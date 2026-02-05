Bakom det höga guldpriset: "Inget som försvinner om några veckor"

I slutet av januari hade guldpriset nästan fördubblats på ett år. För att förstå vad som ligger bakom uppgången gästade Michel Rufli, vd för Nordic Gold Trade, studion.
Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.
I slutet av januari hade guldpriset nästan fördubblats på ett år. För att förstå vad som ligger bakom uppgången gästade Michel Rufli, vd för Nordic Gold Trade, studion.
Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.
Hundratals miljarder dollar har raderats från mjukvarubolagens börsvärden på bara några dagar, i vad analytiker kallar ”Software-mageddon”. Men alla ser inte svart på läget, vissa menar att raset skapar köplägen. En våg av panikförsäljningar har svept genom de globala aktiemarknaderna den senaste veckan, med mjukvarusektorn i epicentrum. Enligt Bloomberg har värdet på bolagen i iShares …
Den globala M&A-marknaden visar stark aktivitet, med brittiska advokatbyråer och amerikanska storbanker som kämpar om topppositionerna. En ny analys från Legal Business avslöjar vilka Londonbaserade M&A-team som får högst betyg av sina klienter, och det är inte nödvändigtvis samma byråer som dominerar transaktionsvolymen. Enligt datan framstår Slaughter and May som klienternas favorit när det gäller …
EU försöker minska sitt beroende av amerikansk teknik, energi, betalningssystem och militär kapacitet. Målet är att göra Europa mindre sårbart när omvärlden blir allt mer osäker. I en krönika förra veckan skrev Realtids Edvard Lundkvist att en separation från USA i praktiken är omöjlig. ”Vi pratar om en total låsning”, konstaterade han och syftade på …
Vinter-OS i Milano-Cortina inleds med rekordvärda medaljer, samtidigt som guld- och silverpriserna skakar efter dramatiska ras på världsmarknaden. Idrottarna som tar plats på prispallen vid vinter-OS i Italien kommer att få ta emot de mest värdefulla medaljerna i olympisk historia. Sedan sommar-OS i Paris 2024 har spotpriserna på guld och silver skjutit i höjden med …
Aktien i dataanalysföretaget Palantir föll kraftigt under onsdagen, bara dagar efter att bolaget levererat ett av de starkaste kvartalsrapporterna i sin historia. Nedgången speglar en bredare nervositet kring AI-aktier på Wall Street. Palantir-aktien backade 11,6 procent under onsdagssessionen och stängde på 139,54 dollar, enligt Investors Business Daily. Fallet kom bara en dag efter att aktien …
Enligt honom är drivkrafterna bakom guldets styrka välbekanta.
”I grund och botten är det geopolitiken som driver guldpriset. Det har alltid varit så och kommer alltid att vara så”, säger han.
På det tillkommer en mer allmän finansiell oro. Ränteläget är osäkert, marknaderna skakiga och den globala stabiliteten ifrågasatt.
Läs även:
Silvret blev en dödsfälla för småsparare
”Jag tror inte att någon upplever världen som lugn och stabil just nu. Och det här är inga tillfälliga faktorer som försvinner om några veckor”, säger Rufli.
Frågan blir då vart priset är på väg om den geopolitiska och finansiella osäkerheten består.
”I det längre perspektivet finns det väldigt lite som talar för att guldpriset ska vara lägre än i dag. Däremot kommer det naturligtvis rekyler längs vägen, särskilt efter en så kraftig uppgång”, säger han.
För småsparare som funderar på guld betonar Rufli tidshorisonten.
”Guld är alltid en långsiktig investering. Har man ett långsiktigt perspektiv spelar det mindre roll exakt när man köper”, säger han.
Samtidigt gör han en tydlig åtskillnad mellan fysiskt guld och så kallat pappersguld.
”Köper du fysiskt guld äger du tillgången. En guldtacka är fortfarande samma vikt om tre år. En pappersprodukt påverkas däremot av börser, valutor och motpartsrisker”, säger Rufli.
Just ägandet av fysiskt guld ger, enligt Michel, guldet den stora styrkan.
”Det behöver egentligen inte vara mer komplicerat än så. Det finns en anledning till att Joakim von Anka badar i guld”, säger han med ett leende.
Läs mer:
Analytiker larmar: Bolagets affärsmodell hotas av silverpriset
ANNONS
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.