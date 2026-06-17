Ett bilmärke för de välbeställda. Så vill Jaguar Land Rover fortsätta att nischa sig för att nå fler köpare på marknaden, särskilt i USA.
Biltillverkaren: Våra kunder ska vara dollarmiljonärer
Brittiska Jaguar Land Rover växlar upp sin satsning på den amerikanska marknaden och har inga planer på att överge bensinmotorer.
Det beskedet kommer i en tid när en stor del av bilindustrin satsar på fortsatt elektrifiering. Dessutom har man en ytterligare plan.
Bolagets vd PB Balaji säger att målet är att kraftigt öka försäljningen till förmögna kunder under de kommande åren.
Tror mest på USA
Enligt den nya strategin ska försäljningen framför allt drivas av märket Defender samt ett utökat modellutbud med hybridteknik.
”Vi riktar den här verksamheten mot Nordamerika eftersom vi tror att det är där som den största tillväxtmöjligheten finns för premiummärken som oss”, sa Balaji till Financial Times, och säger att bolaget kommer att ge allt för att öka försäljningen till ”miljonärer och miljardärer”.
Satsningen sker samtidigt som flera traditionella biltillverkare möter motvind i Kina och Europa, där konkurrensen från kinesiska tillverkare som BYD har ökat kraftigt.
JLR, som ägs av Tata Motors, säljer omkring 100 000 fordon om året i USA.
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Ska lansera fler laddhybrider
Företaget tillverkar huvuddelen av sina bilar i Storbritannien och Slovakien, men Balaji öppnar för att lokal produktion i USA kan bli aktuell längre fram om marknaden fortsätter att växa.
I strategin framgår också att bolaget kommer att anpassa sina elbilsplattformar så att de även kan användas för laddhybrider.
Nya hybridversioner av modeller under varumärkena Range Rover, Defender och Discovery väntas lanseras under de kommande åren.
Balaji betonar att efterfrågan på bensindrivna bilar fortfarande är stark på viktiga marknader som USA och Mellanöstern.
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Har fortfarande flera elmodeller
Samtidigt avfärdar han påståenden om att företaget skulle backa från sina elektrifieringsmål.
Under de kommande 18 månaderna planerar JLR att lansera fem nya elbilar. Bland annat väntas den försenade modellen Range Rover Electric nå marknaden senare i år.
Företaget ska också presentera den nya Jaguar-modellen Type 01, som blir en del av märkets ompositionering som ett renodlat elbilsmärke i premiumsegmentet.
Parallellt planerar JLR kostnadsbesparingar på motsvarande omkring 22 miljarder kronor. Målet är att sänka bolagets lönsamhetströskel och samtidigt skapa förutsättningar för tvåsiffrig omsättningstillväxt inom fem år.
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