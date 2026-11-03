Det svänger rejält på börsen just nu när investerare följer AI-utvecklingen noga. Bill Ackman ser stora risker med det, även om han själv tjänar pengar.
Bill Ackman varnar för börsen: ”Som ett kasino”
Den amerikanske miljardärsinvesteraren Bill Ackman varnar för att aktiemarknaden har utvecklats till ett kasino.
Enligt hedgefondförvaltaren bidrar ökad spekulation och omfattande belåning till kraftiga kursrörelser som riskerar att skada både investerare och samhällsekonomin.
I en intervju med CNBC på tisdagen beskrev grundaren av Pershing Square Capital Management hur aktier med jämna mellanrum handlas till nivåer som han anser saknar ekonomisk förankring.
”Tror inte det är bra för samhället”
Han jämförde utvecklingen med tidigare perioder av extremt spekulativ handel, då investerare använde mycket hög belåning.
”Vi är tillbaka på kasinomarknader då det fanns 95 procents hävstång. Jag tror inte att det är bra för ekonomin, för samhället, och det leder också till dessa massiva rörelser i aktier”, säger han.
Ackman pekade särskilt på framväxten av hävstångsprodukter med daglig ombalansering, så kallade eviga terminer och sportspel som faktorer bakom den ökande spekulationen.
Han varnar för att allt fler investerare betraktar börsen som ett sätt att snabbt bli rika, snarare än som en plats för långsiktigt sparande.
Samtidigt har de kraftiga kursrörelserna skapat möjligheter för Pershing Square att köpa aktier i bolag som fonden anser vara undervärderade.
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Har köpt in sig i techbolag
Bland investeringarna nämnde Ackman Microsoft, Amazon och Alphabet.
Microsoft köptes efter kursfallet under den så kallade SaaSpocalypse tidigare i år, medan Amazon blev intressant efter att aktien pressats i samband med president Donald Trumps tullbesked.
Pershing Square köpte även Alphabet efter kraftiga kursrörelser i samband med lanseringen av ChatGPT.
Ackman lyfte också fram betalningsbolagen Visa och Mastercard som några av världens främsta verksamheter. Han är dessutom positiv till Netflix, där han offentliggjorde en investering i augusti.
För Pershing Square innebär den ökade volatiliteten alltså möjligheter att köpa kvalitetsbolag till lägre värderingar. Men Ackman skiljer mellan vad som är gynnsamt för hans egen fond och vad som är bra för ekonomin i stort.
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