Buffetts sista investering överraskade medierna

Warren Buffett har nu avgått från sin roll som vd för Berkshire Hathway. Men det betyder inte att han satt sysslolös under sitt sista kvartal.

Istället genomförde han betydande förändringar i Berkshires aktieportfölj.

Enligt offentliga dokument minskade konglomeratet sina innehav i flera av USA:s största bolag inom teknik och bank, samtidigt som en ny medieinvestering tog plats i portföljen.

Köper in sig i New York Times

Under fjärde kvartalet sålde Berkshire 50,8 miljoner aktier i Bank of America samt 10,3 miljoner aktier i Apple, skriver The Trader Times.

Det är tredje kvartalet i rad som innehavet i iPhone-tillverkaren minskar. Även positionen i Amazon bantades kraftigt, med en neddragning på 77 procent.

Samtidigt tog bolaget en ny position i tidningen The New York Times genom köp av 5,1 miljoner aktier. Det beskrivs som en överraskning av medier som brittiska The Times.

Investeringen markerar en återkomst till mediesektorn, trots att Berkshire så sent som 2020 sålde sina egna regionala dagstidningar för 140 miljoner dollar.