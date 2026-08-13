Nya pengar investeras dagligen i AI-bolagen, inte minst i Nvidia. Enligt Michael Burry kan köpvågen vara förhastad.
Blankarlegendaren sågar Nvidia: "Tecken på desperation"
Nvidia är ett av de mest hajpade bolagen just nu. Men finansprofilen Michael Burry är inte imponerad.
Han beskriver bolagets nya finansieringssatsning tillsammans med Wall Street som ett negativt tecken.
Burry, som är känd för sin negativa syn på AI-sektorn och har tagit en kort position i Nvidia, menar att bolagets affärsupplägg riskerar att skapa en cirkulär finansiering som blåser upp efterfrågan på AI-chip.
”Tecken på desperation”
Tidigare i veckan meddelade Nvidia att bolaget samarbetar med Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs och KKR för att skapa finansieringsplattformar för AI-infrastruktur.
Målet är att mobilisera mer än 500 miljarder dollar för potentiella köpare av Nvidias chip.
Burry hävdar att upplägget kan hjälpa Nvidia att driva försäljningen genom att samtidigt bidra till att finansiera kunderna.
”Ju mer man förstår, desto mer inser man att det är ett tecken på desperation”, skriver han, enligt Yahoo Finance.
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Ska bedömas från fall till fall
Nvidias vd Jensen Huang har dock tonat ned farhågorna. Han uppgav att Nvidia i vissa projekt kan erbjuda stöd kopplat till restvärdet på upp till 25 procent av en investering.
Enligt Huang ska stödet bedömas från fall till fall och komplettera, snarare än ersätta, oberoende kreditprövningar.
Kritiken kommer samtidigt som kostnaden för att försäkra Nvidias skulder mot betalningsinställelse har stigit kraftigt.
Priset på femåriga kreditriskförsäkringar, så kallade CDS-kontrakt, ligger enligt Global Markets Investor på omkring 79,8 baspunkter. Det är nära rekordnivån på 83,7 baspunkter från slutet av juli.
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Mer än fördubblats
CDS-priset har mer än fördubblats sedan slutet av maj, vilket speglar en ökad oro på kreditmarknaden kring Nvidias finansieringsmodeller och den snabbt växande skuldsättningen i AI-sektorn.
Även Alphabet, Amazon, Meta och Microsoft tar på sig stora skulder för att finansiera sina AI-satsningar. Det har bidragit till stigande kostnader för att försäkra deras skulder.
Teknikkommentatorn Ed Zitron beskriver Nvidias modell som en form av leverantörsfinansiering. Nvidia säljer chip, hjälper samtidigt kunder att ordna finansiering och kan i vissa fall även själv vara kund.
Nvidia-aktien har återhämtat sig efter måndagens nedgång och är ungefär oförändrad för veckan.
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