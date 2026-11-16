Investmentfirman Redbird samlar AC Milan, den nya arenan och en rad framtida satsningar i ett nytt holdingbolag. Grundaren Gerry Cardinale säger att bolaget byggs med en möjlig börsnotering i åtanke, men stora delar av imperiet finns än så länge bara på ritbordet.
AC Milans ägare öppnar för börsnotering – bygger nytt miljardimperium
Den amerikanska investmentfirman Redbird Capital Partners bildade den 13 november Milan Sports & Entertainment (MSE), ett holdingbolag för firmans investeringar i Milano inom sport, arenor och underhållning.
I bolaget läggs fotbollsklubben AC Milan och klubbens andel i den nya arenan med 71 500 platser, som byggs tillsammans med stadsrivalen Inter. Dit hör också de satsningar som Redbird planerar i staden framöver.
Grundaren Gerry Cardinale säger till Financial Times att han förbereder bolaget för en möjlig börsnotering längre fram.
”Det är verkligen inget måste, men jag bygger upp det med det i åtanke”, säger han till FT.
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Samtidigt betonar Cardinale att han ser Redbird som långsiktig ägare av tillgångarna. Enligt FT är de i dag värda omkring fem miljarder dollar. Någon exakt värdering, börsplan eller tidpunkt har inte presenterats.
Tanken är inte ny. Cardinale har tidigare talat om en möjlig dubbelnotering av Milan i både Milano och New York, enligt Calcio e Finanza.
Ny vd från amerikansk collegeidrott
Till vd har Redbird utsett Brett Yormark, som i dag är kommissionär för den amerikanska collegeidrottsligan Big 12. Han lämnar den posten vid utgången av januari 2027. Innan dess ledde han i 14 år Brooklyn Sports & Entertainment, som äger arenan Barclays Center och basketlaget Brooklyn Nets.
”Det är en ära och ett privilegium att ta mig an den här rollen i en stad med Milanos historia och passion för idrott, säger Yormark i en kommentar.
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Yormark rapporterar till Cardinale. Han ska leda de befintliga innehaven och utvärdera nya investeringar.
Det här är klart – och det här är planer
Kärnan i MSE är fotbollsklubben. Redbird köpte den av Elliott 2022 för 1,2 miljarder euro, motsvarande omkring 13 miljarder kronor.
Arenan har kommit en bit på vägen, åtminstone på papperet. I slutet av oktober presenterade Milan och Inter ritningarna till Generali Stadium, där försäkringsbolaget Generali har köpt namnrättigheterna. Avtalet uppges vara värt omkring 650 miljoner euro, enligt Il Sole 24 Ore. Bygget väntas dock inte starta förrän 2028, och stadens försäljning av San Siro till klubbarna utreds av åklagare i Milano, enligt Insider Sport.
Resten är än så länge ambitioner. MSE ska utvärdera ett köp av ett Milanolag i NBA Europe, den europeiska basketliga som den nordamerikanska basketligan NBA planerar att starta hösten 2027. Platserna i ligan uppges kosta mellan 500 miljoner och en miljard dollar.
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Blir köpet av vill Cardinale bygga en arena för 20 000 åskådare i förorten San Donato Milanese, enligt Eurohoops.
Han vill också bygga en tennisanläggning i Milano efter förebild från Flushing Meadows i New York, där US Open spelas. Dessutom planerar han ett bolag för hospitality och merchandise i stil med amerikanska Legends Hospitality, som han var med och grundade när han arbetade på Goldman Sachs.
”Europa ligger utan tvekan 20 år efter USA, och det är en enorm möjlighet som inte kommer att försvinna. Den kommer bara att växa på grund av streaming och globaliseringen av medierättigheter”, säger Cardinale till FT.
Första förlusten under Redbird
Det nya bolaget kommer efter ett tungt år för klubben ekonomiskt. Säsongen 2025/26 spelade Milan inte i någon europeisk turnering. Räkenskapsåret som slutade den 30 juni 2026 gav intäkter på 464,6 miljoner euro, sex procent mindre än året innan. Resultatet blev en förlust på närmare 24 miljoner euro, den första sedan Redbird tog över, enligt Calcio e Finanza.
Börsnoterade fotbollsklubbar är inget nytt. Manchester United har länge varit noterat i New York, och Realtid har tidigare rapporterat om FC Barcelonas planer på att notera delar av verksamheten via ett Spac-bolag.
Tunga affärer i media
Redbird grundades 2014 och förvaltar mer än 21 miljarder dollar. Firman var en av huvudfinansiärerna bakom Paramount Skydances uppköp av Warner Bros Discovery, som slutfördes i oktober.
I september gick Redbird också med på att köpa en majoritetspost i nyhetssajten Puck till en värdering av 250 miljoner dollar, enligt FT.