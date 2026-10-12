Under första halvan av 2026 rusade Sydkoreas börs som aldrig förr tack vare AI-boomen. Men därefter kom det en riktig rekyl.
Börsen var bäst i världen – blev en av de sämsta på kort tid
Sydkoreas börs har gått från att vara en av världens starkaste till en av de svagaste på bara några månader.
Kospi-indexet, som var världens bäst presterande större börsindex under första halvåret 2026, har sedan dess fallit omkring 24 procent.
Trots nedgången är indexet fortfarande drygt 50 procent upp sedan årsskiftet.
Koncenterar sig på andra delar
Fallet har samtidigt gjort Kospi till det sämst presterande större börsindexet under andra halvan av året, skriver Business Insider.
Den sydkoreanska börsuppgången har i stor utsträckning drivits av halvledarbolagen Samsung Electronics och SK Hynix.
Företagen har gynnats kraftigt av den ökade efterfrågan på minneschip som följer av AI-boomen.
Tillsammans står bolagen för mer än hälften av Kospi-indexets vikt, vilket har gjort den sydkoreanska börsen ovanligt beroende av utvecklingen inom en begränsad del av halvledarmarknaden.
Investerarnas intresse har samtidigt börjat riktas mot andra delar av AI-industrins leveranskedja. Taiwan har gynnats av utvecklingen.
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Föll trots starkt resultat
Taiex-indexet har stigit omkring 7 procent under andra halvåret och är omkring 70 procent upp sedan årsskiftet.
Taiwans börs ger investerare en bredare exponering mot AI-infrastruktur, bland annat genom avancerad chiptillverkning, paketering, servrar och nätverksutrustning. TSMC är den mest framträdande aktören.
Utvecklingen innebär att starka resultat från sydkoreanska chipbolag inte längre automatiskt leder till stigande aktiekurser.
Samsung räknade nyligen med att rörelseresultatet under kvartalet skulle öka nästan niofalt, men aktien föll ändå under de följande två handelsdagarna, enligt The Korea Times.
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Minskad handelsaktivitet
Den kraftiga volatiliteten har också präglat den sydkoreanska marknaden. Kospi föll 22 procent i juli, den värsta månaden sedan finanskrisen 2008, innan indexet steg 18 procent under den sista handelsdagen samma månad.
Hävstångsprodukter och spekulation i chipaktier förstärkte rörelserna.
Flera marknadsomfattande handelsstopp utlöstes under turbulensen, samtidigt som myndigheterna skärpte reglerna för hävstångsprodukter kopplade till enskilda aktier.
Handelsaktiviteten har därefter minskat kraftigt. Omsättningen har fallit omkring 70 procent från toppen i slutet av maj, samtidigt som utländska investerare fortsatt att sälja sydkoreanska aktier.
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