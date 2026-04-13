Att leda Federal Reserve under Donald Trumps presidentskap är en utmaning. Den nuvarande chefen, Jerome Powell, har blivit en återkommande måltavla för presidentens kritik.

När kriget i Iran fick marknaderna att falla ifrågasatte Trump öppet var Fed-chefen befann sig.

Samtidigt pågår en ifrågasatt utredning från justitiedepartementet om renoveringen av Fed-högkvarteret, något som blivit ytterligare en belastning på institutionens trovärdighet.

En svår balansgång för Fed

Redan innan kriget i Iran var ekonomin ansträngd, med en stigande inflation. Fed står inför en svår balansgång: att bromsa inflationen utan att kväva tillväxten.

Marknaderna har blivit allt mer känsliga för politiska signaler, och Vita husets utspel riskerar att försvåra centralbankens arbete, rapporterar The Economist

Den som tar över efter Powell kommer att möta en institution som redan är hårt pressad.

Konflikt mellan politiska önskemål och oberoende ekonomi

Inflationstakten är för hög för att ignoreras, samtidigt som presidenten tydligt signalerar att han vill se en mer expansiv penningpolitik. Det skapar en konflikt mellan Feds oberoende och Vita husets önskemål.

Uppdraget blir därför att navigera två krafter som drar åt olika håll: en envis inflation och en president som inte tvekar att kritisera centralbanken offentligt.

Kombinationen gör att nästa Fed-chef går in i ett av de mest utmanande ekonomiska uppdragen i modern amerikansk historia.

