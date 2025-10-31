Småsparare varnas efter börsrallyt: "För självsäkra"

Det började med Liberation Day.

När USA:s president Donald Trump presenterade sina tullar i april rasade börserna – men sedan vände det.

Amerikanska aktiemarknader har rusat uppåt, Stockholmsbörsen har klättrat 7-8 procent och för många småsparare har portföljvärdet växt snabbt.

Men bakom de gröna siffrorna lurar en fara som internationella analysfirman Morningstar nu varnar för.

”Tänker att man är ett börsproffs”

”Investerare och småsparare blir för självsäkra”, skriver Morningstar i sin analys – och kallar fenomenet rent av hybris.

”Man tänker att man är ett börsproffs och dels stoppar in mer pengar än man hade tänkt sig från början och dels satsar på för riskfyllda aktier”, säger Dagens PS börsreporter David Ingnäs till Realtid TV.

Morningstar har sett samma mönster förut. Efter perioder av kraftiga uppgångar börjar investerare bryta mot sina egna regler.

Portföljerna blir obalanserade och risknivån ökar utan att ägaren riktigt är medveten om det.