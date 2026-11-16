AC Milans ägare öppnar för börsnotering – bygger nytt miljardimperium

Den amerikanska investmentfirman Redbird Capital Partners bildade den 13 november Milan Sports & Entertainment (MSE), ett holdingbolag för firmans investeringar i Milano inom sport, arenor och underhållning.

I bolaget läggs fotbollsklubben AC Milan och klubbens andel i den nya arenan med 71 500 platser, som byggs tillsammans med stadsrivalen Inter. Dit hör också de satsningar som Redbird planerar i staden framöver.

Grundaren Gerry Cardinale säger till Financial Times att han förbereder bolaget för en möjlig börsnotering längre fram.

”Det är verkligen inget måste, men jag bygger upp det med det i åtanke”, säger han till FT.

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Samtidigt betonar Cardinale att han ser Redbird som långsiktig ägare av tillgångarna. Enligt FT är de i dag värda omkring fem miljarder dollar. Någon exakt värdering, börsplan eller tidpunkt har inte presenterats.

Tanken är inte ny. Cardinale har tidigare talat om en möjlig dubbelnotering av Milan i både Milano och New York, enligt Calcio e Finanza.

Ny vd från amerikansk collegeidrott

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Till vd har Redbird utsett Brett Yormark, som i dag är kommissionär för den amerikanska collegeidrottsligan Big 12. Han lämnar den posten vid utgången av januari 2027. Innan dess ledde han i 14 år Brooklyn Sports & Entertainment, som äger arenan Barclays Center och basketlaget Brooklyn Nets.

”Det är en ära och ett privilegium att ta mig an den här rollen i en stad med Milanos historia och passion för idrott, säger Yormark i en kommentar.

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Yormark rapporterar till Cardinale. Han ska leda de befintliga innehaven och utvärdera nya investeringar.