Berg- och dalbanan för silver: "Marknaden behöver andas"

Enligt Rufli är uppgången resultatet av flera samverkande faktorer.

”Det här är ett flerfaktorsscenario. Silver har traditionellt setts som en industriell metall, och det är den fortfarande i grunden. Men under senare tid har efterfrågan från Asien ökat även ur ett monetärt perspektiv”, säger han.

Kritisk metall

Samtidigt har silver börjat klassas som en kritisk metall, bland annat av Kina och USA.

”När man kombinerar industriell efterfrågan, monetär efterfrågan och statusen som kritisk metall får man ett extremt momentum i priset. Det är det vi har sett.”

Historiskt har silver länge fungerat som betalningsmedel, sida vid sida med guld.

”Ur ett historiskt perspektiv är det inte alls konstigt att silver ses som valuta. Det är nästan lika gammalt som guld i den rollen”, säger Rufli.