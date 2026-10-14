Coreweave rasar när oron för AI-bolagens skuldsättning sprider sig

Aktien i amerikanska molntjänstbolaget Coreweave föll kraftigt på onsdagen samtidigt som avkastningen på bolagets obligationer steg till nära 15 procent.

Utvecklingen speglar en växande oro bland investerare för att teknikbolagens omfattande investeringar i artificiell intelligens finansieras med alltför stora lån.

Coreweaves aktie backade omkring 16 procent under onsdagens handel.

Ser större risker

Samtidigt steg den effektiva räntan på bolagets obligationer som förfaller 2032, med en kupongränta på 9,625 procent, till omkring 14,8 procent, skriver CNBC.

Motsvarande avkastning på obligationer med förfall 2031 nådde cirka 14,9 procent.

När obligationsräntorna stiger faller obligationspriserna, vilket innebär att investerare kräver högre ersättning för att låna ut pengar till bolaget.

Den kraftiga uppgången kan signalera att marknaden bedömer att kreditrisken har ökat.

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Tidigare under året har investerare varit angelägna om att få exponering mot den snabbt växande AI-sektorn.

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