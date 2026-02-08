Berg- och dalbanan för silver: "Marknaden behöver andas"

Priset på silver hade stigit med närmare 300 procent på kort tid för att sedan rasa omkring 25 procent på bara en dag. För att reda ut vad som egentligen driver utvecklingen gästade Michel Rufli, vd för Nordic Gold Trade, studion.
Enligt Rufli är uppgången resultatet av flera samverkande faktorer.
”Det här är ett flerfaktorsscenario. Silver har traditionellt setts som en industriell metall, och det är den fortfarande i grunden. Men under senare tid har efterfrågan från Asien ökat även ur ett monetärt perspektiv”, säger han.
Kritisk metall
Samtidigt har silver börjat klassas som en kritisk metall, bland annat av Kina och USA.
”När man kombinerar industriell efterfrågan, monetär efterfrågan och statusen som kritisk metall får man ett extremt momentum i priset. Det är det vi har sett.”
”I dag äger nästan inga centralbanker silver, medan guld är en självklar del av reserverna.”
Relationen mellan guld och silver har också förändrats snabbt. För drygt ett år sedan krävdes omkring 100 uns silver för att köpa ett uns guld. Under rallyt minskade kvoten till runt 50.
”Silver brukar beskrivas som gulds stökiga lillebror. Rörelserna blir ofta mycket kraftigare än i guld. När silver väl vaknade till liv efter att ha släpat efter guld länge, då skenade det”, säger Rufli.
Silver behöver andas
Efter det kraftiga raset är hans bild att marknaden sprang för snabbt.
”Uppgången gick för fort, det är min övertygelse. Samtidigt är det inte orimligt att silver på sikt återvänder till nivåerna före raset. Men marknaden behöver andas.”
Han pekar också på att den fysiska ädelmetallmarknaden är ansträngd.
”Så stora prisrörelser skapar problem för producenter och raffinaderier. Det är en pressad marknad just nu.”
