Biltillverkaren: Våra kunder ska vara dollarmiljonärer

Brittiska Jaguar Land Rover växlar upp sin satsning på den amerikanska marknaden och har inga planer på att överge bensinmotorer.

Det beskedet kommer i en tid när en stor del av bilindustrin satsar på fortsatt elektrifiering. Dessutom har man en ytterligare plan.

Bolagets vd PB Balaji säger att målet är att kraftigt öka försäljningen till förmögna kunder under de kommande åren.

Tror mest på USA

Enligt den nya strategin ska försäljningen framför allt drivas av märket Defender samt ett utökat modellutbud med hybridteknik.

”Vi riktar den här verksamheten mot Nordamerika eftersom vi tror att det är där som den största tillväxtmöjligheten finns för premiummärken som oss”, sa Balaji till Financial Times, och säger att bolaget kommer att ge allt för att öka försäljningen till ”miljonärer och miljardärer”.

Satsningen sker samtidigt som flera traditionella biltillverkare möter motvind i Kina och Europa, där konkurrensen från kinesiska tillverkare som BYD har ökat kraftigt.

JLR, som ägs av Tata Motors, säljer omkring 100 000 fordon om året i USA.

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