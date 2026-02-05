05 feb. 2026

Bakom det höga guldpriset: "Inget som försvinner om några veckor"

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 05 feb. 2026Publicerad: 05 feb. 2026

I slutet av januari hade guldpriset nästan fördubblats på ett år. För att förstå vad som ligger bakom uppgången gästade Michel Rufli, vd för Nordic Gold Trade, studion.

Enligt honom är drivkrafterna bakom guldets styrka välbekanta.

”I grund och botten är det geopolitiken som driver guldpriset. Det har alltid varit så och kommer alltid att vara så”, säger han.

På det tillkommer en mer allmän finansiell oro. Ränteläget är osäkert, marknaderna skakiga och den globala stabiliteten ifrågasatt.

Faktorer består även när guldpriset backar

”Jag tror inte att någon upplever världen som lugn och stabil just nu. Och det här är inga tillfälliga faktorer som försvinner om några veckor”, säger Rufli.

Frågan blir då vart priset är på väg om den geopolitiska och finansiella osäkerheten består.

”I det längre perspektivet finns det väldigt lite som talar för att guldpriset ska vara lägre än i dag. Däremot kommer det naturligtvis rekyler längs vägen, särskilt efter en så kraftig uppgång”, säger han.

Timing inte så viktigt

För småsparare som funderar på guld betonar Rufli tidshorisonten.

”Guld är alltid en långsiktig investering. Har man ett långsiktigt perspektiv spelar det mindre roll exakt när man köper”, säger han.

Samtidigt gör han en tydlig åtskillnad mellan fysiskt guld och så kallat pappersguld.

”Köper du fysiskt guld äger du tillgången. En guldtacka är fortfarande samma vikt om tre år. En pappersprodukt påverkas däremot av börser, valutor och motpartsrisker”, säger Rufli.

Just ägandet av fysiskt guld ger, enligt Michel, guldet den stora styrkan.

”Det behöver egentligen inte vara mer komplicerat än så. Det finns en anledning till att Joakim von Anka badar i guld”, säger han med ett leende.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin.

