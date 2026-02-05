Bakom det höga guldpriset: "Inget som försvinner om några veckor"

Enligt honom är drivkrafterna bakom guldets styrka välbekanta.

”I grund och botten är det geopolitiken som driver guldpriset. Det har alltid varit så och kommer alltid att vara så”, säger han.

På det tillkommer en mer allmän finansiell oro. Ränteläget är osäkert, marknaderna skakiga och den globala stabiliteten ifrågasatt.

Läs även:

Silvret blev en dödsfälla för småsparare

Faktorer består även när guldpriset backar

”Jag tror inte att någon upplever världen som lugn och stabil just nu. Och det här är inga tillfälliga faktorer som försvinner om några veckor”, säger Rufli.

Frågan blir då vart priset är på väg om den geopolitiska och finansiella osäkerheten består.

”I det längre perspektivet finns det väldigt lite som talar för att guldpriset ska vara lägre än i dag. Däremot kommer det naturligtvis rekyler längs vägen, särskilt efter en så kraftig uppgång”, säger han.