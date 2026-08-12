Hettan i Italien slår mot bankerna – på grund av parmesan

Kreditinstitutet Credito Emiliano, mer känt som Credem, har tagit emot omogna parmesanhjul som säkerhet ända sedan 1953, rapporterar Euronews.

Dotterbolaget Magazzini Generali delle Tagliate lagrar och mognar osten i Reggio Emilia och Modena, med över en halv miljon hjul till ett samlat värde på mer än 300 miljoner euro.

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Eftersom Parmigiano Reggiano måste mogna i minst tolv månader, ofta 24 eller 36, binds kapital som små mejerier sällan har råd att avvara. Producenterna får därför 60 till 80 procent av ett hjuls värde utbetalt i förskott.

På senare tid har blockkedjeteknik dessutom gjort det möjligt för bönderna att pantsätta hjul som ligger kvar i den egna anläggningen, vilket ungefär fördubblat bankens utlåningskapacitet.

Kylnotan skenar

Problemet är att lagren blivit betydligt dyrare att hålla svala.

Under årets värmetoppar steg den dagliga elförbrukningen i lagren med omkring 30 procent, enligt Dagens PS.

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Banken har tvingats uppgradera kyl- och värmesystem, förbättra isoleringen och bygga ut den egna förnybara elproduktionen.

Med en mognadstid på upp till tre år adderas kostnaden varje het sommar långt innan osten kan säljas, och 2026 tycks bli ett av de varmaste åren i italiensk mäthistoria.