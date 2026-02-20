När Warren Buffett bara hade veckor kvar tills sin avgång skyfflade han om i Berkshire Hathaways portfölj. Resultatet fick en del att höja på ögonbrynen.
Buffetts sista investering överraskade medierna
Warren Buffett har nu avgått från sin roll som vd för Berkshire Hathway. Men det betyder inte att han satt sysslolös under sitt sista kvartal.
Istället genomförde han betydande förändringar i Berkshires aktieportfölj.
Enligt offentliga dokument minskade konglomeratet sina innehav i flera av USA:s största bolag inom teknik och bank, samtidigt som en ny medieinvestering tog plats i portföljen.
Köper in sig i New York Times
Under fjärde kvartalet sålde Berkshire 50,8 miljoner aktier i Bank of America samt 10,3 miljoner aktier i Apple, skriver The Trader Times.
Det är tredje kvartalet i rad som innehavet i iPhone-tillverkaren minskar. Även positionen i Amazon bantades kraftigt, med en neddragning på 77 procent.
Samtidigt tog bolaget en ny position i tidningen The New York Times genom köp av 5,1 miljoner aktier. Det beskrivs som en överraskning av medier som brittiska The Times.
Investeringen markerar en återkomst till mediesektorn, trots att Berkshire så sent som 2020 sålde sina egna regionala dagstidningar för 140 miljoner dollar.
Ny vd får ansvaret
Då tolkades affären som ett tecken på att Buffett såg traditionell dagspress som strukturellt pressad.
Den nya satsningen indikerar i stället ett intresse för mediebolag som lyckats ställa om till digitala affärsmodeller med prenumerationer och kompletterande tjänster.
Portföljförändringarna sammanfaller med ett historiskt ledarskifte.
Vid årsskiftet tog Greg Abel över som vd och ansvarar nu för ett av världens mest diversifierade konglomerat, med både börsnoterade innehav och helägda rörelsedrivande dotterbolag.
Kommer ett helårsresultat i februari
Förändringarna i aktieportföljen ses som ett första steg i en strategisk ompositionering under den nya ledningen.
Ett större innehav som däremot lämnades oförändrat är livsmedelsbolaget Kraft Heinz. Berkshire uppges inte stödja planer på att dela upp bolaget, vilket signalerar fortsatt långsiktighet i investeringen.
Marknaden riktar nu blicken mot den 28 februari, då Berkshire väntas publicera sitt helårsresultat för 2025 tillsammans med Greg Abels första aktieägarbrev.
Analytiker räknar med intäkter på nära 97 miljarder dollar för fjärde kvartalet och en vinst per aktie på 5,51 dollar.
