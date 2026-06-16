Samtidigt har hushållens konsumtion tagit fart – en utveckling som enligt KI:s generaldirektör Albin Kainelainen bottnar i reella inkomster och inte tillfälliga subventioner.

Prognosen från KI är ljus, trots att de flaggar för en högre inflation och därmed räntehöjningar nästa år. Vid en pressträff på tisdagen meddelade KI att hushållens konsumtion har växt starkt i år och att inkomsterna just nu ökar snabbare än priserna.

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Trots att oljepriset förväntas sjunka spår KI att inflationen stiger nästa år. Detta i och med att de subventioner som hållit inflationen tillbaka i år, bland annat den sänkta drivmedelsskatten, försvinner.

Albin Kainelainen, generaldirektör för Konjunkturinstitutet. Foto: Jessica Gow / TT

KI var ursprungligen kritiskt i remissrundan mot de åtgärder som stärkte och kanske i viss mån dopade köpkraften, konstaterar Albin Kainelainen. Den ljusa prognosen har räknat in detta och bygger nu på en inflationsprognos utan de effekterna, betonar han. Den ekonomiska återhämtningen vilar därmed på en solid grund, snarare än subventioner.