämtningen nu. För många kanske det verkar som om vi ännu är i en lågkonjunktur, säger han.
Arbetslösheten i år spås uppgå till 8,6 procent för att sedan sjunka till 7,9 procent.
Bnp-tillväxten blir högre under hösten 2026 när den inhemska efterfrågan växer snabbare.
Återhämtningen på arbetsmarknaden tar dock längre tid och vid slutet av 2027 är arbetslösheten fortfarande något förhöjd, enligt KI.
Källa: Konjunkturinstitutet.