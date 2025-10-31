Stockholmsbörsen upp flera procent sedan april. Amerikanska marknader har rusat ännu mer. Nu slår den internationella analysfirman Morningstar larm.
Småsparare varnas efter börsrallyt: "För självsäkra"
Mest läst i kategorin
Begagnade elbilar håller bättre än väntat
KVD Bils nya undersökning visar att batterier i begagnade elbilar presterar över förväntan. Här är de som tar toppositionerna – medan äldre modeller uppvisar större spridning i kvalitet. KVD Bils undersökning pekar ut en klar vinnare. ”Kia toppar listan och då har vi Kia EV6 på absoluta toppen och strax därefter Kia e-Niro som också …
Hon gjorde alla fel – nu har 200 ställt sig i kö
Första gången som Ebba Holmqvist köpte aktier gjorde hon ”alla fel man kan göra”. I dag har hon träffat nästan 1 000 unga tjejer – och upptäckt att det inte var misstagen som blev problemet. Samma rädslan har Ebba Holmqvist mött hos nästan 1 000 unga tjejer runt om i Sverige. Som ansvarig för Unga …
Varningen: Ingen går säker när AI-bubblan spricker
Många AI-bolag på USA-börsen har rusat 60–70 procent sedan tullkrisen i april. Nu varnar Spiltans vd för att värderingarna är ohållbara. När bubblan spricker kommer hela börsen att falla – även för investerare utan AI-aktier. Per H. Börjesson, som ofta kallas Sveriges Warren Buffett, ägnar stort utrymme i sitt senaste vd-ord åt att varna för …
Kinas vapen mot Trump: "Som en dans"
Kina har identifierat den amerikanska börsen som Donald Trumps största svaghet i handelskonflikten. Efter att USA:s president talat om hundraprocentiga tullar har han redan backat. Handelskriget mellan världens två största ekonomier har pågått i månader. USA viftar med tullhot och handelssanktioner, men Kina har identifierat en avgörande svaghet i motståndarens försvar – och den har …
Kronan steg – då slutade amerikanerna köpa svenska bolag
Utköpen ökar igen på den svenska marknaden, men köparna har bytts ut. Henrik Kjellander på Setterwalls ser nu en helt annan aktörsbild – och inget som tyder på att takten ska mattas. För ett år sedan var amerikanska intressenter de dominerande aktörerna på den svenska utköpsmarknaden – men den bilden har förändrats radikalt. ”Nu har …
Det började med Liberation Day.
När USA:s president Donald Trump presenterade sina tullar i april rasade börserna – men sedan vände det.
Amerikanska aktiemarknader har rusat uppåt, Stockholmsbörsen har klättrat 7-8 procent och för många småsparare har portföljvärdet växt snabbt.
Men bakom de gröna siffrorna lurar en fara som internationella analysfirman Morningstar nu varnar för.
”Tänker att man är ett börsproffs”
”Investerare och småsparare blir för självsäkra”, skriver Morningstar i sin analys – och kallar fenomenet rent av hybris.
”Man tänker att man är ett börsproffs och dels stoppar in mer pengar än man hade tänkt sig från början och dels satsar på för riskfyllda aktier”, säger Dagens PS börsreporter David Ingnäs till Realtid TV.
Morningstar har sett samma mönster förut. Efter perioder av kraftiga uppgångar börjar investerare bryta mot sina egna regler.
Portföljerna blir obalanserade och risknivån ökar utan att ägaren riktigt är medveten om det.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Lundin Gold backade 25 procent
När nästa börsras kommer – en fråga om när, inte om – kommer det att slå brett. Även om raset kanske utlöses i techsektorn eller AI-relaterade aktier, som har stigit mest på sistone, drabbas alla branscher.
Men några sektorer kan drabbas extra hårt.
Försvarsindustrin har gått starkt i år. Europeiska banker likaså. Råvarusektorn har sett kraftiga rörelser – när guldpriset nyligen fick sig ett bakslag backade Lundin Gold (börskurs Lundin Gold) 25 procent från toppen.
Det är just sådana aktier som ofta utgör en allt större del av portföljen efter ett rally. Efter kraftiga uppgångar kan en aktie som köptes för att utgöra 10 procent av portföljen plötsligt stå för 20 procent.
Max 10 procent i en enskild aktie
Morningstars råd är enkelt i teorin: ha tydliga principer och följ dem. Inte mer än 10 procent i en enskild aktie och alltid minst 10 procent kassa.
När vissa innehav har vuxit sig för stora ska du balansera om portföljen.
”Så när raset kommer gör man det i varje fall utifrån en mer balanserad portfölj”, säger Ingnäs.
Poängen med långsiktighet
Men det finns en grundläggande skillnad som avgör hur man bör agera: pengar som ska användas inom närmaste året – till en bostadsaffär eller oväntade utgifter – hör inte hemma på börsen överhuvudtaget.
”Då finns alltid risken att det kommer den här typen av stora ras”, säger Ingnäs.
För långsiktigt sparande över tre till fem år eller längre gäller andra regler. Då får investerare leva med svängningarna.
Börsen går upp och ner – vilket är själva poängen med långsiktighet.
ANNONS
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.