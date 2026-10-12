Börsen var bäst i världen – blev en av de sämsta på kort tid

Sydkoreas börs har gått från att vara en av världens starkaste till en av de svagaste på bara några månader.

Kospi-indexet, som var världens bäst presterande större börsindex under första halvåret 2026, har sedan dess fallit omkring 24 procent.

Trots nedgången är indexet fortfarande drygt 50 procent upp sedan årsskiftet.

Koncenterar sig på andra delar

Fallet har samtidigt gjort Kospi till det sämst presterande större börsindexet under andra halvan av året, skriver Business Insider.

Den sydkoreanska börsuppgången har i stor utsträckning drivits av halvledarbolagen Samsung Electronics och SK Hynix.

Företagen har gynnats kraftigt av den ökade efterfrågan på minneschip som följer av AI-boomen.

Tillsammans står bolagen för mer än hälften av Kospi-indexets vikt, vilket har gjort den sydkoreanska börsen ovanligt beroende av utvecklingen inom en begränsad del av halvledarmarknaden.

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Investerarnas intresse har samtidigt börjat riktas mot andra delar av AI-industrins leveranskedja. Taiwan har gynnats av utvecklingen.

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