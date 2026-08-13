Blankarlegendaren sågar Nvidia: "Tecken på desperation"

Nvidia är ett av de mest hajpade bolagen just nu. Men finansprofilen Michael Burry är inte imponerad.

Han beskriver bolagets nya finansieringssatsning tillsammans med Wall Street som ett negativt tecken.

Burry, som är känd för sin negativa syn på AI-sektorn och har tagit en kort position i Nvidia, menar att bolagets affärsupplägg riskerar att skapa en cirkulär finansiering som blåser upp efterfrågan på AI-chip.

”Tecken på desperation”

Tidigare i veckan meddelade Nvidia att bolaget samarbetar med Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs och KKR för att skapa finansieringsplattformar för AI-infrastruktur.

Målet är att mobilisera mer än 500 miljarder dollar för potentiella köpare av Nvidias chip.

Burry hävdar att upplägget kan hjälpa Nvidia att driva försäljningen genom att samtidigt bidra till att finansiera kunderna.

”Ju mer man förstår, desto mer inser man att det är ett tecken på desperation”, skriver han, enligt Yahoo Finance.

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