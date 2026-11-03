Bill Ackman varnar för börsen: ”Som ett kasino”

Den amerikanske miljardärsinvesteraren Bill Ackman varnar för att aktiemarknaden har utvecklats till ett kasino.

Enligt hedgefondförvaltaren bidrar ökad spekulation och omfattande belåning till kraftiga kursrörelser som riskerar att skada både investerare och samhällsekonomin.

I en intervju med CNBC på tisdagen beskrev grundaren av Pershing Square Capital Management hur aktier med jämna mellanrum handlas till nivåer som han anser saknar ekonomisk förankring.

”Tror inte det är bra för samhället”

Han jämförde utvecklingen med tidigare perioder av extremt spekulativ handel, då investerare använde mycket hög belåning.

”Vi är tillbaka på kasinomarknader då det fanns 95 procents hävstång. Jag tror inte att det är bra för ekonomin, för samhället, och det leder också till dessa massiva rörelser i aktier”, säger han.

Ackman pekade särskilt på framväxten av hävstångsprodukter med daglig ombalansering, så kallade eviga terminer och sportspel som faktorer bakom den ökande spekulationen.

Han varnar för att allt fler investerare betraktar börsen som ett sätt att snabbt bli rika, snarare än som en plats för långsiktigt sparande.

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Samtidigt har de kraftiga kursrörelserna skapat möjligheter för Pershing Square att köpa aktier i bolag som fonden anser vara undervärderade.

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