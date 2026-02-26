Börsras: Investerare flyr Nvidia efter rekordrapport

New York-börsen har öppnat deppigt och ett av de stora sänkena är halvledarbjässen Nvidia, trots en kvartalsrapport som slog förväntningarna.

Efter knappt en och en halv timmes handel på torsdagen har Dow Jones industriindex visserligen stigit 0,2 procent men breda S&P 500-index och tekniktunga Nasdaqs kompositindex är ned 0,8 respektive 1,5 procent.

Nvidia, världens högst värderade börsbolag, avlossade en rapport efter Wall Streets stängning på onsdagskvällen svensk tid. I princip alla kolumner visade siffror som slog förväntningarna.

Men det hjälper föga när marknaden nu smälter intrycket – Nvidias aktie har fallit 4,8 procent.

Även andra chipjättar som Broadcom och AMD, liksom kontraktstillverkaren TSMC, dras med ner till ungefär samma nivåer.