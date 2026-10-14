Det har länge spekulerats i huruvida skuldsättningen hos vissa AI-bolag är hållbar. Nu tycks investerarnas oro bli mer påtaglig när Coreweave-aktien föll rejält.
Coreweave rasar när oron för AI-bolagens skuldsättning sprider sig
Aktien i amerikanska molntjänstbolaget Coreweave föll kraftigt på onsdagen samtidigt som avkastningen på bolagets obligationer steg till nära 15 procent.
Utvecklingen speglar en växande oro bland investerare för att teknikbolagens omfattande investeringar i artificiell intelligens finansieras med alltför stora lån.
Coreweaves aktie backade omkring 16 procent under onsdagens handel.
Ser större risker
Samtidigt steg den effektiva räntan på bolagets obligationer som förfaller 2032, med en kupongränta på 9,625 procent, till omkring 14,8 procent, skriver CNBC.
Motsvarande avkastning på obligationer med förfall 2031 nådde cirka 14,9 procent.
När obligationsräntorna stiger faller obligationspriserna, vilket innebär att investerare kräver högre ersättning för att låna ut pengar till bolaget.
Den kraftiga uppgången kan signalera att marknaden bedömer att kreditrisken har ökat.
Tidigare under året har investerare varit angelägna om att få exponering mot den snabbt växande AI-sektorn.
Kapital blir dyrare
Nu börjar inställningen förändras, och långivare ställer högre krav på kompensation för riskerna.
Enligt Wells Fargo Investment Institutes räntestrateg Luis Alvarado har perioden med lättillgängligt kapital börjat gå mot sitt slut.
Investerare granskar i allt högre grad villkoren för nya lån och vilken avkastning de får i förhållande till riskerna.
Utvecklingen har också uppmärksammats av teknikprofilen Chamath Palihapitiya, som på sociala medier lyfte fram att avkastningen på Coreweaves obligationer ökat rejält.
Tesla- och Space X-chefen Elon Musk reagerade på utvecklingen med ett ord: ”yikes”, skriver Bloomberg.
Coreweave är inte ensamt om att drabbas av den växande oron för AI-bolagens skulder. Även Oracle föll kraftigt på onsdagen, med en nedgång på närmare 7 procent.
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Nasdaq föll
Samtidigt steg avkastningen på bolagets obligationer med förfall 2032 till 7,24 procent.
Även molntjänstbolaget Nebius, som liksom Coreweave tillhör den växande gruppen så kallade neocloud-bolag, backade omkring 9 procent.
Nedgångarna bidrog till att pressa den bredare tekniksektorn. Nasdaq Composite föll omkring 1,4 procent.
Utvecklingen väcker frågor om huruvida den snabba utbyggnaden av AI-infrastruktur håller på att skapa en kreditbubbla.
Teknikbolagens investeringar i datacenter och beräkningskapacitet kräver stora mängder kapital, samtidigt som stigande finansieringskostnader kan göra det svårare att räkna hem projekten.
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