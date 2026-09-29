Amerikaner blir allt mer pessimistiska – fler har en dålig privatekonomi

Det amerikanska hushållens förtroende för ekonomin försämrades kraftigt i september.

Conference Boards konsumentförtroendeindex föll med 6,7 punkter till 81,9, den lägsta nivån sedan 2014.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett index på 89.

Oroar sig för inflationen

Den främsta oron bland hushållen är stigande priser, skriver CNBC.

Allt fler uppger att deras privatekonomi är dålig snarare än bra, vilket är första gången på fyra år som den negativa bedömningen är vanligare i undersökningen.

Särskilt priserna på varor och tjänster samt kostnaderna för olja och gas lyfts fram. Konsumenternas inflationsförväntningar steg samtidigt.

Den genomsnittliga förväntade inflationstakten ökade till 6,1 procent, från 5,8 procent i augusti. Medianen steg från 4,8 till 5,1 procent.

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Även synen på arbetsmarknaden försämrades. Skillnaden mellan andelen som anser att jobb är lättillgängliga och andelen som tycker att de är svåra att få minskade till 1,7 procentenheter.

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