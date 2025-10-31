Realtid
Realtid.se
Realtid TV

Småsparare varnas efter börsrallyt: "För självsäkra"

Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

Stockholmsbörsen upp flera procent sedan april. Amerikanska marknader har rusat ännu mer. Nu slår den internationella analysfirman Morningstar larm.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

begagnade
Spela klippet
Realtid TV

Begagnade elbilar håller bättre än väntat

30 okt. 2025
hon
Spela klippet
Realtid TV

Hon gjorde alla fel – nu har 200 ställt sig i kö

28 okt. 2025
varningen
Spela klippet
Spara & placera

Varningen: Ingen går säker när AI-bubblan spricker

27 okt. 2025
kinas
Spela klippet
Realtid TV

Kinas vapen mot Trump: "Som en dans"

26 okt. 2025
kronan
Spela klippet
Realtid TV

Kronan steg – då slutade amerikanerna köpa svenska bolag

25 okt. 2025

Det började med Liberation Day.

När USA:s president Donald Trump presenterade sina tullar i april rasade börserna – men sedan vände det.

Amerikanska aktiemarknader har rusat uppåt, Stockholmsbörsen har klättrat 7-8 procent och för många småsparare har portföljvärdet växt snabbt.

Men bakom de gröna siffrorna lurar en fara som internationella analysfirman Morningstar nu varnar för.

”Tänker att man är ett börsproffs”

”Investerare och småsparare blir för självsäkra”, skriver Morningstar i sin analys – och kallar fenomenet rent av hybris.

”Man tänker att man är ett börsproffs och dels stoppar in mer pengar än man hade tänkt sig från början och dels satsar på för riskfyllda aktier”, säger Dagens PS börsreporter David Ingnäs till Realtid TV.

Morningstar har sett samma mönster förut. Efter perioder av kraftiga uppgångar börjar investerare bryta mot sina egna regler.

ANNONS

Portföljerna blir obalanserade och risknivån ökar utan att ägaren riktigt är medveten om det.

ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

Lundin Gold backade 25 procent

När nästa börsras kommer – en fråga om när, inte om – kommer det att slå brett. Även om raset kanske utlöses i techsektorn eller AI-relaterade aktier, som har stigit mest på sistone, drabbas alla branscher.

Men några sektorer kan drabbas extra hårt.

Försvarsindustrin har gått starkt i år. Europeiska banker likaså. Råvarusektorn har sett kraftiga rörelser – när guldpriset nyligen fick sig ett bakslag backade Lundin Gold (börskurs Lundin Gold) 25 procent från toppen.

Det är just sådana aktier som ofta utgör en allt större del av portföljen efter ett rally. Efter kraftiga uppgångar kan en aktie som köptes för att utgöra 10 procent av portföljen plötsligt stå för 20 procent.

Max 10 procent i en enskild aktie

Morningstars råd är enkelt i teorin: ha tydliga principer och följ dem. Inte mer än 10 procent i en enskild aktie och alltid minst 10 procent kassa.

ANNONS

När vissa innehav har vuxit sig för stora ska du balansera om portföljen.

”Så när raset kommer gör man det i varje fall utifrån en mer balanserad portfölj”, säger Ingnäs.

Poängen med långsiktighet

Men det finns en grundläggande skillnad som avgör hur man bör agera: pengar som ska användas inom närmaste året – till en bostadsaffär eller oväntade utgifter – hör inte hemma på börsen överhuvudtaget.

”Då finns alltid risken att det kommer den här typen av stora ras”, säger Ingnäs.

För långsiktigt sparande över tre till fem år eller längre gäller andra regler. Då får investerare leva med svängningarna.

Börsen går upp och ner – vilket är själva poängen med långsiktighet.

ANNONS

ANNONS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktierBörsenInvesteraMorningstarSpara
Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS