Det är dystrare tider i amerikanska hushåll. Det visar åtminstone en färsk undersökning i USA.
Amerikaner blir allt mer pessimistiska – fler har en dålig privatekonomi
Det amerikanska hushållens förtroende för ekonomin försämrades kraftigt i september.
Conference Boards konsumentförtroendeindex föll med 6,7 punkter till 81,9, den lägsta nivån sedan 2014.
Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett index på 89.
Oroar sig för inflationen
Den främsta oron bland hushållen är stigande priser, skriver CNBC.
Allt fler uppger att deras privatekonomi är dålig snarare än bra, vilket är första gången på fyra år som den negativa bedömningen är vanligare i undersökningen.
Särskilt priserna på varor och tjänster samt kostnaderna för olja och gas lyfts fram. Konsumenternas inflationsförväntningar steg samtidigt.
Den genomsnittliga förväntade inflationstakten ökade till 6,1 procent, från 5,8 procent i augusti. Medianen steg från 4,8 till 5,1 procent.
Även synen på arbetsmarknaden försämrades. Skillnaden mellan andelen som anser att jobb är lättillgängliga och andelen som tycker att de är svåra att få minskade till 1,7 procentenheter.
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Syns i flera mätningar
Conference Boards index över den aktuella ekonomiska situationen föll med 7,9 punkter till 109,3.
Indexet som mäter hushållens förväntningar på de kommande sex månaderna sjönk samtidigt med 5,9 punkter till 63,6.
Utvecklingen ligger i linje med en separat mätning från University of Michigan, där konsumentförtroendet föll sju procent i september till den näst lägsta nivån som uppmätts.
Färre jobb än väntat
Samtidigt visade ny arbetsmarknadsstatistik att antalet lediga jobb i USA minskade med 256 000 i augusti till 7,08 miljoner. Det var färre än väntade 7,2 miljoner.
Antalet nyanställningar ökade däremot något, medan uppsägningarna minskade marginellt och antalet personer som frivilligt lämnade sina jobb var relativt oförändrat.
Utvecklingen innebär sammantaget att hushållen går in i hösten med en allt mer försiktig syn på både den egna ekonomin och arbetsmarknaden.
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